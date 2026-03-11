Domenica 22 marzo alle ore 15:00 è in programma al Castellani Empoli-Pescara, gara valevole per la 32a giornata e non vedrà nessun tifoso ospite presente in Curva Sud. E’ infatti arrivato un provvedimento del Viminale che vieta le trasferte ai tifosi del Pescara fino la termine della stagione dopo i fatti accaduti a Frosinone. In quella gara durante il primo tempo esplose un petardo che portò all’interruzione per circa sette minuti.

Il Pescara dovrà dunque affrontare senza la presenza dei propri tifosi le cinque trasferte che restano in calendario. La prima è in programma domenica prossima alle ore 17.15 sul campo del Sud Tirol, seguita dagli impegni esterni contro Empoli, Reggiana, Carrarese e Padova.

Tommaso Chelli

