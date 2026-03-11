|I PIU
|– Nonostante il periodo, il Castellani proverà a spingere
|– Mantova in salute, l’Empoli no
|– Il ruolino esterno del Mantova
|– I gol presi sono sempre evitabilissimi
La prossima sfida contro il Mantova è resa complicata dal momento delle due squadre e dai due stati d’animo opposti. I lombardi, reduci dalla perentoria vittoria contro la Juve Stabia, sono sicuramente più in salute dell’Empoli, che ormai non vince da due mesi. Inoltre l’Empoli, purtroppo, ci ha abituato a subire gol evitabili: la fase difensiva non sta funzionando più come prima.
Di positivo c’è la voglia da mettere in campo davanti a un pubblico, quello del Castellani, che ha sempre seguito sostenuto la squadra nonostante il momento di difficoltà. Sempre tra i Più, il ruolino esterno del Mantova, una delle compagini che hanno fatto peggio lontano dalle mura amiche.
Tra i più ci metterei: “non siamo più allenati dal prete” …. cantava messa con il monotono…. i giocatori si erano addormentati….
L’unico “più” è dimostrare la voglia e la convinzione di uscire dalla situazione in cui ci siamo cacciati. Chi va in campo deve capire, e l’allenatore deve spiegarglielo per bene, che ogni pallone è importante e che essere concentrati soprattutto nella propria area è fondamentale.
Erroracci in difesa se ne sono visti troppi.
Tempo per rimettersi in piedi ce n’è poco e non va sprecato.
Tutto l’ambiente deve la sostenere a squadra.
Ce la possiamo fare.
Ultima partita del Mantova contro la Juve Stabia ha vinto 2-0 contro una difesa a 3 …
Ogni tanto bisogna anche guardare e studiare noi l’avversario , se no si continua con la solita Zuppa …
Meno spocchia , e meno presunzione di essere superiori per me già questo ti aiuta a Vincere !
Ma voi l’avete capito l’articolo del giornalista?
“La difesa non è più come prima”?!?!?!
S’è sempre preso caterve di gol, siamo la terza peggior difesa.
“La voglia di mettere in campo….”
Che cosa? Non ha finito il discorso. Boh!
Poi non sono intervenuto tanto non avrebbero ammesso canale 88…
Caserta ha vinto 3 partite a Bari …
2 con il modulo a 4
1 con il modulo a 3 in difesa…
ora mi fa incazzare quando la gente non e informata !
no loro dichiarano che giocava a 3 guardano l’ultima …
seconda cosa se non si sa cosa e una difesa a 3 meglio stare zitti… ci sono vari modi di interpretare il nostro era nelle difficoltà una difesa a 5 con esterni che non sanno difendere … risultato perdi pure il centrocampo …
Oltre tutto guarda caso lo hanno esonerato quando ha incominciato con la difesa a 3…
e la moda e se non lo fai sei tagliato fuori ma vadino a fanc…
Stato anche all’allenamento di stamattina: difesa a 3 ma con Lovato centrale e Guarino braccetto. Elia purtroppo ancora a parte 😔
Niente ormai si vuole vendere Guarino e lo deve fare con la difesa a 3 , perché in tanti lo fanno … spero vivamente che non faccia la fine dei precedenti , ma più che altro chi ci pensa a noi?…
ok vada bene e vinci e poi vedrai si ricasca nei soliti errori poi il tempo si esaurisce …
vediamo speriamo ma ormai e la moda …
poi vai in Europa e ne becchi 6 e non fai i mondiali per 12 anni
Quando io faccio una battuta , e vi dico che siamo schiavi del sistema … sono antipatico , ma e così c’è ne sbattiamo
l Atalanta ne becca 6 , la Juve 5 le Nane 3 da squadre di cui i giocatori fanno l’operai…
mi fanno pena …
ma quando in A imploravi la difesa a 3 perché era necessaria per salvarsi ma te lo ricordi? Caserta come tanti oggi gioca a 3, se gioca così è inutile dare la colpa al sistema. Anche a me non piace ma se siamo al terzo allenatore e in 3 giocano allo stesso modo ci sarà un perchè? Di cui gli ultimi 2 nascevano con difesa a 4.
Non ti fossilizzare sempre sulle cose come fosse questione di vita o di morte
Ma te ti ti sbagli con un altro io ero contro le difese aperte …
in serie A , e un’altra cosa se hai giocatori difensivi come Gyasi e Pezzella …. e giochi con Inter , Milan , Juve ma e a 5 … no a tre e un’altro modulo… 5-4-1 …
sempre con il terzino a coprire sei duro !
Ci ha giocato 5 partite con risultati pessimi ,e guarda vado esonerato…
e iniziato a 4 e i risultati non erano male vai e controlla … ma come a Empoli pensavano di aver fatto uno squadrone ! informati per favore …
Chiedi a Guido lui se lo ricorda bene …
Ho fatto la guerra contro il nonno per via delle ripartenze a campo aperto…mi vieni a dire il contrario…
Ma secondo me tra tutti non sapete cosa e una difesa a 3 e stare alti …
so o le espulsioni prese come Lovato …
dove sei sei superiore 3 hai condizione , lo fai ma noi si reggeva 30 minuti, poi prendono campo e diventa a 5 …
ma con giocatori non adatti a farlo …
ma veramente pensate sia una questione solo di numeri , e come ti proponi in campo l’atteggiamento da il modulo no i numeri …
se guardi a quello difendevi anche in 6 dentro l’aria …
Ragazzi informatevi non c’è nulla di male …
ma noi non riusciamo a fare la difesa a 3 a dominare l’avversario !
sopra il T9 fa brutti scherzi
Massy se avevii Pezzella e Gyasi sicuramente avevi 10 punti in più non vincevi il campionato ma eri in zona Catanzaro…
e allora la difesa a 3 la potevi far andare ma e un interpretazione difensiva più a 5 che a 3 la nostra con Elia e Ceesay non lo reggi anche perché il centrocampo e i centrali sono deboli …
Ecco che a 4 copri meglio il campo…
Un vorrai mica seguire quello che dicono a canale 88?
io no, ti ripeto preferisco a 4. Ma non la trovo fondamentale come te. Con 18 squadre che giocano a 3 e ottengono quasi tutti i risultati, solo l Empoli su 18 non ha i giocatori x giocare in quel modo? E non solo non li ha , ma se sei vicino alla C è sicuramente il modulo che ti ha levato 10 punti? Dai. Non ti ci fissare. Se 3 allenatori compreso Pagliuca che te difendi sempre con questa rosa giocano a 3, te pensi che tutto quello che hai detto è vangelo scolpito nella pietra?. E che 3 allenatori professionisti siano 3 cog.li.oni da usare un modulo che ti fa perdere per forza le partite? Via. Puoi avere ragione ma in percentuale minore di quello che dici.
Massy 11 squadre inguaiate nella lotta per la salvezza …
più 5 che sono dentro i play off ma soffrono
Monza , Venezia , ok
Palermo , Frosinone Stop.
No sarà il contrario non c’è l’hai per fare la difesa a 3 dominando…
ma se non provi non puoi dirlo…
30 partite ma la testa cosa ci devo sfondare il muro , un palazzo ?
la terra le dura
maremma impestata!
o sta carmino! che t’hanno dato da mangiare? ma un hai altro da fa tutto i giorni?
Se si continua con la difesa a tre siamo oltre il masochismo…
Non voglio essere presuntuoso e non vorrei offendere nessuno, chiedo solo per un amico: ma se con la difesa a 3 si prende sempre gol ad ogni partita da quando è iniziato il campionato, forse probabilmente è vero che la difesa a 3 non fa per noi? Questa domanda vorrei fosse rivolta alla società, non ai leoni da tastiera. Forse a gennaio non era il caso di prendere qualcuno, oltre a Romagnoli, che non può fare miracoli non essendo più un giovincello, che cambiasse le sorti di questa pessima difesa, invece di mettere a libro paga un altro allenatore?