Sarà il Sig. Marcenaro di Genova l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato al Castellani contro il Mantova.
Il fischietto ligure ha diretto in stagione dieci gare di serie A e cinque di serie B, di cui l’ultima Modena-Cesena 0-0. Gli azzurri ritrovano in campionato questo arbitro dopo la sconfitta interna con l’Inter avvenuta nel settembre del 2023. L’ultimo precedente però è relativo alla gara di ritorno di Coppa Italia dello scorso anno persa 2-1 a Bologna. In totale sono cinque i precedenti azzurri con Marcenaro ed il bilancio è di tre pareggi, due sconfitte e nessuna vittoria. Un solo precedente con il Mantova ed è un pareggio a Carrara nella scorsa stagione di B. Le squadre più dirette da Marcenaro sono la Ternana ed il Pisa con nove designazioni. Al VAR ci sarà Cosso di Reggio Calabria.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
MODENA – SPEZIA Venerdì 13/03 h 20:30
TURRINI
BELSANTI – ZEZZA
IV: D’EUSANIO
VAR: SANTORO
AVAR: DEL GIOVANE
BARI – REGGIANA h. 15:00
PAIRETTO
LUCIANI – BIFFI
IV: ARENA
VAR: VOLPI
AVAR: GHERSINI
CESENA – FROSINONE h. 15:00
MASSIMI
MONDIN – LAGHEZZA
IV: LOVISON
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI VUOLO
EMPOLI – MANTOVA h. 15:00
MARCENARO
CEOLIN – SANTAROSSA
IV: ZANOTTI
VAR: COSSO
AVAR: PRENNA
JUVE STABIA – CARRARESE h. 15:00
TREMOLADA
RICCI – PRESSATO
IV: LEONE
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONALDI
PADOVA – CATANZARO h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
GARZELLI – PISTARELLI
IV: GAVINI
VAR: RUTELLA
AVAR: PATERNA
MONZA – PALERMO h. 17:15
DOVERI
COLAROSSI – CIPRESSA
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – VENEZIA h. 19:30
FELICIANI
VOTTA – BITONTI
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUALTIERI
VIRTUS ENTELLA – AVELLINO Domenica 15/03 h. 15:00
PERRI
GALIMBERTI – ZANELLATI
IV: GIANQUINTO
VAR: BARONI
AVAR: COLOMBO
SUDTIROL – PESCARA Domenica 15/03 h. 17:15
ALLEGRETTA
CATALLO – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: PRONTERA
AVAR: NASCA
in questo momento è l ultimo dei problemi l arbitro e tutta la comitiva al seguito
Arbitra più in A che in B, dovrebbe far bene. Mi preoccupa di più il VAR Cosso.
preuccupante, è solo i giocatori che vanno in campo….speriamo che il bravo Caserta faccia il miracolo..poi in caso di salvezza piazza pulita..in primis la società poi i giocatori che non hanno dato niente solo sbagli
Invece e’ un arbitro molto tollerante con le perdite di tempo percui se il Mantova dovesse andare in vantaggio aspettiamoci manfrine tipiche