Sarà il Sig. Marcenaro di Genova l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato al Castellani contro il Mantova.

Il fischietto ligure ha diretto in stagione dieci gare di serie A e cinque di serie B, di cui l’ultima Modena-Cesena 0-0. Gli azzurri ritrovano in campionato questo arbitro dopo la sconfitta interna con l’Inter avvenuta nel settembre del 2023. L’ultimo precedente però è relativo alla gara di ritorno di Coppa Italia dello scorso anno persa 2-1 a Bologna. In totale sono cinque i precedenti azzurri con Marcenaro ed il bilancio è di tre pareggi, due sconfitte e nessuna vittoria. Un solo precedente con il Mantova ed è un pareggio a Carrara nella scorsa stagione di B. Le squadre più dirette da Marcenaro sono la Ternana ed il Pisa con nove designazioni. Al VAR ci sarà Cosso di Reggio Calabria.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

MODENA – SPEZIA Venerdì 13/03 h 20:30

TURRINI

BELSANTI – ZEZZA

IV: D’EUSANIO

VAR: SANTORO

AVAR: DEL GIOVANE

BARI – REGGIANA h. 15:00

PAIRETTO

LUCIANI – BIFFI

IV: ARENA

VAR: VOLPI

AVAR: GHERSINI

CESENA – FROSINONE h. 15:00

MASSIMI

MONDIN – LAGHEZZA

IV: LOVISON

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – MANTOVA h. 15:00

MARCENARO

CEOLIN – SANTAROSSA

IV: ZANOTTI

VAR: COSSO

AVAR: PRENNA

JUVE STABIA – CARRARESE h. 15:00

TREMOLADA

RICCI – PRESSATO

IV: LEONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONALDI

PADOVA – CATANZARO h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

GARZELLI – PISTARELLI

IV: GAVINI

VAR: RUTELLA

AVAR: PATERNA

MONZA – PALERMO h. 17:15

DOVERI

COLAROSSI – CIPRESSA

IV: CALZAVARA

VAR: CAMPLONE

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – VENEZIA h. 19:30

FELICIANI

VOTTA – BITONTI

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUALTIERI

VIRTUS ENTELLA – AVELLINO Domenica 15/03 h. 15:00

PERRI

GALIMBERTI – ZANELLATI

IV: GIANQUINTO

VAR: BARONI

AVAR: COLOMBO

SUDTIROL – PESCARA Domenica 15/03 h. 17:15

ALLEGRETTA

CATALLO – EMMANUELE

IV: DI MARCO

VAR: PRONTERA

AVAR: NASCA