Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per Genoa-Empoli, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma sabato 2 dicembre alle ore 15.00

I tagliandi sono disponibili al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita (Ridotto Under 16 – 15 €) nei punti vendita Vivaticket e sul portale https:// genoacfc.vivaticket.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 1 dicembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Genova se sprovvisti di tagliando.

Genoa Cfc invita a non acquistare tagliandi d’ingresso tramite circuiti o canali web differenti da quelli sopra indicati. Si ricorda che in relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 06/06/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto è necessario presentare documento d’identità valido o fotocopia dello stesso. È richiesto di presentarsi allo stadio con un documento d’identità valido (anche i minori di anni 14 se non accompagnati da un adulto).

