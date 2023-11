Preludio

Pronti-via, due minuti di gioco e l’ex Mattia Viti stende in area un reattivo Cambiaghi. Primo calcio di rigore del campionato per gli azzurri, con Caputo che supera dal dischetto Consigli. Si tratta del miglior incipit possibile per la truppa di Andreazzoli. Sinora quando l’Empoli è andato in vantaggio – leggi alla voce Salernitana, Fiorentina e Napoli – ha sempre portato a casa i tre punti. Purtroppo per capitan Luperto e soci, a differenza del celeberrimo ritornello di celentaniana memoria, stavolta il pomeriggio è troppo lungo ma non necessariamente azzurro. Passano infatti meno di dieci minuti e Pinamonti ha già fatto pari e patta con il gol dell’ex di Caputo. Altro breve scampolo di match e il Sassuolo, senza scomporsi più di tanto, si trova già in vantaggio. Fazzini e Kovalenko rendono il risultato più pirotecnico ma alla fine, nei fuochi d’artificio sparati al Castellani, predominano i colori neroverdi degli emiliani. Succede infatti che stavolta l’Empoli non riesce a capitalizzare le (poche) reti sinora messe a referto. Con 5 gol all’attivo in 12 giornate erano arrivati 10 punti. Contro Berardi e compagni, con 3 gol nello stesso match – più del 50% di quelli siglati in tutto il torneo – non ne è arrivato lo straccio di uno. E dire che il pareggio non sarebbe stato affatto da disprezzare. Tutt’altro. Un punticino in più in classifica non avrebbe certo risolto i problemi degli azzurri, eppure avrebbe significato continuità rispetto al clamoroso exploit di Napoli, mosso la classifica e dato un piccolo slancio morale. Invece l’Empoli è costretto a buttare giù l’amaro sapore della sconfitta contro un Sassuolo dalle qualità tecniche superiori ma non esattamente trascendentale.

Interludio

Con quattro “clean sheet” nelle ultime sette partite disputate, l’Empoli era riuscito a dare la sensazione di un’incoraggiante tenuta difensiva. La solide garanzie offerte dalla coppia Ismajli-Luperto, la crescita di Cacace, le valide alternative a destra fornite da Ebuehi e da un ritrovato Bereszynski, l’esperienza di Berisha. Contro il Sassuolo l’Empoli è tornato invece a sbandare paurosamente all’interno della propria area di rigore. Troppi cross avversari sono andati a buon fine in area azzurra, per la gioia di Pinamonti e compagni. 25 gol subiti in 12 giornate sono oggettivamente troppi per una squadra che vuole conquistare la salvezza. La parola d’ordine è continuità ma, per raggiungerla, urge maggiore compattezza e spessore caratteriale. La sensazione è quella di una squadra che offre il meglio di sé quando ha poco da perdere, riuscendo a giocare con maggior leggerezza e serenità mentale. A Napoli e a Firenze, l’Empoli è stato dentro la partita con lucidità e autorevolezza. Contro una squadra di rango superiore ma accessibile ed a secco di vittorie da ben due mesi, sono emerse nuovamente quelle fragilità tecniche e caratteriali che hanno sin qui contraddistinto il cammino degli azzurri.

Epilogo

Dopo la prodezza del Maradona, l’ex oggetto misterioso Kovalenko si è ripetuto al minuto 86 della gara contro la squadra dell’ex Dionisi. Il centrocampista ucraino, per la seconda volta consecutiva, si è alzato dalla panchina nel finale trovando il guizzo vincente e rivelandosi una freccia forse inaspettata nell’arco azzurro. Un 3-3 fortemente voluto e raggiunto dagli uomini di Andreazzoli con la rabbia e l’orgoglio di chi non vuole arrendersi. Neppure di fronte alle avversità materializzatesi attraverso uno sciagurato intervento difensivo di Cancellieri ai danni di Toljan che aveva determinato il provvisorio vantaggio neroverde, grazie al penalty realizzato da Berardi. Cuore e grinta per recuperare un risultato che, a quel punto, non può e non deve sfuggire. È vero che, nell’epilogo del match, l’Empoli, nel disperato tentativo di riacciuffare il pari, era schierato a trazione profondamente offensiva – Maldini alle spalle di Caputo e Destro con Kovalenko e Gyasi in funzione di mezzali – ma l’inerzia della gara aveva ripreso a sorridere agli azzurri. Con un pò di equilibrio e nervi saldi l’obiettivo non può evaporare nel recupero vanificando un pareggio che, a ben pensarci, valeva molto di più di un mero punto in classifica.