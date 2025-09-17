Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara per Pescara-Empoli, quarto turno di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 21 settembre alle ore 17.15.

I biglietti sono disponibili al costo di € 14,00 (oltre commissioni di vendita) presso i rivenditori autorizzati del territorio nazionale che aderiscono al circuito CIAOTICKETS (https://www.ciaotickets.com/it/punti-vendita), oltre che on-line sul sito www.ciaotickets.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si ricorda inoltre che per il Settore Ospiti non è consentito il cambio nominativo e la vendita terminerà inderogabilmente sabato 20 settembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Pescara se sprovvisti di tagliando.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA

Per raggiungere lo stadio e il settore ospiti è obbligatorio seguire le seguenti indicazioni:

Per le provenienze da Ovest (Autostrada A25) i tifosi ospiti saranno indirizzati obbligatoriamente fino al raccordo autostradale A/14. Seguiranno le indicazioni verso sud, direzione Bari, uscendo al casello autostradale Pescara Sud/Francavilla.

Per le provenienze dall’autostrada A14 (sia direzione Nord che Sud) l’uscita obbligatoria sarà sempre il casello “Pescara Sud-Francavilla”.

Dal casello “Pescara Sud-Francavilla al Mare”, percorreranno la circonvallazione di Pescara (ss.714 ex.16 bis) in direzione nord ed usciranno a Pescara sud-San Silvestro-stadio. Poi, Direzione Nord – Stadio, giungeranno allo svincolo della pineta dannunziana, poi via Antonelli, Strada della Bonifica fino alla rotonda per Via Plauto (qui seguire indicazioni Polizia Municipale), Via Riccitelli, Varco P10 prefiltraggio ospiti.

Pescara Calcio informa inoltre di recarsi al varco di prefiltraggio ed ai tornelli con il biglietto cartaceo (ancorché acquistato on-line e/o in formato digitale. In tal caso provvedere alla stampa anche su foglio A4) al fine di agevolare le operazioni di controllo e ingresso ai tornelli.

