Complici infortuni e squalifiche il reparto di attacco dell’Empoli in questo avvio di stagione è stato decisamente a corto di soluzioni e proprio per questo ha visto protagonista la grande sorpresa Bohdan Popov, classe 2007, che ha sfruttato perfettamente la fiducia data da mister Pagliuca con quattro gol in tre partite di campionato, alternandosi con Stiven Shpendi e il giovane Busiello. Ben presto mister Pagliuca avrà più scelta visto che oltre ai nomi citati sopra, si registra il rientro in squadra di altri due giovani come Konate e Campaniello che sono stati a lungo fermi per problemi fisici ed entrambi già in panchina domenica scorsa con lo Spezia. Inoltre da domenica prossima a Pescara ci sarà anche Marco Nasti che ha scontato le tre giornate di squalifica ereditate dalla scorsa stagione con la maglia della Cremonese e si candida per il debutto ufficiale. Infine ci sarà da aspettare ancora un po’ per il rientro dal grave infortunio del dicembre scorso di Pietro Pellegri che si spera possa essere a disposizione dopo la sosta delle Nazionali a metà ottobre.

Vedremo quando tutto il reparto sarà a disposizione se mister Pagliuca opterà per l’attacco pesante con due prime punte e se il grande avvio di Popov avrà cambiato in qualche modo le gerarchie. Da una parte togliere un giocatore con i numeri realizzativi di Popov è molto difficile, dall’altra una maggior esperienza come quella di Nasti o Pellegri potrà portare benefici al gruppo e anche allo stesso giovane ucraino nel suo percorso di crescita senza particolari pressioni di titolarità. All’occorrenza, come abbiamo già potuto vedere in questo inizio di stagione, può agire anche una sola punta con Ilie dietro.