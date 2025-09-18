Ismael Konate è stato convocato dalla Nazionale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata per il Mondiale Under 20 in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile.

L’Italia, vicecampione del mondo, giocherà le tre partite del girone allo stadio Elías Figueroa Brander di Valparaíso. Per gli Azzurrini esordio domenica 28 settembre (ore 22.00 italiane, le 17 locali) contro l’Australia, per poi affrontare Cuba mercoledì 1 ottobre (sempre alle 22.00 italiane, le 17 locali) e chiuderà la fase a gironi contro l’Argentina sabato 4 ottobre (1.00 ora italiane, le 20.00 locali).

Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 21 calciatori: cinque nati nel 2005 (Amey, Corradi, Okoro, Sardo e Seghetti, di proprietà dell’Empoli in prestito al Livorno), sette nel 2006 (Berretta, Fellipe Jack, Konate, Mannini, Riccio, Romano e Siviero), otto nel 2007 (Cama, Emanuel Benjamín, Idele, Iddrissou, Liberali, Mosconi, Nunziante e Sala) e uno nel 2008 (Natali). La squadra si radunerà domenica 21 settembre a Roma e partirà martedì 23 settembre alla volta di Santiago.

Si qualificheranno agli ottavi di finale, in programma dal 7 al 10 ottobre, le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi, più le quattro migliori terze, mentre i quarti sono fissati dall’11 al 13 ottobre. Le semifinali sono previste il 15 e il 16 ottobre, la finale per il 3° posto sabato 18 ottobre e la finale per domenica 19 ottobre alle ore 20.00 locali, le 1 italiane

Per la Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, si tratta della nona partecipazione (1977, 1981, 1987, 2005, 2009, 2017, 2019, 2023 e 2025), la quarta consecutiva (2017, 2019, 2023 e 2025). Il miglior piazzamento della storia azzurra nella competizione è il secondo posto di due anni fa, conquistato proprio dal tecnico Carmine Nunziata, che si arrese per 1-0 contro l’Uruguay in finale allo stadio Ciudad de La Plata 11 giugno 2023.

Empoli Fc