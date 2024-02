Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti del Mapei Stadium denominato Tribuna Nord di Reggio Emilia per Sassuolo-Empoli, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma sabato 24 febbraio alle ore 15.00.

I tagliandi sono disponibili senza limitazioni sulla vendita al costo di € 25,00 (+ diritti di prevendita) online su https://ticket.sassuolocalcio.it/ e nei punti vendita VivaTicket (clicca qui per la ricerca sul territorio nazionale: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Per il Settore Ospiti la vendita terminerà inderogabilmente venerdì 23 febbraio alle ore 19.00 e i tagliandi per questo settore non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Reggio Emilia se sprovvisti di tagliando.

Per accedere al Mapei Stadium sarà necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità, non si necessita di tessera del tifoso.