Queste le parole dell’attacante azzurro, Christina Kouamè, nella conferenza stampa post gara con la Roma. Per PE in sala stampa Alessio Cocchi & Simone Galli. Vi anticipiamo le parole in formato audio e testo, domani dalle 12:00 verrà rilasciato il video:

Questa prestazione è stata inferiore rispetto alle ultime uscite…

“La prestazione nel primo tempo non è stata come quella di Genova o Torino. Per quello che ci diciamo, dobbiamo affrontare meglio le partite. Poi siamo stati bravi a tenere viva la partita, ma potevamo fare meglio all’inizio”.

L’impressione è che tirate poco in porta.

Per fare gol bisogna tirare, io penso che dobbiamo essere più compatti. Prima difendere meglio, poi quando la palla arriva davanti bisogna dare il massimo. Noi attaccanti dobbiamo fare gol, io la vedo così.

Cosa traete di positivo?

“Loro hanno avuto diverse occasioni ma noi abbiamo fatto diversi errori. Anche i pali derivano da nostri errori. Nel secondo tempo abbiamo cercato di essere più pericolosi e nelle prossime partite dobbiamo essere compatti. Anche brutti e sporchi, ma conta il risultato”.