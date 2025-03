Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dal confronto interno con la Roma

SILVESTRI: 6 Sorpreso dal sinistro chirurgico di Soulè in avvio, per il resto compie almeno tre interventi che tengono in partita gli azzurri.

GOGLICHIDZE: 5 Poco reattivo in occasione del gol partita firmato da Soulè nel quale concede troppo spazio all’attaccante argentino, per il resto continua il periodo negativo

CAMPANIELLO: SV

MARIANUCCI: 5.5 Soffre molto Shomurudov anche se in alcune occasioni si fa apprezzare.

DE SCIGLIO: 5.5 Diversi errori in disimpegno anche se si fa apprezzare in impostazione. L’unico tiro in porta dell’Empoli è suo.

SAMBIA: 5.5 Bello il cross che disegna all’ultimo secondo per il resto gara rivedibile.

GYASI: 5.5 Complessivamente una gara difficile dove non riesce mai a distinguersi sbagliando qualcosa di troppo.

GRASSI: 5.5 Vale a grandi linee il discorso fatto sopra. Oggi manca qualcosa in termini di “cattiveria”.

HENDERSON: 5.5 Anche lui non è esente da diversi errori e da un’atteggiamento decisamente più remissivo.

KOVALENKO: 4.5 Scampolo di partita anonimo.

PEZZELLA: 5.5 Non il solito pendolino anche se in fase difensiva si fa apprezzare in più di un occasione.

ESPOSITO: 5 Gira spesso a vuoto e gestisce poche volte bene la palla.

KONATE: 6 Il suo ingresso prova a dare vivacità ad un reparto offensivo stasera abulico.

CACACE: 6 Il migliore tra gli azzurri in una serata non certo felice. Nel primo tempo sulla trequarti fa un pò di fatica ma nella ripresa da braccetto si distingue.

COLOMBO: 4.5 Così come Esposito non è in serata con l’aggravante dell’appoggio errato che costa il gol partita.

KOUAME’ 5.5 Sbaglia tantissimo, anche se resta il rammarico di quel colpo di testa che nel finale poteva valere un pareggio beffardo.

MISTER D’AVERSA: 5.5 Indubbiamente nel computo generale della serata vanno considerate due cose: la forza della Roma, che viaggia a media scudetto, e le continue tante assenze. Detto ciò, l’Empoli di stasera non è assolutamente parente di quello visto fra Torino e Genova. Sono davvero tanti gli errori marchiani che la squadra commette, ma su tutto non si è percepita quella identità che questa squadra ha più volte fatto vedere. Urge una scossa, perchè se con la Roma si può perdere, con questo atteggiamento non ci si salva.