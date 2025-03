E M P O L I 0 R O M A 1

1′ Soulè

Al Castellani gli azzurri escono sconfitti per 1-0 dalla Roma. La decide un gol di Soulè dopo soli quaranta secondi di gioco. E dobbiamo dire che il risultato finale è la cosa migliore di questa serata, visto che il punteggio sarebbe dovuto essere nettamente più rotondo a favore dei giallorossi. Al netto della forza della Roma, che sta bene e si vede, la prestazione degli azzurri è stata pessima, e lontana da quelle viste tra Torino e Genova. Soprattutto nel primo tempo c’è stato un divario tra le due squadre molto ampio, forse anche di più di quello visto contro l’Atalanta. Due pali, una parata di Silvestri ed un tiro fuori da posizione agevole salvano gli azzurri da un passivo che, all’intervallo, sarebbe stato imbarazzante. In questo ci sono poi tantissimi errori dei nostri, a volte veniali come in occasione di quel pallone di Colombo che da il via all’azione del gol giallorosso. Errori che si ripetono anche nel secondo tempo, dove i giallorossi sono leggermente più “pacifici” che nella prima metà di gara. Ovviamente la disparità prestazionale resta con solo la Roma a meritare l’eventuale gol. Solo nel finale arriva un mezzo brivido per un colpo di testa di Konate. Una partita davvero brutta quella dei nostri che non può assolutamente essere relegata solo sulla forza dell’avversario, visto che questa squadra ha sempre fatto vedere almeno la personalità e l’identità; elementi stasera completamente astratti. Con la Roma si può perdere, si, ma non certamente cosi perché non è questo l’atteggiamento che serve per potersi salvare, ed è un peccato vista la reazione che – dopo la già citata Atalanta – si era vista. Anche a livello singolo si salvano davvero in pochi (Cacace, Pezzella) con invece alcune prestazioni davvero da dimenticare. Ci sono ancora dieci partite, con quindi tempo e punti per poter arrivare dove vogliamo ma su stasera c’è poco da aggiungere se non che è stato clamoroso aver perso soltanto 1-0

EMPOLI (3-4-2-1) : Silvestri; Goglichidze (86′ Campaniello). Marianucci, De Sciglio (46′ Sambia); Gyasi, Grassi, Henderson (65′ Kovalenko) Pezzella; Esposito (65′ Konate) Cacace; Colombo (46′ Kouamè).

A Disp: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Ebuehi, Tosto, Bacci, Asmussen.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ROMA (3-4-2-1) : Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Saud (64′ Rench), Paredes (63′ Angelino), Koné, Salah-Eddine (63′ Cristante); Soulé (80′ Baldanzi), Pellegrini; Shomurodov (71′ Dovbyk).

A Disp: De Marzi, Gollini, Gouarna, Saelemaekers, Pisilli, Traorè, El Shaarawy.

Allenatore: Claudio Ranieri.

ARBITRO: Sig. Di Bello di Brindisi. Assistenti: Perrotti/Mastrodonato. VAR: Paterna/Massa

LIVE MATCH

94′- Konate! il suo colpo di testa sugli sviluppi del cross da destra finisce a lato di poco alla destra di Svilar. Su questo episodio si chiude la gara del Castellani che sancisce il successo della Roma per 1-0 ai danni degli azzurri. Decide la stoccata di Soulè in avvio, la squadra di D’Aversa se si esclude il disperato forcing finale è stata incapace di rendersi pericoloso. L’Empoli rimane in zona retrocessione, la sensazione è che servirà fare qualcosa in più nelle restanti partite per conquistare la salvezza.

93′- Sambia la scodella in area troppo lungo per Kovalenko, Rensch appoggia verso Svilar.

93′- Rimessa laterale per gli azzurri che cercano l’ultimo assalto.

92′- Cacace chiude ancora su Dovbyk, nuovo angolo per la Roma.

90′- Baldanzi pesca Dovbyk davanti a Silvestri che gli sbarra la strada.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Sugli sviluppi del corner della Roma, Angelino si libera di due giocatori azzurri il suo sinistro finisce abbondantemente a lato.

88′- La partita si sta trascinando stancamente verso la fine.

86′- Ultima sostituzione per D’Aversa: Campaniello per Goglichidze.

85′- Sambia si porta al limite dell’area finisce a terra, Di Bello lascia proseguire.

83′- L’ex Baldanzi si porta al limite, il suo destro neutralizzato da Silvestri.

82′- Sinistro di Pellegrini deviata dalla barriera oltre la linea di fondo.

81′- Punizione per la Roma ai 20 metri dalla porta di Silvestri.

80′- Ultimo cambio anche per la Roma: Baldanzi per Soulè.

78′- Konate sulla sinistra lascia partire un cross respinto dalla difesa giallorossa.

76′- Accelerazione di Konè da sinistra, entra in area il suo cross viene intercettato in angolo.

74′- I ritmi si sono abbassati notevolmente in questo secondo tempo.

72′- Intanto rimane a terra Goglichidze.

71′- Quarta sostituzione per la Roma: Dovbyk per Shomurodov

71′- Conquista una rimessa laterale la Roma.

69′- Lungo lancio di Cacace per Kouamè che si aggancia con Nelsson. Assegnata punizione agli ospiti.

67′- Gestione prolungata del possesso dell’undici di Ranieri. Gli azzurri appaiono incapaci di cambiare l’andamento della partita.

65′- Ultima i cambi D’Aversa: Kovalenko e Konate per Henderson ed Esposito.

63′- Triplo cambio per Ranieri: Rench, Angelino e Cristante per Saud, Paredes e Salah-Eddine.

63′- Punizione per la Roma affidata al sinistro di Soulè sopra la traversa

62′- Nuovo angolo per la Roma affidato al destro di Paredes, allontana Grassi.

61′- Arrembante la Roma, cross da destra di Saud a trovare il colpo di testa di Pellegrini disinnescato in angolo da Silvestri.

60′- Esposito pesca in fuorigioco Gyasi. Punizione nella propria metà campo in favore della Roma.

59′- Proteste giallorosse per una spinta di Marianucci ai danni di Soulè. Lascia proseguire Di Bello.

57′- Pellegrini pescato da Hummels salta la prima linea di pressione, il suo passaggio in verticale per Shomurudov, anticipato dalla retroguardia azzurra.

56′- Pezzella per Kouamè il quale non si trova con Esposito, allontana Konè.

55′- Ripartenza in campo aperto della Roma, Pellegrini allarga per Soulè la difesa azzurra si chiude concedendo angolo ai giallorossi.

53′- Errato il disimpegno di Konè verso Pellegrini

52′- Lungo possesso di palla della Roma.

50′- Sambia appoggia verso Silvestri che svirgola clamorosamente. Rimessa laterale in favore della Roma.

49′- Punizione assegnata agli azzurri nella propria metà campo.

47′- Conquista un calcio di punizione la Roma, che in questa ripresa attaccherà sotto il settore dei tifosi giallorossi.

46′- Nell’intervallo doppio cambio per D’Aversa: Sambia e Kouamè per De Sciglio e Colombo. Gli azzurri muovono il primo pallone della ripresa.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo con la Roma in vantaggio sull’Empoli, decide al momento il gol firmato da Soulè in avvio. La squadra di Ranieri superiore nettamente rispetto agli azzurri, giallorossi pericolosi in almeno altre tre circostanze. Empoli finora non all’altezza della situazione, serve sicuramente fare di più per sperare di rimettere in piedi la partita.

46′- Conclusione dalla lunga distanza di Paredes bloccato a terra da Silvestri.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Soulè va via sulla sinistra il suo cross a trovare l’inserimento di Shomurudov. Il colpo di testa dell’uzbeko respinto dal portiere azzurro.

43′- Punizione per i giallorossi, palla scodellata in area a trovare la deviazione di Pellegrini nel cuore dell’area a lato alla sinistra di Silvestri.

42′- Conquista un calcio di punizione la Roma.

40′- Grassi è rimasto contuso nell’episodio del palo colpito dai giallorossi. Azzurri in dieci, il capitano azzurro stringe i denti.

38′- Palo dalla Roma! Konè si presenta davanti a Silvestri, aggira il portiere azzurro e da posizione defilata colpisce il legno a porta vuota.

36′- Occasione Roma! Pellegrini arpiona un pallone difficile in area, premia la sovrapposizione di Shomurodov: l’uzbeco sceglie la potenza, il suo destro si infrange sulla traversa.

35′- Manovra quasi ipnotica dei giallorossi. L’Empoli costretto ad inseguire costantemente.

33′- Fischiato un fallo d’attacco agli azzurri.

32′- Eddin-Salah servito di Pellegrini lascia partire un cross basso allontanato da De Sciglio.

31′- Break di Pezzella, il suo suggerimento per Colombo è impreciso. Si riprende dal rinvio di Svilar.

30′- Gestisce il possesso la squadra di Ranieri.

29′- Goglichidze anticipa Shomurodov ma poi si allunga banalmente la sfera.

27′- Si riprende a giocare con una rimessa laterale per gli azzurri.

26′- Rimane a terra Konè, Grassi spedisce il pallone fuori per far soccorrere il numero 17 della Roma.

25′- Conquista un calcio di punizione l’Empoli, fallo di Ndicka ai danni di Cacace.

24′- Adesso gli azzurri portano alto il pressing creando qualche problema ai palleggiatori della Roma.

22′- Grande brivido! Shomurodov da sinistra pesca l’inserimento di Pellegrini, il suo piatto sinistro da dentro l’area esce di un soffio a lato alla destra di Silvestri.

21′- Pellegrini al limite sbaglia il suggerimento per Soulè con Pezzella abile a far scorrere la palla oltre la linea di fine.

19′- Iniziativa degli uomini di D’Aversa, sinistro di Colombo rimpallato da Paredes arriva docile fra le braccia di Svilar.

17′- Konè conduce la transizione della Roma, allarga per Saud: il suo cross da destra ribattuto.

15′- Contrasto tra Pellegrini ed Henderson all’altezza della linea mediana del campo. Sorprendentemente viene assegnata da Di Bello punizione alla Roma.

13′- Incursione centrale di Konè fermato al limite dell’area da Goglichidze. L’azione interrotta per il fuorigioco del centrocampista Franco-ivoriano della Roma.

12′- Pellegrini cerca la sponda per Soulè anticipato da Henderson.

11′- Piove con grande intensità da inizio partita, pubblico delle grandi occasioni quest’oggi al Castellani con predominio netto di tifosi giallorossi.

9′- Marianucci ha la meglio su Shomurodov appoggiando verso Silvestri.

7′- De Sciglio! break del numero 22, arma il destro dai venti metri deviato in angolo da Svilar.

6′- Fa girare palla la Rona, azzurri costretti ad inseguire.

4′- Gli azzurri sono chiamati a scalare una montagna difficilissima. Conquista una rimessa laterale nella propria metà campo la truppa di Ranieri.

2′- Rete procurata da un errore in disimpegno di Colombo, tuttavia tutta la linea difensiva azzurra si è fatta trovare impreparata in occasione della rete giallorossa.

1′- La Roma si porta in vantaggio dopo 25 secondi, sinistro chirurgico di Soulè imparabile per Silvestri

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri.

1° Tempo