CINQUE I SUCCESSI AZZURRI IN CASA CON LA ROMA – Sono cinque i successi tra le mura amiche per l’Empoli contro la Roma. Doppia sfida, e doppio successo azzurro, nella stagione 1987/88: in campionato Cucchi e Ekstrom (Manfredonia in gol per la Roma) firmarono la vittoria azzurra; stesso punteggio, 2-1, nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, con gli azzurri che si imposero con le reti di Zanoncelli e Brambati e la Roma che accorciò solo nel finale con Rudi Völler. Ancora due vittorie consecutive a metà dei primi anni duemila: 1-0, firmato Tavano nel 2005/06, nella stagione seguente altro successo per 1-0 con gol di Pozzi. Infine quinto successo azzurro nel precedente dello scorso maggio con la vittoria azzurra nel finale che valse la salvezza (Empoli avanti in avvio con Cancellieri, pari di Aouar, gol partita e salvezza di Niang in pieno recupero).

NEL GIRONE DI RITORNO È PRIMA CONTRO ULTIMA! – Dopo 8 turni di campionato nel girone di ritorno, la serie A 2024/25 presenta questa graduatoria: Roma 20 punti; Juventus 19 punti; Inter 17 punti; Bologna, Lazio 15 punti; Udinese 14 punti; Atalanta, Napoli, Torino 13 punti; Genoa, Milan 11 punti; Como, Fiorentina 10 punti; Cagliari, Lecce 8 punti; Hellas Verona 7 punti; Monza, Parma, Venezia 4 punti; Empoli 2 punti.

I “DIFETTI” AZZURRI – Empoli compagine della serie A 2024/25 che incassa più reti di tutti nei 15’ finali di gara, 15 fra 76’ e 90’ recuperi inclusi e squadra che subisce più reti dai subentranti avversari (9 finora, pari al Como).

LA CRISI DEI TOSCANI – Una vittoria azzurra nelle ultime 16 gare di campionato, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso; nel mezzo 5 pareggi e 10 sconfitte, ma porta sempre aperta con 35 reti incassate. In casa i toscani non vincono dal 4 novembre scorso, 1-0 sul Como. In entrambe le partite arbitro era Di Bello, lo stesso di Empoli-Roma di oggi.

DOVBYK-DYBALA VALGONO IL 51,1% DEI PUNTI GIALLOROSSI – Dovbyk 12, Dybala 10: il duo d’attacco della Roma vale da solo il 51,1% dei punti giallorossi nella serie A 2024/25 grazie alle loro reti decisive.

BALDANZI, PAREDES E SOLBAKKEN GLI EX DELLA GARA – Tommaso Baldanzi e Leandro Paredes da una parte, Ola Solbakken dall’altra: questi gli ex della sfida tra Empoli e Roma di questa sera al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Partendo dagli ex azzurri, Baldanzi è arrivato ad Empoli da bambino, facendo tutto il percorso nel settore giovanile per poi esordire in prima squadra nel maggio del 2022 contro l’Atalanta dopo aver trascinato la Primavera allo Scudetto e agli ottavi di finale di Youth League. Con la prima squadra 41 presenze e 6 gol in una stagione e mezzo; nel gennaio del 2024 lascia Empoli per trasferirsi proprio alla Roma. Paredes ha vestito invece la maglia azzurra nella stagione 2015/16: arrivato in prestito proprio dalla Roma, il centrocampista argentino, futuro campione del mondo, giocò 33 gare con due gol, contribuendo alla grande stagione azzurra e alla salvezza della formazione di mister Giampaolo. Venendo all’unico ex giallorosso, Solbakken fu acquistato dalla Roma nel gennaio del 2023 dal Bodø/Glimt; per lui in giallorosso 15 presenze con una rete. La scorsa estate, dopo le esperienze nella passata stagione con i greci dell’Olympiacos e i giapponesi dell’Urawa Reds l’arrivo ad Empoli, in prestito.

ARBITRA DI BELLO, COME NEL 2016 – Marco Di Bello di Brindisi l’arbitro di Empoli-Roma. Ha diretto 19 volte gli azzurri, con un bilancio di 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. La prima gara risale alla Serie B 2011/12, Empoli-Juve Stabia, con gli azzurri che vinsero 2-1. Sempre in quella stagione ha diretto gli azzurri nel pareggio a Padova. Di Bello ritrova gli azzurri, sempre in B, nella stagione 2013/14 in occasione della vittoria sul campo del Brescia e del pari casalingo sempre con i lombardi. Prima direzione in A nella prima giornata del campionato 2014/15, la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Udinese sempre in quella stagione doppia gara in Coppa Italia, il quarto turno col Genoa, vittoria per 2-0, e gli Ottavi con la Roma, sconfitta 2-1 dopo i tempi supplementari. Tre le gare dirette nella stagione 2015/16, la vittoria a Palermo per 1-0 e le sconfitte con Frosinone, 2-1 al Castellani, e Inter, 2-1 a San Siro; due nel campionato di Serie A 2016/17, i pareggi casalinghi con Roma e Torino; altrettante nel campionato 2018/19, entrambi al Castellani: 2-2 contro il Chievo Verona e 3-3 con il Parma. Ha poi arbitrato il successo per 2-0 in casa del Cagliari e la sconfitta per 2-4 con il Milan nella stagione 2021/22. Infine, quest’anno, ha diretto il pareggio per 0-0 contro la Juventus dello scorso settembre, la vittoria sul Como per 1-0 di novembre e quella per 4-1 sul campo del Verona a dicembre. Sono 29 i precedenti con la Roma, con sedici vittorie giallorosse, sei pareggi e sette sconfitte.

RANIERI AVANTI 3-1 SU D’AVERSA – Tra Roberto D’Aversa e Claudio Ranieri i precedenti tecnici sono 6: 1 successo del mister azzurro, 2 pareggi e 3 vittorie del coach rossoblu. I due si sono dati il testimone alla Sampdoria nell’estate 2021, via Ranieri, dentro D’Aversa.

D’AVERSA IN SVANTAGGIO NEI NOVE PRECEDENTI CONTRO LA ROMA – Roberto D’Aversa – da tecnico – incrocia la Roma per la decima volta: 3 i successi del coach azzurro, 2 i pareggi, 4 le vittorie giallorosse.

RANIERI CONDUCE 6-1 SULL’EMPOLI – Claudio Ranieri conta 9 precedenti, da allenatore, contro l’Empoli ed il bilancio – a suo favore – è di 6 successi, 2 pareggi ed 1 sconfitta.