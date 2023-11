Dopo dieci giornate disputate andiamo a confrontare la classifica allo stesso momento dello scorso campionato di Serie A. La squadra che attualmente sta impressionando in positivo e che ha realizzato più punti è il Bologna di Thiago Motta mentre è l’Udinese la squadra che è letteralmente crollata in termini di punteggio rispetto alla passata stagione. Saldo negativo anche per la squadra azzurra.

Questa la classifica con la differenza di punti rispetto alla scorsa Serie A 2022/23 dopo 10 giornate:

Inter 25 punti (+7)

Juventus 23 (+6)

Milan 22 (-1)

Atalanta 19 (-5)

Napoli 18 (-8)

Fiorentina 17 (+7)

Lazio 16 (-5)

Bologna 15 (+8)

Roma 14 (-8)

Monza 13 (+3)

Lecce 13 (+5)

Frosinone 12 (in Serie B)

Torino 12 (+1)

Genoa 11 (in Serie B)

Sassuolo 11 (-1)

Hellas Verona 8 (+3)

Empoli 7 (-4)

Udinese 7 (-14)

Cagliari 6 (in Serie B)

Salernitana 4 (-6)