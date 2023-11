La gara di Firenze, anche sotto questo aspetto, aveva strappato dei sorrisi. Due gol che sembravano aver magicamente risolto un tallone d’Achille assai fastidioso che ha condizionato questa prima parte di stagione. Una prima parte di stagione che si chiude con la decima giornata, visto che con questa (a venti squadre) si raggiunge il primo quarto di campionato. In questo, l’Empoli 2023/24, ha segnato soltanto tre gol. Davvero poco, e nell’attuale campionato di serie A nessuno ha fatto paggio di noi. Ovviamente questo è un dato davvero poco simpatico anche se paragonato a tutte le nostre altre partecipazione in serie A. Ma non è il dato peggiore.

Infatti, ponendo l’asticella alle dieci gare giocate, troviamo un campionato in cui l’Empoli è riuscito a segnare meno gol. E’ però quello poco edificabile di Martusciello: nella stagione 2016/17, dopo le prime dieci partite furono segnati soltanto due gol, tra l’altro fatti nella stessa partita (in casa con il Crotone). In quello stesso campionato avremmo dovuto aspettare la dodicesima giornata per vedere altri gol. Mai, nelle altre quattordici edizioni disputate nel massimo campionato gli azzurri hanno fatto peggio da questo punto di vista. Il campionato 1986/87, la nostra storica prima volta, ci aveva visto andare in rete 4 volte nelle prime dieci partite. Andando in un epoca più recente, e con un gap diverso tra l’Empoli di allora e le altre, troviamo il dato dei soli 5 gol nel campionato 2006/07, altro campionato non certo da ben ricordare. Lo scorso anno, in un campionato in cui si diceva di tutto e di più sulla fase offensiva e sulla qualità degli attaccanti, allo stesso punto di oggi erano arrivati 9 gol.

La miglior stagione in assoluto, per reti fatte alla decima, giornata è la 2002/03: pensate che gli azzurri di Silvio Baldini erano andati a segno ben 18 volte !