Quattro giornate al termine della stagione. Dodici punti in palio nei prossimi 360 minuti che andranno a determinare chi scenderà di categoria e chi invece festeggerà la salvezza. Un quadro incerto ma che va definendosi, con il Monza ormai virtualmente retocesso ma con Verona e Parma molto vicine al traguardo. Ci sono degli scontri diretti e, non va dimenticato, che in caso di arrivo a pari punti al terzultimo posto ci sarà lo spareggio.

Vediamo la tabella delle gare restanti, prendendo in esame le squadre dala coppia Verona e Parma – che nel prossimo turno potrebbero anche trovare la matematica salvezza – alla coppia Empoli-Venezia (in grassetto le partite in casa):