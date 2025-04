Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Si gioca domenica 27 aprile 2025, alle h.15, giorno e orario consoni per una partita di calcio, l’ormai classico e sentito Derby dell’Arno, valevole per la 34esima giornata, quindicesima di ritorno, del campionato italiano di calcio di Serie A 2024/2025. Nonostante il meteo sia così così, la parte dello stadio aperta al pubblico presenta un buon colpo d’occhio, con 20.547 spettatori ufficiali. L’Empoli viene dalla sconfitta di Bologna (1-2) nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e, in campionato, da una striscia negativa di 18 partite senza vittorie, dove ha raggranellato appena 5 punti. Mentre la Fiorentina viene da un ben altro ruolino di marcia: undici punti nelle ultime sei partite. A Firenze l’Empoli sbaglia approccio alla partita, entra in campo svagato e dopo appena 7 minuti è già in svantaggio per mano di un contropiede di Adli, ma non si sveglia lo stesso e al 26° Mandragora, lasciato praticamente solo in piena area, con una bella rovesciata acrobatica raddoppia. L’Empoli reagisce nel secondo tempo e trova il gol che dimezza lo svantaggio con Jacopo Fazzini al 57° e porta l’inerzia della gara dalla sua parte, pur non creando grandi occasioni, a parte nel finale una mancata deviazione sottoporta di Esposito e un gran tiro di Kovalenko, però troppo centrale. Sono ora 19 partite, un girone intero, che l’Empoli non ne vince una e, con questo andazzo, è difficile pensare di centrare la salvezza. Nonostante l’Empoli adesso abbia tre partite in casa e una fuori, alcune con squadre abbordabili, le prospettive di salvezza, visto anche il pareggio del Lecce a Bergamo domenica scorsa, non sembrano molte in verità. La Fiorentina trova tre punti che le possono far comodo per centrare la qualificazione in Conference League.

Come lo si sapeva ormai da tempo, gli ultras azzurri rinunciano alla trasferta di Firenze, visto i soli 300 biglietti messi a disposizione dalla Questura per il settore ospiti. In questa stagione a Firenze è sempre stato così. I Gruppi della Maratona “Emiliano Del Rosso” lo fanno sapere con un comunicato ufficiale che recita così: “Fiorentina-Empoli. Per la trasferta di Firenze del 27 aprile non saremo presenti perché riteniamo insufficiente il numero di biglietti messi a nostra disposizione, per non lasciare indietro nessuno abbiamo preso questa decisione”. I tifosi empolesi andati comunque a Firenze sono sì e no 250 e, mancando il tifo organizzato, si sentono solo per un “Empoli! Empoli!” scandito dopo il gol del 2-1. Per il resto scena muta o quasi. Certo che un Empoli migliore avrebbe forse scaldato un po’ di più gli animi dei presenti. Il tifo semplicemente non è giudicabile. Voto: n.g.

La Curva “Ferrovia”, o “Fiesole” che dir si voglia, parte subito bene, con un tifo convincente, agevolati anche dal gol subitaneo. I primi cori sono dedicati ai padroni del calcio, con “Lega Italiana figli di puttana!” e “Non ne possiamo più delle divise blu, no al calcio moderno no alla pay-tv”. Espongono nel frattempo l’eloquente striscione “Partite rimandate trasferte vietate, ma gli ultras quando li rispettate?”. Comincia poi il vero tifo con “Alé alé oh alé oh…dovete vincere…” e “Saltellando insieme a te forza viola alé…”. Si prosegue, dopo il gol del raddoppio, con “Forza viola alé alé alé alé alé alé alé…forza viola alé alé” e “Forza viola forza viola dalla curva si alzerà noi ti amiamo e ti adoriamo siamo noi i veri ultrà…”. L’Empoli accorcia le distanze, ma il tifo è più caldo che mai. Si intonano cori come “Alé alé Fiorentina alé alé magica viola facci un gol…” e “Vinceremo…vinceremo…per gli ultrà…per gli ultrà”. Mancando i rivali, gli ultras ospiti, il tifo per la Fiorentina si sente parecchio, più del solito. Sono diversi i cori che partono anche nel finale di gara. Il tifo fiorentino si può ritenere oggi piuttosto buono. Voto: 7,5.