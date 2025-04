Lento

Domenica prossima, alla vigilia della gara interna con la Lazio, scoccheranno praticamente cinque mesi senza vittorie. Tanto è passato dal successo dell’8 dicembre scorso al Bentegodi, quando gli azzurri passeggiarono 4-1 su un esanime Verona di Paolo Zanetti. Sono gli stessi scaligeri che, ormai a un passo dalla salvezza, incroceranno il destino dell’Empoli all’ultimo atto del torneo, sperando che possa ripetersi il miracolo di un anno fa. Si perché miracolo fu allora con Davide Nicola in panchina e una Roma in modalità balneare quale avversaria, così come sarebbe un evento eccezionale quest’anno stanti i numeri e le prestazioni offerte dagli azzurri in questo disastroso girone di ritorno. Anche al Franchi abbiamo assistito a un Empoli troppo remissivo e rinunciatario nella prima frazione di gioco, andato meritatamente sotto di due gol. Nella ripresa, evitata la debacle al cospetto di una Fiorentina non esattamente in versione arrembante, Fazzini e compagni hanno dimezzato lo svantaggio e preservato se non altro la dignità, uscendo dal campo sconfitti ma a testa alta.

Adagio

Un dettaglio non da poco. Anche se i punti racimolati restano zero, se c’è una cosa sgradita ai tifosi azzurri è quella di arrendersi alla Fiorentina senza lottare. Tradotto: con i cugini viola ci può anche stare di perdere purché si onori maglia, colori e appartenenza territoriale. Da questo punto di vista la missione può dirsi compiuta ma la classifica continua paurosamente a languire. Non è bastato un Fazzini in netta crescita. Un Anjorin, ancora lontano dalla condizione migliore, ma tecnicamente e tatticamente una spanna sopra gli altri. Un ritrovato Ismajli capace di offrire personalità e compattezza alla linea difensiva. Un combattivo Colombo subentrato nella ripresa a un Solbakken assai opaco. L’Empoli odierno avrebbe anche una sua dignità tecnica se rapportato a quello incerottato e convalescente di alcune settimane fa, ma le giornate cominciano a scarseggiare e urge un risultato in grado di rigenerare un ambiente evidentemente demoralizzato.

Andante

Il calendario continua a offrire una fragile ancora di salvataggio alla precaria truppa azzurra. A 360 minuti dal “rompete le righe”, gli uomini di D’Aversa avranno a disposizione tre gare su quattro al Castellani contro una squadra nettamente più forte (la Lazio), una più brillante ma ormai quasi al sicuro (il Parma) e una che, potenzialmente, potrebbe avere un pensiero più rivolto alle vacanze imminenti che al residuo impegno (il Verona). Nel mezzo una trasferta in Brianza contro una squadra che ha ormai staccato la spina da diversi mesi. Ci ripetiamo: Lecce e Venezia, ormai le uniche due squadre su cui l’Empoli devo oggettivamente fare la corsa, hanno impegni più probanti degli azzurri. Il problema è che il team di D’Aversa, più che rivolgere il proprio sguardo alle difficoltà delle altre, deve dimostrare prima di tutto di avere fiducia in sé stesso. Deve rigenerarsi caratterialmente e ritrovare una certa credibilità tecnica. Tutto questo in meno di un mese. Un’impresa complicata ma tutt’altro che impossibile.