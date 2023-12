Cambierà il calcio in Europa e, probabilmente, anche nel resto del mondo.

Questa mattina alle 9.30 si è riunita la Corte di Giustizia Europea (CGUE) che ha accolto il ricorso presentato dalla European Superleague Company il 27 maggio 2021.

Tutti gli appassionati di calcio ricorderanno il 19 aprile 2021, quando 12 Società di calcio (Atletico Madrid, Arsenal, Barcellona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham) decisero che avrebbero fondato una Superlega in evidente contrapposizione alla UEFA – e, in conseguenza alla FIFA – che si era da sempre attribuita la competenza esclusiva nell’organizzazione di competizioni europee per club proibendo altre analoghe competizioni da parte di altre organizzazioni, condannando anche a pene severe chiunque avesse contravvenuto a ciò. La querelle durò solo poche ore perché poi quasi tutte le Società fecero marcia indietro. Ma la A22 SportManagement, la società che cura il progetto Superlega, non si dette per vinta e il suo CEO, il tedesco Bern Reichart, incaricato nell’ottobre 2022, da un lato ha ridefinito il progetto Superlega e dall’altro ha svolto una intensa attività diplomatica per cercare di affermare un assunto: che il monopolio del calcio da parte dell’UEFA non è più compatibile con i principi dell’Unione Europea.

La CGUE, con la sentenza di poche ore fa, ha dato ragione ai ricorrenti e ha riconosciuto l’esistenza di un “abuso dominante di FIFA e UEFA” nell’organizzazione delle competizioni calcistiche. Si apre dunque alla possibilità di una creazione di qualsiasi competizione internazionale da parte di qualsiasi soggetto. In sostanza la Super League è legittima, così come qualsiasi altro soggetto potrebbe contattare squadre di calcio per organizzare una lega parallela a UEFA o FIFA senza che queste entità possano incorrere in sanzioni per i club che deciderebbero di farne parte.

Qualcuno paragona la portata di questa sentenza a quella che nel dicembre del 1995 fu definita la ”Sentenza Bosman” che rivoluzionò per sempre il calciomercato, permettendo ai giocatori a fine contratto di spostarsi liberamente in un altro club.

Queste le parole riportate dalla stampa pronunciate da Bernd Reichart appena subito dopo la sentenza: “Abbiamo ottenuto il Diritto di Competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è LIBERO. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro. Per i tifosi: Proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League. Per i club: Le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite”.

Il calcio cambierà questo è certo. Ma come?

Quello che da questa vicenda emerge è tuttavia un assunto che si va da anni facendo sempre più chiaro: il calcio, nonostante la retorica che lo circonda, ormai non è più sport ma è solo business. Sono i milioni che muovono il calcio, almeno ad alto livello. Rimarrà sempre più un calcio per le TV, con tante partite giocate, con la qualità del gioco sempre più scadente, con le solite che vinceranno sempre, con i procuratori che continueranno a fare il bello ed il cattivo tempo, con giocatori superpagati e spesso scarsi, con una frattura sempre maggiore, ormai insanabile, tra il calcio delle Serie maggiori e l’altro professionistico, per non parlare dei Dilettanti, per non parlare dei Settori Giovanili.

Via verso il calcio del futuro! La domanda è: quanto potrà durare? Fino a quando i tifosi…pardon, i clienti…saranno disposti ad essere parte passiva e sfruttata di un circo mediatico teso solo a far soldi sacrificando passione e sogni?