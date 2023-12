Ultima gara prima di Natale, per gli azzurri ci sarà la visita del grande ex Maurizio Sarri con la sua Lazio. Partita sulla carta non facile, considerando poi che le cose migliori l’Empoli le ha fatte vedere lontano dal Castellani, potrebbe essere ancor più dura. Però dall’Empoli si aspetta un colpo che possa essere linfa per la stagione, e chissà che non possa succedere proprio contro un’altra big.

In casa azzurra ci sarà da capire come vorrà giocare Andreazzoli, e potrebbe non essere da escludere che si possa tornare ad un 4-3-1-2 con Baldanzi trequartista dietro a due punte che potrebbero essere Gyasi e Shpendi. Però, basandoci anche su quanto potuto vedere, diciamo che si dovrebbe andare avanti con il 4-3-2-1 e con un Baldanzi che potrebbe partire dalla panchina per entrare a gara in corso. La formazione potrebbe essere simile a quella vista a Torino, con però Fazzini mezzala e Ranocchia in cabina di regia. Torna a disposizione di Andreazzoli anche Kovalenko che difficilmente partirà dall’inizio. Per quanto riguarda Caputo va registra l’assenza.

Gli indisponibili sono: Bereszynski, Pezzella, Belardinelli, Caputo.

Mister Andreazzoli conosce le difficoltà del match ma si vuol ripartire dal secondo tempo di Torino per provare a regalare un grande Natale.

La Lazio di Sarri non dovrebbe scostarsi dal classico 4-3-3. Sulla carta la formazione laziale sembra fatta, senza grandi dubbi della vigilia. Anderson, Immobile e Zaccagni saranno i tre che giocheranno davanti, l’ex Hysaj andrà a fare il terzino sinistro, l’ex Casale in mezzo alla difensa, l’altro ex Provedel tra i pali. Nella panchina biancoceleste altri due ex come Sepe e Vecino. L’unico potenziale ballottaggio potrebbe essere in mezzo in campo tra Luis Alberto e Kamada. Da capire le condizioni di Patric e Romagnoli che potrebbero essere recuperati. Certi indisponibili l’infortunato Isaksen e lo squalificato Lazzari.

Il tecnico Sarri non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Queste quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-2-1: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Shpendi.

4-3-3: Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.