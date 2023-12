La società azzurra ha presentato (attraverso i suoi canali social) un maglia esclusiva, prodotta in numero limitato, con il ricavato dalla vendita che sarà devoluto in beneficenza, contribuendo a sostenere coloro che ne hanno più bisogno. La maglia esce nel colore verde, il colore dell’ambiente, del rinnovamento energetico per un mondo più pulito e godibile. Da evidenziare che non è la quarta maglia della squadra e che non verrà utilizzata domani dai calciatori.

La maglia sarà acquistabile all’Empoli Store e sullo store ufficiale online.