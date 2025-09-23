Quella che si giocherà giovedi sera a Marassi la settima partita tra Genoa ed Empoli in Coppa Italia. Le due squadre si sono infatti incrociate sei volte all’interno della Coppa Nazionale. La prima volta è stata nell’agosto del 1999, gruppo C di quell’edizione della Coppa Italia che vedeva inizialmente dei gironi eliminatori. Nel nostro, anche Monza e Lumezzane. La gara di andata si giocò al Castellani è termino 1-1: vantaggio di Mutarelli per i rossoblù, pareggio di Allegretti per noi. Il ritorno, giocato a settembre, vide il largo successo del Genoa per ben 5-1; il gol azzurro fu segnato da Tarantino. Il giorone lo vinse proprio il Genoa. Si va alla stagione 2004/05 per trovare nuovamente un confronto tra le due squadre in Coppa. Anche in questo caso era prevista una prima fase a gioroni, con però gare di sola andata. Quella con il Genoa la si giocò ad Empoli il 14 agosto del 2004 e vinse 2-0 il Genoa grazie ai gol di Caccia e Makinwa.

Due anni dopo, nella stagione 2006/07, le due squadre si ritrovano per gli ottavi di finale di quella specifica competizione. Si gioca andata e ritorno, la prima partita si gioca al Castellani e vince l’Empoli 1-0 grazie ad un gol di Iacoponi. Il ritorno, in quel di Marassi, vede ancora un successo azzurro con gol vittoria segnato da Pozzi su rigore. Si arriva all’ultimo precedente, datato stagione sportiva 2014/15. E’ il quarto turno della Coppa e la gara si gioca in gara secca a dicembre del 2014: vince 2-0 l’Empoli ed in gol vanno Laxalt e Mchedlidze.