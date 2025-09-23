Quella che si giocherà giovedi sera a Marassi la settima partita tra Genoa ed Empoli in Coppa Italia. Le due squadre si sono infatti incrociate sei volte all’interno della Coppa Nazionale. La prima volta è stata nell’agosto del 1999, gruppo C di quell’edizione della Coppa Italia che vedeva inizialmente dei gironi eliminatori. Nel nostro, anche Monza e Lumezzane. La gara di andata si giocò al Castellani è termino 1-1: vantaggio di Mutarelli per i rossoblù, pareggio di Allegretti per noi. Il ritorno, giocato a settembre, vide il largo successo del Genoa per ben 5-1; il gol azzurro fu segnato da Tarantino. Il giorone lo vinse proprio il Genoa. Si va alla stagione 2004/05 per trovare nuovamente un confronto tra le due squadre in Coppa. Anche in questo caso era prevista una prima fase a gioroni, con però gare di sola andata. Quella con il Genoa la si giocò ad Empoli il 14 agosto del 2004 e vinse 2-0 il Genoa grazie ai gol di Caccia e Makinwa.
Due anni dopo, nella stagione 2006/07, le due squadre si ritrovano per gli ottavi di finale di quella specifica competizione. Si gioca andata e ritorno, la prima partita si gioca al Castellani e vince l’Empoli 1-0 grazie ad un gol di Iacoponi. Il ritorno, in quel di Marassi, vede ancora un successo azzurro con gol vittoria segnato da Pozzi su rigore. Si arriva all’ultimo precedente, datato stagione sportiva 2014/15. E’ il quarto turno della Coppa e la gara si gioca in gara secca a dicembre del 2014: vince 2-0 l’Empoli ed in gol vanno Laxalt e Mchedlidze.
Cagliari Frosinone (vediamo che sta combinando Alvini in Ciociaria, se potrebbe anche salire)
Udinese Palermo (vediamo Goglichidze contro Pohjanpalo)
Milan Lecce (non ci dovrebbe essere partita)
Parma Spezia (aquilotti in crisi nera o no? vediamo contro i fratelli parmensi)
Verona Venezia (Zanetti è cresciuto molto come allenatore, Venezia per adesso deludente)
Como Sassuolo (Gara di A, lariani reduci da vittoria su Nane)
Torino Pisa (Bene i pisesi ieri sera a Napoli anche se sconfitti abbastanza nettamente)
Genoa Empoli (Noi in Coppa Italia sappiamo trasformarci)
Secondo me ora come ora la coppa è l’ultimo dei pensieri.
Domenica va vinta,ma anche bene,ovvero dando una bella dimostrazione di forza ,per cui le scelte di giovedì devono essere per forza fortemente condizionate dalla partita con la Carrarese.
Spero che la dirigenza(anzi meglio,la presidenza) si sia fatta sentire in questo senso.
Anche per me la Coppa Italia è più un contrattempo che altro. Potrebbe essere l’occasione per, una volta, far giocare tutti nel loro ruolo naturale, senza curarsi del risultato, solo per vedere se stiamo in campo senza sembrare un gregge al pascolo.
vediamo se Nasti e Bianchi si reggono in piedi , se Guarino ed Obaretin sanno fare i difensori , se Moruzzi e’ un bluff oppure no , ma sopratutto Pagliuca se mettera’ la squadra in campo per capire come giocare per fare rendere i giocatori al meglio e non farli sembrare tutti dei raccattati….
Nasti ha un risentimento muscolare, Dippe: sperano di recuperarlo per domenica. Bianchi al momento ha un’autonomia di 20 minuti massimo.
siamo teneri si traballa…gemmi peggio del suo amico accardi