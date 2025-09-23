Gli Azzurri sono tornati in campo ieri pomeriggio, lunedi, dopo la brutta caduta di Pescara. All’orizzonte il match di Coppa Italia con il Genoa, gara dalla quale ci si aspetta una reazione d’orgoglio quanto meno sotto il profilo motivazionale. La seduta specifica di ieri non ha dato particolari indicazioni per quelle che potrebbero essere le specifiche scelte in vista della partita di Marassi, si ipotizza un largo turn over anche nell’intenzione di non avere particolari problemi per domenica prossima.
La sensazione, ma al momento va presa per quella che è, porta a pensare ad un 3-5-2 come modulo. In porta potrebbe andare uno tra Perisan e Gasparini. La difesa potrebbe vedere Obaretin a destra, Guarino centrale e Tosto sulla sinistra. Ceesay e Moruzzi dovrebbero essere i quinti con Belardinelli in cabina di regia. Sempre in mezzo potrebbero andare Yepes ed Ignacchiti con Ilie e Konate davanti. Le sedute di oggi e domani dovrebbero però essere quelle che andranno a far disegnare la squadra in maniera certa.
Non ci sono recuperi dall’infermeria.
Tutto segue il solito copione.
COntinua la degenza ed il male oscuro di Nasti.
Comincio a pensare che anche a Nasti sia venuta l’appendicite di Livaja
fortemente voluto da Gemmi………….stop
Ricordo che Pagliuca ha già schiaffeggiato suoi giocatori, episodi avvenuti sia a Castellammare di Stabia che a Siena:
https://www.iltirreno.it/toscana/2024/01/10/news/schiaffi-al-suo-calciatore-e-squalifica-il-motivo-del-gesto-di-guido-pagliuca-tecnico-cecinese-della-juve-stabia-1.100453021
https://www.gazzettadisiena.it/faralli-ricorda-pagliuca-anche-a-siena-schiaffeggio-un-giocatore/
Alessandro Favalli lo descrive come “un allenatore che sa mettere in campo la squadra ma incapace di gestire lo spogliatoio”.
A questo punto non mi sorprende lo scarso feeling che sembra avere con la squadra, o almeno certi giocatori…
Sempre più perplesso.
dopo pretaccio, benzinaio, ruspista eccone un altro
al prossimo insulto
comunque una delle scene migliori in diretta fu quella interpretata da delio rossi e adam ljajic
l’hanno messa nella cineteca della storia del calcio (o del calcio storico?)
Più fa turnover più si gioca meglio.
Per me Ilie Cesay e Yepes dovrebbero riposare un paio di mesi buoni 👍🏻
ecco a chi somiglia il nostro ds
a marty feldman, quello di frankestein jr.
il vecchio marty però era meglio
bellissimo
Ignacchiti ha bisogno di rifiatare un po’. A centrocampo abbasserei Ilie e davanti spazio alla gioventù di Busiello e Campaniello.
Pagliuca go home!