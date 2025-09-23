Gli Azzurri sono tornati in campo ieri pomeriggio, lunedi, dopo la brutta caduta di Pescara. All’orizzonte il match di Coppa Italia con il Genoa, gara dalla quale ci si aspetta una reazione d’orgoglio quanto meno sotto il profilo motivazionale. La seduta specifica di ieri non ha dato particolari indicazioni per quelle che potrebbero essere le specifiche scelte in vista della partita di Marassi, si ipotizza un largo turn over anche nell’intenzione di non avere particolari problemi per domenica prossima.

La sensazione, ma al momento va presa per quella che è, porta a pensare ad un 3-5-2 come modulo. In porta potrebbe andare uno tra Perisan e Gasparini. La difesa potrebbe vedere Obaretin a destra, Guarino centrale e Tosto sulla sinistra. Ceesay e Moruzzi dovrebbero essere i quinti con Belardinelli in cabina di regia. Sempre in mezzo potrebbero andare Yepes ed Ignacchiti con Ilie e Konate davanti. Le sedute di oggi e domani dovrebbero però essere quelle che andranno a far disegnare la squadra in maniera certa.

Non ci sono recuperi dall’infermeria.