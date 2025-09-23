Il Genoa prepara la sfida di coppa Italia di giovedì sera contro l’Empoli al Ferraris. Prevedibile pensare a vari cambi di formazione da parte del tecnico Vieira che, secondo Il Secolo XIX, potrebbe tornare a pensare di schierare una trequarti tutta di qualità come nel precampionato.

Per questo contro l’Empoli si potrebbero rivedere in campo dal primo minuto Stanciu (come trequartista o, addirittura, come regista) e Gronbaek. Saranno protagonisti della partita anche il giovane Venturino e Thorsby. Altro giocatore che potrebbe tornare in campo dal 1′ minuto è Messias.