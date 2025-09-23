Due gare in pochi giorni al Castellani Computer Gross Arena da vivere insieme a noi a prezzo speciale!

MARATONA SUPERIORE INTERO RIDOTTO RIDOTTO UNDER 14 SPECIAL PACK € 25,00 € 20,00 € 2,00 SINGOLA GARA € 20,00 € 15,00 € 5,00 RISPARMIO 37,50 % 33,33 % 80,00 %

In occasione delle sfide casalinghe contro Carrarese (domenica 28 settembre alle ore 19.30) e Monza (mercoledì 1 ottobre alle ore 20.30) per il solo settore di Maratona Superiore sarà possibile acquistare un pack a prezzo speciale. Lo Special Pack sarà disponibile all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita VivaTicket oppure online al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (utilizzando la modalità “stampa a casa”, con l’autodichiarazione di residenza).

La vendita dello Special Pack sarà vietata ai residenti nella provincia di Massa Carrara e ai residenti in Lombardia.

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dopo il 23-09-2007), gli Over 65 (nati prima del 23-09-1960), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).

UNDER 14 – Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dopo il 23-09-2011) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Point, Empoli Store e Unione Club Azzurri.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per ogni biglietto da acquistare, si richiede di esibire un documento o carta di identità dove sia riportata la residenza del titolare, oppure, in caso di acquisto tramite web, attraverso apposita dichiarazione di residenza.

Empoli Fc