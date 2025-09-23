Due gare in pochi giorni al Castellani Computer Gross Arena da vivere insieme a noi a prezzo speciale!
|MARATONA SUPERIORE
|INTERO
|RIDOTTO
|RIDOTTO UNDER 14
|SPECIAL PACK
|€ 25,00
|€ 20,00
|€ 2,00
|SINGOLA GARA
|€ 20,00
|€ 15,00
|€ 5,00
|RISPARMIO
|37,50 %
|33,33 %
|80,00 %
In occasione delle sfide casalinghe contro Carrarese (domenica 28 settembre alle ore 19.30) e Monza (mercoledì 1 ottobre alle ore 20.30) per il solo settore di Maratona Superiore sarà possibile acquistare un pack a prezzo speciale. Lo Special Pack sarà disponibile all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita VivaTicket oppure online al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (utilizzando la modalità “stampa a casa”, con l’autodichiarazione di residenza).
La vendita dello Special Pack sarà vietata ai residenti nella provincia di Massa Carrara e ai residenti in Lombardia.
La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dopo il 23-09-2007), gli Over 65 (nati prima del 23-09-1960), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).
UNDER 14 – Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dopo il 23-09-2011) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Point, Empoli Store e Unione Club Azzurri.
Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per ogni biglietto da acquistare, si richiede di esibire un documento o carta di identità dove sia riportata la residenza del titolare, oppure, in caso di acquisto tramite web, attraverso apposita dichiarazione di residenza.
ma un ci danno 2 euri se si va allo stadio?
gli fo lo sconto, mi basta che mi diano 1 euro
ovvia so’ bono, una moneta da 50 centesimi e via
Non mi interessa lo sconto se ci sono Gemmi e questo ..
che un si fa per dieci biglietti in più
Senti che dice Biancazzurro lui di numeri ci piglia …
Siamo già agli sconti per far venire gente…. questa mossa mi sa di disperazione dal lato sportivo sperando nell’aiutino del 12esimo uomo…. ma cosa vuoi aiutare, se metti degli incompetenti in panchina? un tempo Empoli era vista capace di saper scegliere le persone giuste…. ora vedo Pagliuca e Gemmi e mi metto le mani nei 3 peli che ho in testa….
Se un si cambia sistema e un si capisce che non è la strada per ottenere appartenenza, e pure i paesi d’Europa non insegnano…
Ci vuole una struttura su misura , dove crei calore ,se fai la gente ti ripaga ,ma se prendete in giro mica sono tutti malati come me e Bian,cazzurro,
deve essere un dare e avere ,ma se non dai mai ,e pensi che dando le briciole basta,fai solo l’effetto contrario…la gente non è stup,ida …
Non ci lamentiamo a Pisa i biglietti di curva ospiti a 49 euro , una rapina ,che ladri a Pisa.
anche per quelli di casa se è per codesto
Allora … io capisco che allo stadio più siamo è meglio è … però dopo 4 giornate vedo già che si va subito su un andazzo sbagliato … Possibile che uno si abboni … e come vecchio abbonato (ormai da una ventina di anni) gli si faccia pagare l’abbonamento in maratona superiore 240 euro per poi vedere che chi non si è abbonato va a pagare 2 partite 25 euro (quindi 12,50 a partita), quando invece l’abbonato paga ogni partita 12,63 euro …. Questa è una vera e propria presa per il cu.lo per chi da anni e anni non si perde una partita al Castellani E NON PARLO CERTAMENTE SOLO PER ME … Evidente che a questo punto, abbonarsi, non serve ad una beata mi.n. chia … anzi si agevola chi non lo fa! …………..
Devi fare questa statistica su 19 partite non su 2 , credo che alla fine convenga sempre abbonarsi .
Vagli a spiegare a certa gente ,che pensa di raddoppiare…
Il problema è la struttura. …
Se avevi la curva quei prezzi andavano bene ma per la maratona inferiore anche meno …
il problema sarà anche peggio con una cattedrale, perché ritorno lì se hai uno stadio vuoto chi si abbona dove sarà maggiorato ulteriormente,poi come giustifichi questi prezzi? non ci vuole uno scienziato…ci vuole il buon senso capire cosa serve e fare il bene ,questo poi la gente lo capisce…
no la cattedrale per gli squadroni…
e tu l’hai belle rivisti gli squadroni
Enrico te ancora non vuoi capire 2 cosette:
1) noi più di questi non possiamo essere. Hai voglia di fare marketing, cambiare, fare, promuovere. Non aumenti nemmeno con se metti le ragazze playboy
2) in maratona la partita si vede meglio che in curva, non vuoi capire. Sennò perchè il prezzo nelle curve è meno che nei distinti? E se proprio in maratona inferiore ci stai male, c’è la superiore a 12 euro. Capisci che come visualità con la curva ha solo da peggiorare?
Te lo sai che in altri stadi il posto in maratona inferiore vs la nord al cerchio di centrocampo dove stai seduto costa in A dagli 80 ai 100 euro? E te brontoli?
Non si può fare nient’altro per aumentare la gente. Mettitelo nel capo. Anzi si può fare peggio con la curva. Vedrai. Non si vede una mazza, nemmeno chi è in anticipo sul pallone, non vedi il numero di maglia di chi attacca vs la tua porta, e se attacchi di là è lontano una cifra. Poi che l’eventuale stadio verrà troppo capiente siamo tutti d’accordo, ma se è per salvare l’onore sarebbe meglio non fare la curva x spezzare in 2 i 2000 che stanno in maratona.
Massy come dico io ,con la capienza 12.000 /14.000
la maratona deve essere sistemata con posti più comodi
se fosse per me lo sai farei uno stadio dentro , rifarei la maratona solo gradinata magari da 3.500/ 4.000 , con curva da 2.500 la tribuna leggermente più capiente , 4.000 + 4.000 +2.500 +2.500 13.000/14.000
sono li stessi posti che vogliono nuovi che faranno ,il prezzo ba a posto quindi li spenderesti meglio , non sposti il campo non devi romperti con la tribuna …
già li risparmi vari milioni ,costruisci uno stadio intorno alla pista ,la maratona devi solo fare i gradoni , ti appoggi al vecchio …
non sto scherzando ti viene tutto uniforme e costa meno e 40 anni che lo studio…
Ma ci prendono per il c…. ? fanno già gli sconti alle prime giornate del campionato alla faccia degli abbonati , si tira sempre a fa ciccia a monteboro, gli spazi vuoti non li riempi solo con gli sconti ma anche con un po’ più di rispetto .
Già li sconti alla terza in casa. Il prossimo anno aspetto quelli anche io invece di fare l’abbonamento. Ridicoli
Due partite a 20 euro! Ottimo, domani compro il pacchetto.
Siamo tutti incacchiati neri ma….. ottima iniziativa, bisogna dirlo.
Ma nemmeno se me le REGALI…E Ve lo dice uno che ha visto la serie C perciò…Ma io a questa società che ha pensato solo ad arricchirsi e ai propri interessi e che ci sta portando allo sfacelo non regalo più nemmeno 1 euro !!!
Massy in maratona non dovresti fare nulla solo gradoni e copertura
Spendi la metà…
devi fare 13.000 posti nuovi
ora fanno 2 curve da 4.000 + la tribuna quasi da 5.000
fa i soliti 13.000 e ottieni tutto nuovo …
il commerciale lo fai lo stesso come vogliono …
Hai tutto nuovo e spendi meno spostare il campo per pochi metri costa uno sbotto,prova a capire addirittura potresti invertire le tribune così non spendi per il provvisorio…ti garantisco che con la metà ti farei lo Stadio completamente nuovo…
Allora porto anche la moglie; domenica e mercoledì
Sempre forza Empoli 💪