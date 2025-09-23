E’ stato presentato quest’oggi l’ultimo calciatore arrivato dal calciomercato, Flavio Bianchi. Come sempre vi proponiamo la conferenza integrale. La nostra redazione non era oggi presente in sala stampa
Mi è piaciuto molto, se devo essere sincero. Dunque trequartista o seconda punta. Il cambio ideale per Shpendi
poteva essere utile in questo periodo con tante partite ravvicinate, vedremo quando sarà abile e scattante in campo! magari spezzoni di partite le potrà fare…
Benvenuto!