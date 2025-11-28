SOCIETA’ – CRONISTORIA

Nome: Società Sportiva Calcio Bari

Sito: https://sscalciobari.it

Il 15 gennaio 1908 da parte di alcuni commercianti provenienti da vari paesi europei venne fondata la Società calcistica Bari Foot-Ball Club. Un contributo importante alla fondazione della squadra fu dato dal commerciante di origine austrtiaca Floriano Ludwig. Il Bari nei primi due anni disputa incontri amichevoli con gli equipaggi delle navi sbarcate in città e con altre formazioni della Regione. Dopo aver partecipato a Campionati di Seconda e Terza Categoria nei due anni successivi, la squadra dal 1911 al 1914 disputa solo gare amichevoli e nel 1915 cessa la propria attività. La Società viene rifondata nel 1924 con nome di Foot-Ball Club Bari, partecipa al Campionato di Seconda Divisione e lo vince ma dopo due stagioni si arriva ad un nuovo scioglimento. Interviene allora la politica e il 27 febbraio 1928, su ordine del segretario federale fascista di Bari Leonardo D’Addabbo, i due clubs che si erano formati separandosi dal neonato Bari Football-Club (nel 1908 l’Unione Sportiva Ideale e nel 1909 il Foot-Ball Club Liberty) si fondono nell’Unione Sportiva Bari. I biancorossi, dopo la stagione 1928-1929 in Divisione Nazionale, categoria ereditata dal Liberty, vengono retrocessi nella neo istituenda Serie B causa la riorganizzazione dei Campionati, iniziando un’alternanza fra le due Serie maggiori che li vede in Serie A, la nuova massima serie inaugurata nel 1929, nel biennio 1931-1933 e nei sei anni 1935-1941. Una alternanza che durerà fino al termine della Stagione 1949/50 che vede la squadra retrocedere in Serie C e scendere poi in IV Serie al termine della Stagione 1951/52 a causa della riforma delle categorie. Intanto il 1º gennaio 1945 la Società aveva cambiato denominazione in Associazione Sportiva Bari. Da lì la squadra saprà risalire fino alla Serie B nel 1954/55 ed in Serie A nel 1956/57. Esclusa una Stagione in Serie C nel 1965/66 saranno anni di Serie A e B fino al termine della Stagione 1974/75 che vedrà il Bari scendere di nuovo in Serie C dove rimarrà però solo 2 Stagioni. Poi, dal 1977/78 in B, nel 1983/84 ancora in C, e dopo una sola Stagione in B (1984/85) sarà di nuovo in Serie A. Fino al 2013/14 saranno di nuovo stagioni saliscendi tra A e B. Il 10 marzo 2014 l’Associazione Sportiva Bari fallisce ed il 23 maggio il Football Club Bari 1908 rileva ufficialmente i beni aziendali dell’impresa fallita. La squadra è in Serie B dove rimarrà fino alla Stagione 2017/18 quando il Football Club Bari 1908, a causa della mancata ricapitalizzazione, viene estromesso dal campionato di Serie B e in seguito fallisce. Il 9 agosto 2018 si costituisce la Società Sportiva Calcio Bari Società Sportiva Dilettantistica che viene ammessa dalla FIGC in sovrannumero al campionato di Serie D. Tornato immediatamente n Serie C il 12 giugno 2019 la società cambia denominazione in Società Sportiva Calcio Bari S.p.A. Torna in Serie B al termine della Stagione 2021/22.

La Stagione 2025/26 è la 51a partecipazione del Bari al Campionato di Serie B.

La società Sportiva Calcio Bari è attualmente di proprietà di Filmauro S.r.l., società che opera nel settore della produzione e della distribuzione cinematografica e dell’home video con Luigi De Laurentiis come presidente.

COLORI SOCIALI – LO STEMMA – LA MASCOTTE

All’inizio il Bari, pur avendo scelto quali colori sociali il bianco ed il rosso ispirandosi allo stemma del Comune, indossava maglie granata perché fra i tessuti di cui Ludwig disponeva non ce ne erano di rossi. Per alcuni mesi del 1915, prima dello scioglimento del club, indossò anche maglie a strisce verticali nere e verdi. Nell’estate del 1928 il nuovo Bari comincia ad indossare maglie che hanno come colori il bianco ed il rosso e tali colori, pur in diversi disegni e posture, sono rimasti anche oggi.

Lo stemma della squadra è rappresentato da un galletto. Nel 1928 fu lanciato un referendum da due giornalisti sportivi: Paolo Magrone propose il pettirosso e Alfredo Bogardo invece il galletto. L’idea del galletto, aggressivo, pronto alla zuffa e a lanciare il suo saluto ad ogni giorno nuovo, finì col prevalere (di pochi voti), anche perché riconosciuto come un animale vivace e intraprendente, così come il carattere dei baresi.

Anche la mascotte del Bari, già dal 1928, è un galletto. Da allora in poi i giocatori del Bari sono detti “i galletti”. Da diversi anni una mascotte in costume da galletto è presente nelle gare interne del Bari.

LO STADIO – GLI STADI DEL PASSATO

Lo Stadio dove il Bari gioca le sue gare interne è lo Stadio San Nicola.

Dal 1908, anno della sua fondazione, il Foot-Ball Club Bari utilizzò come campo di gioco la Piazza d’Armi della città di Bari, chiamata “Campo San Lorenzo”, che i militari concedevano in uso. Il San Lorenzo fu condiviso dal Bari con le altre squadre calcistiche cittadine e continuò ad essere usato nei decenni successivi agli anni dieci; nel 1919 i militari ne transennarono i bordi del campo e negli anni venti disponeva di alcune tribunette

Il Bari rifondato nel 1928 giocò inizialmente nel Campo degli Sports, stadio costruito nel 1925 dalla società calcistica barese F.C. Liberty nel rione Carrassi, in adiacenza con il carcere. Era all’epoca considerato uno degli stadi maggiormente attrezzati del Sud Italia. Fu interessato da due ristrutturazioni nel 1928 e 1931. Queste modifiche mantennero l’assetto e la tipologia costruttiva dell’impianto portandolo nel 1931 a disporre di una gradinata per ogni lato del campo, per un totale di circa 10.000 posti a sedere. Il Campo degli Sports fu sostituito nel 1934 dallo Stadio della Vittoria, situato a fianco della zona dove si svolge la Fiera del Levante In quest’impianto il Bari ha giocato le sue gare interne per 56 anni fino al 1990 quando, in occasione dei mondiali che si disputarono in Italia, fu inaugurato lo Stadio San Nicola, disegnato dall’architetto Renzo Piano. È soprannominato l’astronave perché visto dall’esterno fa pensare appunto a un’astronave atterrata sull’altura che ne è sede.

Il terreno di gioco, in erba naturale, misura m 105 x 68.

Attualmente ha una capienza di 58.270 posti a sedere 1300 riservati agli ospiti.