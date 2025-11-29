I PRECEDENTI: PERFETTO EQUILIBRIO E PARITÀ ASSOLUTA NEI 15 CONFRONTI – Assoluta parità nei 15 precedenti ufficiali in Toscana fra le due squadre: 5 vittorie azzurre (ultima 3-2 nella serie B 2017/18), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2013/14) e 5 successi biancorossi (ultimo 1-0 nella serie B 2012/13).

EMPOLI RE DEL GOL NELLA B 2025/26 PER GIOCATORI SUBENTRANTI – Empoli squadra regina della B 2025/26 per reti firmate da subentranti, 6 finora in 13 giornate.

EMPOLI DISTRATTO NEI FINALI DI GARA – Empoli svagato nei 15’ finali di gioco: 6 reti subite dai toscani fra 76’ e 90’ di gara, come Entella ed Avellino.

200 IN B PER GABRIELE MONCINI – 200 in B Gabriele Moncini, sola regular season. Esordio l’ 8 novembre 2013, Spezia-Cesena 2-1. Cesena, Cittadella, Benevento, Spal, Brescia e Bari le maglie da lui finora indossate fra i cadetti.

TRE GLI EX DELLA SFIDA – Marco Nasti e Nosa Obaretin da una parte, Dimitrios Nikolaou dall’altra, questi gli ex della sfida tra Empoli e Bari. Partendo dagli ex pugliesi, Nasti ha giocato a Bari nella stagione 2023/24, collezionando 38 presenze e 7 reti, mentre per Obaretin 26 presenze nello scorso campionato. Venendo all’unico ex azzurro, Nikolaou contra 52 presenze in azzurro dal gennaio 2019 all’agosto 2021.

VIVARINI È UN EX – Ex di giornata Vincenzo Vivarini: 20 panchine in azzurro con score di 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, dal luglio al dicembre 2017.

VIVARINI: APPENA 20 GIORNI DI “FERIE” – Torna in pista Vincenzo Vivarini, esonerato dal Pescara lo scorso 9 novembre. Vivarini torna a Bari dopo l’esperienza del 2019/20, quando condusse i biancorossi alla finalissima playoff, persa in gara secca 0-1 a Reggio Emilia contro i granata di casa.

LE SFIDE TECNICHE: DIONISI SEMPRE VITTORIOSO SU VIVARINI – Tra Alessio Dionisi e Vincenzo Vivarini terzo incrocio tecnico: finora solo vittorie del mister azzurro nel doppio Empoli-Virtus Entella nella B 2020/21.

DIRIGE MARESCA – Fabio Maresca di Napoli, 82 presenze in serie B con bilancio di 34 vittorie interne, 22 pareggi e 26 successi esterni dirigerà la gara di Empoli. Con i toscani conta 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte in 11 incroci (ultimo a Cagliari, 0-0 in A nel dicembre 2023, quasi due anni fa), con i biancorossi pugliesi 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte su 12 precedenti. Nella B 2025/26 due le sue presenze, 1 vittoria interna ed 1 esterna a referto.