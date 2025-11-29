|EMPOLI
|2
|COSENZA
|0
MARCATORI: 20′ Chiucchiuini, 88′ Bagordo
EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Tavanti, 3 Lauricella(73′ Bagordo), 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Bembnista, 7 Perin(88’Blazic), 8 Mazzi, 9 Zanaga(63′ Orlandi), 10 Chiucchiuini(73’Guglielmino), 11 Fiorini(88’Mureddu)
A disposizione: 12 Versari, 13 Babalola, 14 Bagordo, 15 Blazic, 16 Blini, 17 Diousse, 18 Guglielmino, 19 Mureddu, 20 Orlandi, 21 Pasalic, 22 Rugani, 23 Samb
ALL. Andrea Filippeschi
COSENZA: 1 Le Rose, 2 Valente, 3 Fazio(45′ Agrelli), 4 Silvestri, 5 Rocco, 6 Curatelo, 7 Marin, 8 Cotroneo, 9 Barbagallo, 10 Manfredi(55′ De Lia), 11 Randazzo(67′ Pisano)
A disposizione: 12 Falbo, 13 Agrelli, 14 Castagna, 15 Innocentini, 16 De Lia, 17 Perfetti, 18 Pepe, 19 Pisano, 20 Novello
ALL. Antonio Gatto
Arbitro: Alessio Artini
Assistenti: Materozzi, Poneti
Ammoniti: 54′ Silvestri, 59′ Rocco, 91′ Huqi
Espulsi:
-Prestazione più che convincente da parte dei ragazzi di Filippeschi che continuano la serie di risultati positivi. Partita che è stata sempre sotto controllo per l’Empoli ma forse ha peccato di superficialità aspettando fino all’88 per chiuderla definitivamente. Va detto che comunque le occasioni concesse al Cosenza sono state veramente poche e non ci sono state grosse sbavature difensive. Il prossimo impegno degli azzurri sarà mercoledì in trasferta contro il Lecce nel match di Coppa Primavera.
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia la partita !
4′: Fin dai primi minuti attacca con insistenza l’Empoli
8′: Rischia tantissimo il portiere del Cosenza sulla pressione di Zanaga, fortunato l’estremo difensore ad uscire vincitore dal contrasto
14′: Primo quarto d’ora di costante proiezione offensiva azzurra ma i cross effettuati sono troppo imprecisi per impensierire la difesa avversaria
17′: Ci prova Perin con una conclusione al volo da dentro l’area ma viene respinta in angolo dalla difesa
18′: Ancora pericoloso l’Empoli con una conclusione da fuori di Tavanti che impegna Le Rose.
20′: GOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Azione spettacolare degli azzurri che concludono una serie di scambi di prima dentro l’area del Cosenza liberando al tiro Chiucchiuini che apre il piatto destro e fulmina Le Rose.
26′: Continua ad essere l’Empoli a gestire il pallone e la partita, Cosenza fin qui poco presente.
29′: Grande recupero a centrocampo di Huqi che innesca la ripartenza di Chiucchiuini, il 10 azzurro però esita un attimo di troppo e si fa rimontare
36′: Calato leggermente il ritmo partita, inizia a venire fuori anche il Cosenza.
37′: Doppia grandissima occasione per Zanaga! Prima ne supera due in slalom e si fa murare la conclusione da un difensore e subito dopo colpisce di testa su cross di Lauricella costringendo Le Rose ad una super parata.
43′: Altra bella ripartenza degli azzurri ma stavolta lo scarico su Chiucchiuini non replica il successo dell’azione del gol.
45′: Finisce il primo tempo.
SECONDO TEMPO
45′: Nel Cosenza esce Fazio dentro Agrelli
45′: Inizia il secondo tempo !
50′:Continua a gestire il possesso palla l’Empoli con il Cosenza che tenta di alzare l’intensità del proprio pressing
55′: Schema su punizione con Chiucchiuini che alza per le conclusione al volo di Lauricella che termina alta
55′: Nel Cosenza fuori Manfredi dentro De Lia
62′: Grande ripartenza di Zanaga che poi spreca tutto non servendo il compagno solo al centro dell’area
63′: Nell’Empoli fuori Zanaga dentro Orlandi
67′: Nel Cosenza fuori Randazzo dentro Pisano
71′: Ci prova Lauricella su punizione: tiro alto di poco
72′: Recupero palla alto dell’Empoli e conclusione provata da Chiucchiuini che scheggia il palo.
73′: Nell’Empoli fuori Lauricella dentro Bagordo e fuori Chiucchiuini dentro Guglielmino.
75′: Doppia occasione azzurra! Prima Fiorini in girata e poi Orlandi di prima, su entrambe le conclusioni si è opposto bene il portiere
82′: Partita ora molto spezzettata che l’Empoli non riesce a chiudere definitivamente
84′: Troppo superficiale ora la difesa dell’Empoli che concede spazi al Cosenza
85′: Traversa! Grande imbucata di Orlandi per Mazzi che rientra sul destro e calcia scheggiando la traversa
88′: GOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Stavolta la ripartenza azzurra è vincente e Perin sceglie di servire Bagordo per l’appoggio facile in rete
88′: Nell’Empoli fuori Fiorini e Perin dentro Blazic e Mureddu
90′: Concessi 4 di recupero
94′: Finisce la partita !
Mancano le 2 punte titolari monaco e busiello.
Chiucchiuini! Bravoooo
ma il portiere 2008 Neri che fine ha fatto??
tutti chiucchi per ciucchiuini
Bravi tutti, salutate la capolista 💓