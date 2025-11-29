EMPOLI 2 COSENZA 0

MARCATORI: 20′ Chiucchiuini, 88′ Bagordo

EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Tavanti, 3 Lauricella(73′ Bagordo), 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Bembnista, 7 Perin(88’Blazic), 8 Mazzi, 9 Zanaga(63′ Orlandi), 10 Chiucchiuini(73’Guglielmino), 11 Fiorini(88’Mureddu)

A disposizione: 12 Versari, 13 Babalola, 14 Bagordo, 15 Blazic, 16 Blini, 17 Diousse, 18 Guglielmino, 19 Mureddu, 20 Orlandi, 21 Pasalic, 22 Rugani, 23 Samb

ALL. Andrea Filippeschi

COSENZA: 1 Le Rose, 2 Valente, 3 Fazio(45′ Agrelli), 4 Silvestri, 5 Rocco, 6 Curatelo, 7 Marin, 8 Cotroneo, 9 Barbagallo, 10 Manfredi(55′ De Lia), 11 Randazzo(67′ Pisano)

A disposizione: 12 Falbo, 13 Agrelli, 14 Castagna, 15 Innocentini, 16 De Lia, 17 Perfetti, 18 Pepe, 19 Pisano, 20 Novello

ALL. Antonio Gatto

Arbitro: Alessio Artini

Assistenti: Materozzi, Poneti

Ammoniti: 54′ Silvestri, 59′ Rocco, 91′ Huqi

Espulsi:

-Prestazione più che convincente da parte dei ragazzi di Filippeschi che continuano la serie di risultati positivi. Partita che è stata sempre sotto controllo per l’Empoli ma forse ha peccato di superficialità aspettando fino all’88 per chiuderla definitivamente. Va detto che comunque le occasioni concesse al Cosenza sono state veramente poche e non ci sono state grosse sbavature difensive. Il prossimo impegno degli azzurri sarà mercoledì in trasferta contro il Lecce nel match di Coppa Primavera.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

4′: Fin dai primi minuti attacca con insistenza l’Empoli

8′: Rischia tantissimo il portiere del Cosenza sulla pressione di Zanaga, fortunato l’estremo difensore ad uscire vincitore dal contrasto

14′: Primo quarto d’ora di costante proiezione offensiva azzurra ma i cross effettuati sono troppo imprecisi per impensierire la difesa avversaria

17′: Ci prova Perin con una conclusione al volo da dentro l’area ma viene respinta in angolo dalla difesa

18′: Ancora pericoloso l’Empoli con una conclusione da fuori di Tavanti che impegna Le Rose.

20′: GOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Azione spettacolare degli azzurri che concludono una serie di scambi di prima dentro l’area del Cosenza liberando al tiro Chiucchiuini che apre il piatto destro e fulmina Le Rose.

26′: Continua ad essere l’Empoli a gestire il pallone e la partita, Cosenza fin qui poco presente.

29′: Grande recupero a centrocampo di Huqi che innesca la ripartenza di Chiucchiuini, il 10 azzurro però esita un attimo di troppo e si fa rimontare

36′: Calato leggermente il ritmo partita, inizia a venire fuori anche il Cosenza.

37′: Doppia grandissima occasione per Zanaga! Prima ne supera due in slalom e si fa murare la conclusione da un difensore e subito dopo colpisce di testa su cross di Lauricella costringendo Le Rose ad una super parata.

43′: Altra bella ripartenza degli azzurri ma stavolta lo scarico su Chiucchiuini non replica il successo dell’azione del gol.

45′: Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′: Nel Cosenza esce Fazio dentro Agrelli

45′: Inizia il secondo tempo !

50′:Continua a gestire il possesso palla l’Empoli con il Cosenza che tenta di alzare l’intensità del proprio pressing

55′: Schema su punizione con Chiucchiuini che alza per le conclusione al volo di Lauricella che termina alta

55′: Nel Cosenza fuori Manfredi dentro De Lia

62′: Grande ripartenza di Zanaga che poi spreca tutto non servendo il compagno solo al centro dell’area

63′: Nell’Empoli fuori Zanaga dentro Orlandi

67′: Nel Cosenza fuori Randazzo dentro Pisano

71′: Ci prova Lauricella su punizione: tiro alto di poco

72′: Recupero palla alto dell’Empoli e conclusione provata da Chiucchiuini che scheggia il palo.

73′: Nell’Empoli fuori Lauricella dentro Bagordo e fuori Chiucchiuini dentro Guglielmino.

75′: Doppia occasione azzurra! Prima Fiorini in girata e poi Orlandi di prima, su entrambe le conclusioni si è opposto bene il portiere

82′: Partita ora molto spezzettata che l’Empoli non riesce a chiudere definitivamente

84′: Troppo superficiale ora la difesa dell’Empoli che concede spazi al Cosenza

85′: Traversa! Grande imbucata di Orlandi per Mazzi che rientra sul destro e calcia scheggiando la traversa

88′: GOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Stavolta la ripartenza azzurra è vincente e Perin sceglie di servire Bagordo per l’appoggio facile in rete

88′: Nell’Empoli fuori Fiorini e Perin dentro Blazic e Mureddu

90′: Concessi 4 di recupero

94′: Finisce la partita !