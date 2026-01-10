SOCIETA’ – CRONISTORIA – LA PROPRIETA’

Nome: Cesena Football Club

https://cesenafc.com

Possiamo datare la nascita del Cesena al 21 aprile 1940 quando il conte Alberto Rognoni, pur giovane (aveva allora 21 anni), ebbe l’idea di creare una Società calcistica e si svolse la prima riunione del Consiglio della neonata Associazione Calcio Cesena. Vi presero parte giocatori ed ex giocatori oltre ad alcuni notabili e commercianti locali. Nella Stagione 1940/41 il primo Campionato, Terza Divisione, e subito la vittoria ed il passaggio in Serie C. Nel 1945/46 il Cesana è ammesso d’Ufficio in Serie B dove rimane solo un anno e retrocede in Serie C da dove nel 1950/51 scende in Promozione. E’ promosso in IV Serie al termine della Stagione 1952/53 e da lì saranno Campionati tra Promozione e Campionato Interregionale, poi Serie D (1958/59) e infine il ritorno in Serie C al termine del 1959/60. La permanenza in Serie C dura fino al termine della Stagione 1967/68 quando i bianconeri romagnoli si guadagano il ritorno in Serie B dove resteranno fino al 1972/73, Stagione al termine della quale spiccheranno per la prima volta il gran salto in Serie A arrivando perfino, nella Stagione 1975/76 a raggiungere la qualificazione alla Coppa UEFA. L’anno successivo però, oltre alla parrtecipazione europea (che dura solo un turno), la squadra retrocederà in Serie B. Saranno 4 Stagioni tra i Cadetti e poi nel 1980/81 il ritorno in Serie A. Solo 2 Stagioni e di nuovo la discesa in Serie B fino al 1986/87 per risalire l’anno seguente in A. Nel 1990/91 nuova retrocessione in B e saranno 6 stagioni consecutive prima della ridiscesa in Serie C nel 1996/97. Solo un anno perché nel 1997/98 vince il Campionato di C e torna in B anche se solo per 2 stagioni perché dal 2000/01 sarà di nuovo Serie C. Riconquistata la Serie B al termine della Stagione 2003/04 retrocessione nel 2007/08 ma risalita la Stagione seguente facendo il doppio salto nel 2009/10 ed arrivando in Serie A. Saranno anni di salite e discese tra Serie A e B fino ad arrivare al 2018 quando la Società dichiara fallimento ed affida il proprio simbolo e i suoi colori sociali alla Asssociazione Sportiva Dilettantistica Romagna Centro Cesena ripartendo dalla Serie D nel 2018/19. Nel 2019 cambia denominazione in Cesena Footbal Club. Vince il Campionato e va in Serie C dove rimane fino alla promozione in Serie B del 2023/24.

La Stagione 2025/26 è la 33a partecipazione del Cesena al Campionato di Serie B.

Il Cesena dal 2022 è di proprietà di un gruppo di imprenditori americani, la JRL Investments LLC, una Società di investimenti finanziari, con sede a New York, controllata da Robert Lewis e John Aiello. Il gruppo ha acquisito la maggioranza delle azioni del Cesena nel dicembre 2021 e successivamente l’intero pacchetto azionario nel novembre 2022.

COLORI SOCIALI – LO STEMMA – LA MASCOTTE

Dalla sua fondazione il Cesena scelse i colori dello stemma cittadino: il bianco ed il nero. I due colori sono stati utilizzati in varie composizioni.

Lo stemma del Cesena è uno scudo sannitico antico decorato con sottili strisce bianconere e un cavalluccio marino nero posto al centro. Il cavalluccio marino, simbolo della squadra, apparve per la prima volta sulle maglie nel 1949-50 ma non sembra avere un legame diretto con la città di Cesena, piuttosto con Cesenatico, dove proprio negli anni ’40 l’Azienda di Soggiorno reclamizzava la villeggiatura sulle proprie spiagge con manifesti raffiguranti un cavalluccio marino, assai diffuso allora nell’Adriatico. La sua presenza nello stemma, inizialmente occasionale, è diventata regolare a partire dalla stagione 1990-91

La mascotte del Cesena, ovviamente un cavalluccio marino, è apparsa per la prima volta nel gennaio 2010 e si chiama appunto Cavalluccio.

LO STADIO – GLI STATI DEL PASSATO

Il Cesena disputa le proprie partite casalinghe allo Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

Il Cesena giocò per i suoi primi anni in un campo da calcio ricavato all’interno dell’Ippodromo. Nel 1957 venne costruito il nuovo Stadio chiamato ”La Fiorita” dal nome della zona della città in cui era ubicato. Lo Stadio fu intitolato a Dino Manuzzi (presidente del club cesenate dal 1964 al 1980) dopo la sua morte, avvenuta il 29 maggio 1982. Il 27 settembre 2014 il presidente del Cesena Giorgio Lugaresi stipulò un contratto di sponsorizzazione con la Orogel, mutando il nome dell’impianto sportivo in Orogel Stadium – Dino Manuzzi, stadio che comunque è rimasto di proprietà del Comune. L’impianto nel corso della sua storia ha subito tre ristrutturazioni, nel 1988, nel 2011 e nel 2018.

Il terreno di gioco, in erba naturale che ha integrato il preesistente sintetico, misura m. 105 x 68.

Ha una capienza di 20.198 posti.