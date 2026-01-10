I MOMENTI GOL BIANCONERI – 18 gol sui 25 totali segnati dal Cesena a cavallo della pausa, di cui in specifico 11 dal 31’ al 45’ recuperi compresi e 7 dal 46’ al 60’.

I GOL DELLA PANCHINA AZZURRA – Empoli squadra cadetta regina nel 2025/26 per reti firmate da subentranti, 10 finora per i toscani.

IL DECISIVO NASTI – Marco Nasti ha segnato prima della pausa natalizia la sua 3° rete nella B 2025/26 ed è il giocatore più decisivo dei toscani, con 7 punti portati grazie alle sue reti determinanti, le vittorie contro ed il pari interno 1-1 contro il Frosinone.

QUANTI EX NELLA SFIDA TRA CESENA E EMPOLI – Simone Bastoni, Michele Castagnetti e Marco Olivieri da una parte; Joseph Ceesay, Marco Curto, Andrea Fulignati e Stiven Shpendi dall’altra: questi gli ex della sfida tra Cesena e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Bastoni ha giocato a Empoli nella stagione 2023/24, collezionando 16 presenze ed 1 rete; 40 presenze e 1 gol per Michele Castagnetti nel campionato 2017/18 mentre Marco Olivieri conta 30 presenze e 6 gol nel torneo 2020/21. Venendo agli ex Cesena, Ceesay ha giocato in bianconero 32 partite la scorsa stagione, mentre Curto ha vestito la maglia dei romagnoli da luglio 2025 a gennaio 2’25 con 15 presenze e 2 gol. Fulignati ha giocato a Cesena nel campionato 2017/18, 33 presenze per lui, mentre Shpendi conta 33 presenze e 13 gol nella stagione 2022/23.

LE SFIDE TECNICHE: MIGNANI IMBATTUTO CON DIONISI – Tra Michele Mignani ed Alessio Dionisi 2 precedenti tecnici, il doppio Cesena-Palermo nella B dell’anno scorso, 1 successo ed 1 pareggio in favore del mister dei romagnoli.