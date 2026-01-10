Articolo a cura di: Edoardo Leporatti
|AVELLINO
|0
|EMPOLI
|2
MARCATORI: 45′ Baralla, 90’+5 Lauricella
AVELLINO: 1 Barone, 2 Granato(45’Catalano), 3 Mellino, 4 Amiranda, 5 Manzo, 6 Vignoli(75′ Volpe), 7 Attanasio(75’Donato), 8 Giunto(45’Santoro), 9 D’Onofrio, 10 De Michele(45′ D’Auria), 11 Delishi
A disposizione: 12 Margiotta, 13 Frulio, 14 Volpe, 15 Catalano, 16 De Cicco, 17 Angelino, 18 Bianco, 19 Santoro, 20 Donato, 21 D’Auria
ALL. Luigi Molino
EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Tavanti(90′ Antonini), 3 Egan, 4 Baralla, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Mureddu(90′ Diousse), 8 Mazzi, 9 Samb(60’Lauricella) , 10 Chiucchiuini(60′ Campaniello), 11 Fiorini (70′ Monaco)
A disposizione: 12 Versari, 13 Blini, 14 Bagordo, 15 Gori, 16 Orlandi, 17 Antonini, 18 Blazic, 19 Campaniello, 20 Diousse, 21 Lauricella, 22 Monaco, 23 Pasalic
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Bruno Tierno
Assistenti:Saccoccio, Fatati
Ammoniti: Tavanti, Chiucchiuini
Espulsi:
-Inizia bene l’anno dei ragazzi di Filippeschi con una vittoria in trasferta sul campo dell’Avellino. Tante le occasioni create, con anche una traversa colpita da Monaco subentrato nella ripresa. Incoraggiante la risposta sul campo di chi come Mureddu o Samb ha avuto meno spazio fin qui in campionato, ma anche dei rientranti Monaco e Campaniello. Azzurri che mantengono il primo posto in classifica, allungando ulteriormente sul Pisa caduto in casa contro il Cosenza. A chiudere il girone d’andata per l’Empoli sarà la sfida in casa contro l’Ascoli.
Braviiiiii!!!!!
Signora ma… Danilo quando rientra?
Per ora un bel primo posto che dice … 30 punti e primo posto con 4 punti di vantaggio sul Pescara … ma non solo … maggior numero di vittorie (9), minor numero di sconfitte (2) … attacco più prolifico (34 goal) difesa meno battuta (10 goal) … Dopo l’inizio balbettante con la severa sconfitta di Pisa … un cammino da prima della classe ……………
Aggiungo … non capisco perchè nell’articolo si menzioni il Pisa che è al quinto posto e con un distacco di ben 8 punti …………..