Articolo a cura di: Edoardo Leporatti

AVELLINO 0 EMPOLI 2

MARCATORI: 45′ Baralla, 90’+5 Lauricella

AVELLINO: 1 Barone, 2 Granato(45’Catalano), 3 Mellino, 4 Amiranda, 5 Manzo, 6 Vignoli(75′ Volpe), 7 Attanasio(75’Donato), 8 Giunto(45’Santoro), 9 D’Onofrio, 10 De Michele(45′ D’Auria), 11 Delishi

A disposizione: 12 Margiotta, 13 Frulio, 14 Volpe, 15 Catalano, 16 De Cicco, 17 Angelino, 18 Bianco, 19 Santoro, 20 Donato, 21 D’Auria

ALL. Luigi Molino

EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Tavanti(90′ Antonini), 3 Egan, 4 Baralla, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Mureddu(90′ Diousse), 8 Mazzi, 9 Samb(60’Lauricella) , 10 Chiucchiuini(60′ Campaniello), 11 Fiorini (70′ Monaco)

A disposizione: 12 Versari, 13 Blini, 14 Bagordo, 15 Gori, 16 Orlandi, 17 Antonini, 18 Blazic, 19 Campaniello, 20 Diousse, 21 Lauricella, 22 Monaco, 23 Pasalic

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Bruno Tierno

Assistenti:Saccoccio, Fatati

Ammoniti: Tavanti, Chiucchiuini

Espulsi:

-Inizia bene l’anno dei ragazzi di Filippeschi con una vittoria in trasferta sul campo dell’Avellino. Tante le occasioni create, con anche una traversa colpita da Monaco subentrato nella ripresa. Incoraggiante la risposta sul campo di chi come Mureddu o Samb ha avuto meno spazio fin qui in campionato, ma anche dei rientranti Monaco e Campaniello. Azzurri che mantengono il primo posto in classifica, allungando ulteriormente sul Pisa caduto in casa contro il Cosenza. A chiudere il girone d’andata per l’Empoli sarà la sfida in casa contro l’Ascoli.