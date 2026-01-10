C E S E N A0
E M P O L I0

CESENA (3-5-2) : Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Francesconi, Frabotta; Blesa, C. Shpendi.

A Disp: Siano, Ferretti, Castagnetti, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Guidi, Magni, Piacentini, Diao, Olivieri.

Allenatore : Michele Mignani.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato ; Guarino ; Obaretin; Elia, Ghion, Degli Innocenti, Moruzzi; S. Shpendi, Ilie; Nasti.

A Disp : Perisan, Gasparini, Curto, Ceesay, Ebuhei, Ignacchiti, Tosto, Haas, Popov, Carboni, Bianchi.

Allenatore : Alessio Dionisi

ARBITRO: Sig. Tremolada di Monza. Assistenti: Cipressa/Catallo. VAR: Santoro/Del Giovane

LIVE MATCH

1° Tempo

0′- Azzurri in campo con la formazione annunciata alla vigilia ad eccezione di Degli Innocenti preferito ad Haas.

