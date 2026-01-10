|C E S E N A
|0
|E M P O L I
|0
CESENA (3-5-2) : Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Francesconi, Frabotta; Blesa, C. Shpendi.
A Disp: Siano, Ferretti, Castagnetti, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Guidi, Magni, Piacentini, Diao, Olivieri.
Allenatore : Michele Mignani.
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato ; Guarino ; Obaretin; Elia, Ghion, Degli Innocenti, Moruzzi; S. Shpendi, Ilie; Nasti.
A Disp : Perisan, Gasparini, Curto, Ceesay, Ebuhei, Ignacchiti, Tosto, Haas, Popov, Carboni, Bianchi.
Allenatore : Alessio Dionisi
ARBITRO: Sig. Tremolada di Monza. Assistenti: Cipressa/Catallo. VAR: Santoro/Del Giovane
LIVE MATCH
1° Tempo
0′- Azzurri in campo con la formazione annunciata alla vigilia ad eccezione di Degli Innocenti preferito ad Haas.
ritardo per neve?
È andata bene (per noi) a Castellammare…. per non affrontare un girone di ritorno anonimo e senza mordente, proviamo a vincerla oggi….