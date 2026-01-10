Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi da Cesena

FULIGNATI: 6,5 Anche oggi mette le sua mani a disposizione della squadra sfoderando almeno tre parate incisive.

LOVATO: 7.5 Giocatore importante per questa categoria ed anche stasera lo fa vedere. Bravo nell’annullare sistematicamente l’avversario di riferimento, sia palla a terra che nel gioco aereo.

GUARINO: 6.5 Non sempre perfetto a livello stilistico nei suoi interventi ma sempre efficace e preciso. Soprattutto nella ripresa, molti palloni arrivano in area azzurra ma vengono sistematicamente rinviati al mittente.

OBARETIN: 7 Preciso, attento e sempre nella giusta posizione. Ottima la sua partita con un recupero nel recupero che vale un gol.

ELIA: 7 Partita di spessore da parte del laterale destro. Sempre imprevedibile quando porta su il pallone, ma da evidenziare anche una bella partita quando deve difendere.

CEESAY: 6 Nei minuti in cui viene impiegato fornisce il suo apporto di dinamismo alla squadra. Prova ad innescare le ripartenze in campo aperto.

GHION: 7 Forse la migliore stagionale per lui. Dialoga bene con i compagni e raccorda senza sbavature. Sua la palla che va sui piedi di Ilie per il gol.

CARBONI: SV

DEGLI INNOCENTI: 6,5 Tanti spunti interessanti nelle due fasi di gioco. Gara intensa ed ordinata in cabina di regia.

IGNACCHITI: 6 Entra con il piglio e l’atteggiamento giusto. Nel momento del suo ingresso c’è da difendere, lui si cala nel tipo di partita mettendo tutte le sue energie a disposizione dei compagni. Chiude la partita con una sua sgroppata in avanti intercettato dal suo ex compagno Guidi.

MORUZZI: 6 Presidia in maniera efficace la sua zona di competenza, alternando copertura schermando gli avversari. Soprattutto nel primo tempo si propone in avanti.

SHPENDI: 6 Come sempre non manca l’impegno ed il tanto movimento. Ci sono però degli errori che non si possono commettere, come quando calcia fuori al 55′ da posizione invitante.

POPOV: SV

ILIE: 6,5 Un primo tempo davvero giocato non bene, quasi da invocare il cambio all’intervallo. Poi, si riparte, ha la palla giusta e non la sbaglia. Da li migliora anche la sua gara.

HAAS: SV

NASTI: 6.5 Ingaggia duelli con i difensori del Cesena entrando in tutte le azioni degli azzurri. Non disdegna di dare il suo apporto alla manovra offensiva. Poi nel finale è fondamentale a salvare in più di una circostanza, decisivo il suo salvataggio sulla linea a Fulignati battuto sul tiro di Ciofi a porta vuota.

MISTER DIONISI: 7.5 Con un lavoro certosino e paziente ha trasformato una squadra in grave difficoltà, al momento del suo arrivo, che faticava in tutto e con grandi paure. Con il passar delle giornate i ragazzi lo hanno seguito prendendo coraggio, cambiando atteggiamento e adesso possiamo definire l’Empoli una squadra che sa il fatto suo, in grado di soffrire e colpire nel momento giusto come avvenuto anche oggi. Se al suo arrivo si doveva parlare di salvezza, adesso è lecito avere qualche ambizione in più da qui alla fine del campionato.