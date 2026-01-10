Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi da Cesena
FULIGNATI: 6,5 Anche oggi mette le sua mani a disposizione della squadra sfoderando almeno tre parate incisive.
LOVATO: 7.5 Giocatore importante per questa categoria ed anche stasera lo fa vedere. Bravo nell’annullare sistematicamente l’avversario di riferimento, sia palla a terra che nel gioco aereo.
GUARINO: 6.5 Non sempre perfetto a livello stilistico nei suoi interventi ma sempre efficace e preciso. Soprattutto nella ripresa, molti palloni arrivano in area azzurra ma vengono sistematicamente rinviati al mittente.
OBARETIN: 7 Preciso, attento e sempre nella giusta posizione. Ottima la sua partita con un recupero nel recupero che vale un gol.
ELIA: 7 Partita di spessore da parte del laterale destro. Sempre imprevedibile quando porta su il pallone, ma da evidenziare anche una bella partita quando deve difendere.
CEESAY: 6 Nei minuti in cui viene impiegato fornisce il suo apporto di dinamismo alla squadra. Prova ad innescare le ripartenze in campo aperto.
GHION: 7 Forse la migliore stagionale per lui. Dialoga bene con i compagni e raccorda senza sbavature. Sua la palla che va sui piedi di Ilie per il gol.
CARBONI: SV
DEGLI INNOCENTI: 6,5 Tanti spunti interessanti nelle due fasi di gioco. Gara intensa ed ordinata in cabina di regia.
IGNACCHITI: 6 Entra con il piglio e l’atteggiamento giusto. Nel momento del suo ingresso c’è da difendere, lui si cala nel tipo di partita mettendo tutte le sue energie a disposizione dei compagni. Chiude la partita con una sua sgroppata in avanti intercettato dal suo ex compagno Guidi.
MORUZZI: 6 Presidia in maniera efficace la sua zona di competenza, alternando copertura schermando gli avversari. Soprattutto nel primo tempo si propone in avanti.
SHPENDI: 6 Come sempre non manca l’impegno ed il tanto movimento. Ci sono però degli errori che non si possono commettere, come quando calcia fuori al 55′ da posizione invitante.
POPOV: SV
ILIE: 6,5 Un primo tempo davvero giocato non bene, quasi da invocare il cambio all’intervallo. Poi, si riparte, ha la palla giusta e non la sbaglia. Da li migliora anche la sua gara.
HAAS: SV
NASTI: 6.5 Ingaggia duelli con i difensori del Cesena entrando in tutte le azioni degli azzurri. Non disdegna di dare il suo apporto alla manovra offensiva. Poi nel finale è fondamentale a salvare in più di una circostanza, decisivo il suo salvataggio sulla linea a Fulignati battuto sul tiro di Ciofi a porta vuota.
MISTER DIONISI: 7.5 Con un lavoro certosino e paziente ha trasformato una squadra in grave difficoltà, al momento del suo arrivo, che faticava in tutto e con grandi paure. Con il passar delle giornate i ragazzi lo hanno seguito prendendo coraggio, cambiando atteggiamento e adesso possiamo definire l’Empoli una squadra che sa il fatto suo, in grado di soffrire e colpire nel momento giusto come avvenuto anche oggi. Se al suo arrivo si doveva parlare di salvezza, adesso è lecito avere qualche ambizione in più da qui alla fine del campionato.
Dionisi meriterebbe un contratto lungo e costruire sulla sua guida tecnica l’empoli dei prossimi 5 o 6 anni.
Adesso lo elogiate..Mi ricordo quando molti di voi,non so se te,lo paragonava a Pagliuca..Ci corre come il giorno con la notte…
Shpendi merita di più:e in particolare Fulignati molto di più. Ma non avete visto che ha veramente parato tutto e a volte iin situazioni difficilissime?
Shpendi per il gol che ha sbagliato merita l’ergastolo…Due a zero e li stendevi ,risparmiandoti quel loro assalto finale all’arma bianca…
Dionisi in un ambiente e tranquillo è veramente bravo.
Ha fatto rinascere giocatori come Obaretin , Guarino moruzzi e ora ilie.
I rinforzi li abbiamo dentro basta valorizzarli come sta facendo Dionisi
Guarino?
Guarino Guarino dico bene .
Sai quanti anni ha ed è già un leader .
Fa errori a volte banali ma secondo me diventerà un gran bel giocatore .
Sulle palle alte è devastante
Devastante🤣🤣.
Anche oggi è saltato a vuoto all ultimo minuto. Un classico
Menomale c’era obaretin.
È vero, su Dionisi va costruito il futuro prossimo dell Empoli con acquisti mirati ed un Ds all altezza
Fulignati 7
Lovato 8
Guarino 6
Obaretin 7,5
Elia 7
Ghion 7,5
Degli Innocenti 6,5
Moruzzi 6
Ilie 7
Shpendi 6,5
Nasti 8
(Ignacchiti 7 Haas 6,5 Popov 6,5 Carboni 6,5 Ceesay 6,5)
mister Dionisi 7,5
Voti da squadra che ha vinto contro la Juve 4-0 ?
Dai Claudio …..sono assurdi
Fulignati 7
Lovato 7
Guarino 6
Obaretin 6,5
Elia 6,5
Ghion 7
Degli Innocenti 6,5
Moruzzi 6
Ilie 6,5
Shpendi 6
Nasti 6,5
Ignacchiti 6
Haas 6
Popov 6
Carboni 6
Ceesay 6,5
mister Dionisi 7
Voti troppo alti dopo una partita passiva e di pura sofferenza, soprattutto nella ripresa.
Guarino è al massimo da 5. Shpendi e Degl’innocenti 5,5. il resto è da 6 stiracchiato a parte Nasti e Obaretin 6,5, Lovato 7 e Fulignati 8.
Squadra modesta. Mi auguro che Stefanelli vada oltre il risultato è metta seriamente mano alla rosa, in modo da preparare fin da ora la squadra per il prossimo anno.
La rosa è da completare ma la squadra non è modesta dai, sennò non si è obiettivi. I giovani vanno fatti giocare e sbagliare, l’Empoli è una delle poche squadre di A e B che se lo può permettere.
ma che partita ai visto ?…Piaggione – Gavena???…ma falla finita e posa il fisco
Posa il fiasco
Fulignati 6.5
lovato 7
guarino 4
obaretin 6.5
elia 6.5
degli innocenti 5.5
ghion 6
ilie 6 per il gol sennò era da 4
moruzzi 6
shpendi 5.5
nasti 6.5
dionisi 6.5
Ma le nane potrebbero andare a dare i voti alle partite della Fiorentina?
eppure era la partita perfetta per Shpendi, il confronto col fratello, il modo di attaccare del Cesena che offriva interessanti contropiedi.. deludente.
Secondo me Nasti si merita almeno un 7. Quel salvataggio sulla linea equivale a un gol segnato.
Fuli 7 Lovato 7,5 Guarino 6 Obaretin 7 Duccio 6,5 Ghion 7 Elia 7 Moruzzi 6 Sphendi 6,5 Nasti 7,5
Ilie 7
Fulignati 7 ( vorrei uscisse qualche volta di piu’)
Guarino 6 se potete guardate come lo guarda Fulignati al 92 esimo quando salta a vuoto e ci pensa obaretin….
Obaretin 6.5
Lovato 7
Degli innocenti 6
Ghion 6.5 e per me che l’ho criticato vale 10
Elia 6.5
Moruzzi 6
Ilie 6 solo per il gol altrimenti 5 deve essere tanto ma tanto di piu’a Empoli in quel ruolo abbiamo visto meraviglie(Vannucchi-Saponara-Zajc)
Sphendi 6 arruffone come sempre….da l’anima come sempre
Nasti 7 molto intelligente calcisticamente oltre che fisicamente forte….se solo avesse piu’ voglia….potrebbe giocare in serie a….
Mister 7 mi sembra che quello che a portato sia sopratutto tranquillità e convinzione nei propri mezzi….
Fulignati 6,5
Lovato 7,5
Guarino 6
Obaretin 7
Elia 7
Degli Innocenti 6
Ghion 7,5
Moruzzi 6,5
Ilie 7
Shpendi 6,5
Nasti 7,5
andre 3
Ha segnato Rares su passaggio di Andrea. Bravi anche Nosa, Marco e Matteo. Scherzo. Sono molto contento anch’io.
Poverino, a lui danno noia i nomi di battesimo…e volevo anche vedere se non eri contento
Prendiamoci questi tre punti pesanti senza sottilizzare troppo.Pero’ da domani vediamo se si puo’ rinforzare questa squadra con interventi mirati.Stasera Moruzzi non mi’ piaciuto mentre la difesa ha retto abbastanza bene anche se abbiamo sofferto troppo .Spendi ha sbagliato un gol in modo imperdonabile. la Complimenti a Dionisi che,piano,piano,sta plasmando con intelligenza la squadra Carlo B
Posso azzardare che le peggiori prestazioni targate Dionisi sono avvenute in campi sintetici o accampo scuse inutili? forse qualcosa c’entra.
Detto questo ottima gara di tutti. Spreco due parole di enorme elogio per Degl’Innocenti, mi è piaciuto molto insieme a Ghion. Forse poco appariscente in avanti Nasti, però preziosissimo in sofferenza dove la sua generosità merita un voto alto. Sphendi ha sprecato tre gol, un po’ troppo, ma in B è comunque una certezza (non scontato ad inizio anno). Elia mostruoso, Lovato idem e non abituiamoci al solito super Fulignati, davvero grande. Tutti bravi, atteggiamento da “squadra vera e unita” e questo dà i brividi di orgoglio ad ogni tifoso.
Grazie ragazzi.
ps: avete riempito di gioia mia figlio di sette anni e questo è il senso del calcio.
sinceramente chi giudica scarsa la partita di Degli Innocenti di calcio non capisce una mazza …così come và esaltata la partita di Elia, di Obaretin di Nasti e Ghion senza dimenticarsi di Fulignati e Lovato mostruosi ..ma ingenerose sono pure le critiche per Guarino il quale poteva essere condizionato dall’ammonizione come lo è stato anche Moruzzi ma al netto di qualche sbavatura hanno retto bene il confronto…l’unico che merita una tirata di orecchie mi sa che sia proprio Shpendi che di mestiere fà l’attaccante e si è divorato 2/3 palle goal clamorose
Shpendi, pure volenteroso, ha sbagliato 3 goal, come ha fatto nell’ultima partita, Un attaccante non se lo può permettere, mi fa rabbia
Andrà comunque presto in doppia cifra.