Sfida numero 14 quella di domenica al Castellani tra Empoli e Fiorentina. Nei 13 precedenti totali giocati, sono 4 le vittorie azzurre, a fronte di 4 pareggi e 5 affermazioni viola.

La prima sfida risale al 7 maggio 1986, andata dei quarti di Coppa Italia, con l’Empoli che vinse 3-2 grazie alla reti di Zennaro, Cecconi e Della Monica (Maldera e Battistini per i viola). Azzurri che vinsero anche la prima sfida di campionato tra le due squadre: 30 novembre 1986, la prima Serie A azzurra, Ekström al 44′ regala il successo agli azzurri. In seguito lo 0-0 del campionato 1987/88. Per trovare un nuovo confronto si deve arrivare al campionato 1997/98, con le due squadre che chiudono sull’1-1 con Esposito a rispondere al vantaggio viola di Oliveira. Nella stagione successiva arriva la prima vittoria fiorentina al Castellani, con un 3-0 firmato Heinrich, Rui Costa e Edmundo.

Empoli e Fiorentina tornano ad affrontarsi al Castellani nel dicembre del 2005 ed ecco un nuovo pareggio, con Vannucchi che pareggia la rete di Pazzini. Sfida che torna nei due campionati successivi e coincide con due successi viola: Mutu e Toni ribaltano il vantaggio azzurro di Matteini nell’ottobre del 2006; il campionato successivo i viola passano per 2-0 con le reti di Mutu e Pazzini.

Arriviamo agli ultimi precedenti, con due vittorie per parte. Viola vittoriosi nella sfida del maggio del 2015, 3-2, con la doppietta di Ilicic e il gol di Salah a render vane le marcature azzurre di Saponara e Mchedlidze; Pucciarelli e Zielinski firmano il successo dell’Empoli di Giampaolo datato 10 aprile 2016, con gli azzurri che superano la viola 2-0. Fiorentina vittoriosa 4-0 al Castellani con le doppiette di Ilicic e Bernardeschi nel novembre del 2016 e successo azzurro 1-0 firmato Farias nell’ultimo precedente del maggio del 2019. L’ultima vittoria azzurra arriva in rimonta nel 2021: viola avanti con Vlahovic, pari di Bandinelli e gol partita di Pinamonti. L’ultimo precedente è quello dello scorso campionato, seconda giornata, gara terminata 0-0.

Vediamo la cronistoria del derby giocato ad Empoli:

1986/87 Serie A 1-0

1987/88 Serie A 0-0

1997/98 Serie A 1-1

1998/99 Serie A 0-3

2005/06 Serie A 1-1

2006/07 Serie A 1-2

2007/08 Serie A 0-2

2014/15 Serie A 2-3

2015/16 Serie A 2-0

2016/17 Serie A 0-4

2018/19 Serie A 1-0

2020/21 Serie A 2-1

2021/22 Serie A 0-0