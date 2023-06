Sfida numero 14 quella di sabato sera tra Empoli e Lazio. Nei 13 precedenti 5 le vittorie azzurre (tutte in casa), 3 i pareggi e 5 le affermazioni dei biancocelesti.

Il primo confronto tra le due squadre risale al gennaio del 1986, in Serie B (l’unico precedente in serie cadetta) con gli azzurri di Gaetano Salvemini che vinsero 2-0 grazie all’autorete di Galbiati e al gol di Cipriani. Si deve attendere il settembre del 1997 per un nuovo incontro, con Martusciello a firmare il successo per 1-0 (poi blindato dal rigore parato da Roccati) in quella che fu la prima gara casalinga al Castellani di quel campionato. Un anno più tardi il primo pareggio, con le due squadre che chiusero sullo 0-0. Si arriva agli anni duemila, campionato 2002/03 con la Lazio che colse il primo successo al Castellani con i gol di Corradi e Stankovic a render vano il provvisorio pareggio di Atzori. Sempre in quella stagione le due squadre si sfidarono negli Ottavi di Coppa Italia, con la Lazio che passò 2-1 al Castellani con i gol di Chiesa e Pancaro (nel finale il gol della bandiera di Grieco). Nuovo pareggio nel campionato 2003/04, stavolta 2-2: vantaggio Lazio con Stankovic, poi i gol azzurri di Tavano e Di Natale prima della rete del definitivo pari di Fiore.

L’Empoli scende in B e torna prontamente in A, ritrovando la Lazio nel campionato 2005/06. Nella sfida del novembre del 2005 gli ospiti vinsero 3-2 in una gara rocambolesca: Lazio avanti con Dabo pari azzurri di Bonetto e 2-1 Empoli con Tavano prima che Tare e Liverani ribaltassero di nuovo la sfida. Un anno più tardi ancora un pareggio, con Vannucchi nel finale a pareggiare il vantaggio capitolino di Pandev. Si torna a vincere nel febbraio del 2008, con Vannucchi a firmare il successo azzurro. Arriviamo agli ultimi precedenti, quelli più recenti: vittoria per l’Empoli di Sarri nel novembre del 2014, con i gol di Maccarone e Barba prima della rete laziale di Djordievic. Tonelli firma l’1-0 della stagione successiva, regalando il successo alla squadra di Giampaolo. Infine gli ultimi tre amari confronti: la Lazio di Inzaghi ribaltò il vantaggio azzurro di Krunic nel 2017 e vinse 2-1 con i gol di Immobile e Keita; 1-0, con rete di Parolo, nel settembre del 2018 e successo biancoceleste per 3-1 nell’agosto del 2021 (azzurra avanti con Bandinelli; rimonta Lazio con Milinkovic savic, Lazzari e Immobile su calcio di rigore).

Vediamo la cronistoria della gare giocate in Toscana tra azzurri e biancocelesti:

1985/86 Empoli-Lazio 2-0

1997/98 Empoli-Lazio 1-0

1998/99 Empoli-Lazio 0-0

2002/03 Empoli-Lazio 1-2

2003/04 Empoli-Lazio 2-2

2005/06 Empoli-Lazio 2-3

2006/07 Empoli-Lazio 1-1

2007/08 Empoli-Lazio 1-0

2014/15 Empoli-Lazio 2-1

2015/16 Empoli-Lazio 1-0

2016/17 Empoli-Lazio 1-2

2018/19 Empoli-Lazio 0-1

2021/22 Empoli-Lazio 1-3