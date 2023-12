La collezione CALCIATORI è tornata e festeggia il suo 63° compleanno.

Tantissime le novità, con importanti arricchimenti anche per la parte dedicata alle squadre della Serie A TIM – dove il divertimento e la scoperta iniziano già a partire dalle caselle destinate ad ospitare le figurine dei calciatori – e della Serie BKT. Le immancabili sezioni speciali dedicate alla Serie A Femminile, al Film del Campionato e al Calciomercato sono poi affiancate dalla novità delle figurine virtuali per la serie C

Ogni bustina CALCIATORI 2024 è ricchissima di sorprese: le figurine degli stemmi, degli slogan, degli allenatori… e tante altre ancora sono realizzate su materiali e con trattamenti speciali innovativi. Un appuntamento, quello con “Calciatori” che si rinnova ogni anno per la gioia di grandi e piccini. In anteprima ecco tutte le figurine che riguardando l’Empoli: