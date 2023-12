La squadra ha sostenuto ieri, lunedi 18, il primo allenamento specifico in vista della prossima sfida di campionato. Come noto si giocherà venerdi alle 18:30, in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri. Gara assolutamente non semplice per cercare subito un riscatto dopo Torino, ed il fatto che la Lazio arrivi da una sconfitta non va a migliorare le cose. L’Empoli di stagione fatica soprattutto al Castellani, dove fin qui è arrivata una sola vittoria, magari si potrebbe realizzare la classica magia di Natale proprio in una gara che sulla carta rischia di essere scritta.

La squadra prosegue il lavoro mettendo sempre il 4-3-2-1 come modulo principale, anche se potrebbe esserci un ritorno al 4-3-1-2 con Baldanzi titolare nella posizione a lui più congeniale. In questo si cercherà anche di capire se Ciccio Caputo potrà essere o meno del match. Ad ieri il bomber di Altamura è a da considerare ancora out, la speranza non è però persa.

Chi invece è regolarmente a disposizione di Andreazzoli è Kovalenko; l’ucraino si è regolarmente allenato e pronto per giocare, anche se crediamo partendo dalla panchina. Dovrebbe cambiare poco o niente in difesa, mentre a centrocampo si potrebbe rivedere Fazzini come mezzala e Ranocchia regista titolare. Davanti tutto da scrivere con varie opzioni a disposizione al netto dell’incognita Caputo.