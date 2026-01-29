La tradizione sorride agli azzurri nelle sfide casalinghe col Modena: 18 partite , sempre in campionato, con dieci vittorie contro cinque sconfitte. I pareggi invece sono stati tre e sempre con il punteggio di 0-0. La gara si è disputata in tutte e tre le categorie professionistiche.

La prima volta che Empoli e Modena si sono affrontate risale al giugno del 1950, in Serie B. In quell’occasione furono gli azzurri a imporsi con un netto 2-0. Dopo quella sfida passarono diversi anni prima di rivedere le due squadre una di fronte all’altra: il nuovo incrocio arrivò nel settembre del 1972, nel girone B di Serie C, e si concluse con un pareggio a reti bianche. Da lì in avanti si registrarono altre sei sfide, giocate tra gli anni Settanta e Novanta, tutte a livello di Serie C. Il primo successo fu ancora dell’Empoli, che nel 1974 vinse 1-0. Nel 1975 arrivò invece la vittoria del Modena per 3-0, seguita dal pareggio per 0-0 del 1980. Nel 1982 tornarono a sorridere gli azzurri, mentre nel 1989 fu il Modena a imporsi. Infine, nella stagione 1995-96, arrivò un altro successo empolese per 2-0, in un campionato particolarmente significativo: decisero le reti di Giovanni Martusciello e Carmine Esposito. Dopo quella gara, le due squadre si ritrovarono nell’aprile del 2002, in Serie B. La partita terminò 0-0 e rappresentò l’ultimo pareggio al Castellani tra Empoli e Modena. Una stagione speciale, quella, che si concluse con la promozione in Serie A di entrambe le formazioni. L’anno successivo, infatti, il confronto si ripropose nella massima serie e al Castellani fu l’Empoli a vincere per 1-0, grazie a un gol di Tommaso Rocchi, in una gara rimasta nella memoria anche per la pioggia incessante ed il gol rocambolesco. Si giocò di nuovo l’anno seguente, sempre in Serie A, ma con esito opposto: il Modena si impose con un pesante 3-0, grazie alle reti di Cevoli, Ungari e Milanetto. Al termine di quella stagione entrambe le squadre retrocessero e si ritrovarono così nuovamente in Serie B nel novembre del 2004. In quell’occasione l’Empoli vinse 2-1, trascinato da una doppietta di Tavano, con Maurizio Ganz a segno per i gialloblù. Passano alcuni anni e si arriva al settembre 2008, quando gli azzurri ottengono un altro successo casalingo, questa volta per 3-1, con i gol di Lodi, Vannucchi e Coralli. Nel campionato di Serie B 2009-2010 le due squadre si affrontano ancora e arriva un’altra vittoria netta per l’Empoli, 3-0, firmata da Eder, Coralli e Saudati. Nel marzo del 2011 è invece il Modena a imporsi per 1-0, risultato che si ripete anche nell’aprile del 2012, ma con un punteggio più largo: 3-1 per gli emiliani. All’inizio della stagione 2012-13 le due formazioni tornano a sfidarsi e questa volta è l’Empoli a passare con un pirotecnico 4-2: autogol di Andelkovic, Tavano, Maccarone e Moro per noi, Stanco e Moretti per il Modena. L’ultimo precedente in terra toscana risale infine al 5 ottobre 2013. Anche in quell’occasione il Castellani fu favorevole agli azzurri, che vinsero 2-1 grazie ai gol di Tavano e Pucciarelli, con Mazzarani ad accorciare.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in Toscana tra azzurri e gialloblù:

1949/50 Serie B 2-0

1972/73 Serie C 0-0

1973/74 Serie C 1-0

1974/75 Serie C 0-3

1980/81 Serie C 0-0

1981/82 Serie C 1-0

1989/90 Serie C 0-1

1995/96 Serie C 2-0

2001/02 Serie B 0-0

2002/03 Serie A 1-0

2003/04 Serie A 0-3

2004/05 Serie B 2-1

2008/09 Serie B 3-1

2009/10 Serie B 3-0

2010/11 Serie B 0-1

2011/12 Serie B 1-3

2012/13 Serie B 4-2

2013/14 Serie B 2-1