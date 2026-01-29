Il giovane centrocampista classe 2008 Alessio Baralla, come anticipato dalle nostre pagine un paio di giorni fa, è ormai vicinissimo al passaggio a titolo definitivo al Como. L’operazione era ben avviata da tempo e adesso si è arrivati praticamente agli ultimi dettagli, quelli che precedono le firme sui contratti e l’ufficializzazione della trattativa. Nulla di particolarmente diverso, quindi, rispetto a quanto avevamo già raccontato. La novità riguarda invece le condizioni economiche dell’operazione. All’Empoli andranno subito 700.000 euro, ma soprattutto il club azzurro manterrà il 35% sulla futura rivendita del calciatore. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando che di Baralla si parla un gran bene e che il ragazzo viene indicato come uno dei profili di maggior talento e prospettiva della sua annata. In quest’ottica, il Como si assicura un elemento importante per il proprio futuro, confermando grande lungimiranza sul piano della programmazione.

Baralla, lo ricordiamo, ha preso parte agli ultimi Mondiali Under 17, scendendo in campo in più occasioni, una delle quali da titolare. In questa stagione il centrocampista napoletano era in forza alla Primavera di Andrea Filippeschi e, quando a disposizione, è sempre stato impiegato, trovando anche la via del gol nella vittoria contro l’Avellino dello scorso 10 gennaio.

A questo punto sembra davvero essere tutto fatto: non resta che attendere l’ufficialità da parte dei due club.