Il giovane centrocampista classe 2008 Alessio Baralla, come anticipato dalle nostre pagine un paio di giorni fa, è ormai vicinissimo al passaggio a titolo definitivo al Como. L’operazione era ben avviata da tempo e adesso si è arrivati praticamente agli ultimi dettagli, quelli che precedono le firme sui contratti e l’ufficializzazione della trattativa. Nulla di particolarmente diverso, quindi, rispetto a quanto avevamo già raccontato. La novità riguarda invece le condizioni economiche dell’operazione. All’Empoli andranno subito 700.000 euro, ma soprattutto il club azzurro manterrà il 35% sulla futura rivendita del calciatore. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando che di Baralla si parla un gran bene e che il ragazzo viene indicato come uno dei profili di maggior talento e prospettiva della sua annata. In quest’ottica, il Como si assicura un elemento importante per il proprio futuro, confermando grande lungimiranza sul piano della programmazione.
Baralla, lo ricordiamo, ha preso parte agli ultimi Mondiali Under 17, scendendo in campo in più occasioni, una delle quali da titolare. In questa stagione il centrocampista napoletano era in forza alla Primavera di Andrea Filippeschi e, quando a disposizione, è sempre stato impiegato, trovando anche la via del gol nella vittoria contro l’Avellino dello scorso 10 gennaio.
A questo punto sembra davvero essere tutto fatto: non resta che attendere l’ufficialità da parte dei due club.
Dispiacere di non poterlo vedere tra uno o due anni stabilmente in prima squadra, purtroppo la retrocessione in Primavera2, come si diceva in tanti è stata deleteria quasi quanto quella prima squadra.
Purtroppo se arriva il Como ricco di adesso e che avrà fatto sicuramente offerta alla famiglia ed al procuratore che l’Empoli non poteva pareggiare, ma la formula della futura rivendita del 35% lenisce il dispiacere.
Ok prendere subito i 700 ma visto che l investimento per loro è basso mi sarei tenuto un percentuale piu alta sulla futura rivendita, minimo il 40
Considerando che la samp ha pagato Salvatore esposito 1 milione piu’ 500 euro di bonus che non raggiungera’ mai..ovvero il miglior centrocampista centrale per tutti della serie b…
Vendere un ragazzo che non ha presenze in serie b o qualche da subentrato e’ un affarone…mi spiace ma credo che questi ragazzi debbono andare dove gli mettono davanti un progetto…
è per via della regola sui contratti
Nel dispiacere dell’operazione, forse una delle poche salvabili di questo mercato di Gennaio.
Speriamo possa servire a portare un vero centrocampista in prima squadra.
Notizie come queste son quasi peggio di una retrocessione.
Per me queste sono operazioni folli. Non è che ti hanno dato 3 milioni. 700 mila euro come dire li puoi reggere. Se questo l’anno prossimo arrivava in prima squadra poi faceva il percorso di altri 4 5 milioni li prendevi. il 35%? Il Como ha talmente tanti soldi che il ragazzo lo vende solo
se diventerà Pirlo. Altrimenti se lo tiene. Se invece non è bono non vale nulla e te non becchi nulla. Per prendere 3 milioni lo devono vendere a 10. Ma non lo faranno mai. Se vale 10 se lo tengono loro.
Bruttissima notizia…. che rinnega il credo di tutti questi anni. Non siamo una boutique, ma un discount…..
assurdo…
la primavera è prima…
ce la farà a mantenere la posizione????
Ti dico di sì, Graziano. Troppo forti per la concorrenza gli attaccanti che abbiamo.
Non ci siamo…
Baralla è un giocatore di grande prospettiva, uno dei migliori del 2008.
Grande dispiacere e brutto segno.
Non è una operazione da Empoli, rinnega la linea che nel passato ci ha fatto stare più in A che in B. non so come sia possibile
Si deve considerare anche le volontà del ragazzo
Campaniello ha prolungato e vi garantisco che la Juve sono almeno un paio di anni che gli fa la corte
Vero Stefano. Ma un conto è la volontà di un ragazzo di 22 anni che ha fatto 20 partite in prima squadra e cerca di tirare la corda verso una cessione (esempio Fazzini anno scorso anche se poi non se ne fece niente), un altro è un ragazzo di 17 anni che gioca in primavera e deve ancora esordire con i grandi. Se io società non son d’ accordo rimane qui da me. 700 mila non sono un valore economico che se perso mi fa andare in bancarotta.
Un ottima notizia soprattutto per il ragazzo( merito anche del ns ex dirigente del settore giovanile) , va ad accasarsi in una società forte che sta acquistando i migliori prospetti in europa. I prezzi sono questi da 500.000 a 1000.000 . Per l’Empoli un motivo d’orgoglio che mette in evidenza , anche se non c’era bisogno, uno dei migliori settori giovanili d’italia.
E vai all’incasso buttarli via 700 Mila euro si fa novo monteboro.
un è mia vecchio
Salvatore Esposito è comunque un 2000, giocatore pronto e che con l’ambiente Spezia aveva un pò rotto, lui si aspettava di andare in serie A con lo Spezia e non essendoci andato si aspettava la cessione a luglio scorso, si è impegnato poco ed in altre circostanze lo avrebbero venduto a molto di più. Rimane difficile fare paragoni perchè quando bussa il Como di questi tempi con promesse al ragazzo ed alla famiglia rimane difficile trattenere e pareggiare l’offerta.
Credo che a cascata tutti gli altri che sono già sotto contratto di quella nidiata andrebbero a battere cassa.
i che si fa a chi tira baralla!
ma le porte per giocare ci saranno sempre?