Va avanti il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato. Come noto, sabato pomeriggio al Castellani arriverà il Modena, avversario che all’andata riuscì a imporsi e che, al momento, precede l’Empoli in classifica. Una gara tutt’altro che semplice, ma che rappresenta anche l’occasione giusta per dimostrare che l’Empoli non è quello visto contro Südtirol e Carrarese, bensì la squadra apprezzata nelle tre partite precedenti.
Sul fronte delle possibili scelte di formazione, prende sempre più corpo l’ipotesi di vedere Edoardo Saporiti in campo dal primo minuto. L’ex Lucchese appare in netto miglioramento dal punto di vista fisico e le ultime prestazioni non convincenti di Ilie spingono verso una variazione sulla trequarti. Resta da capire se Dionisi vorrà optare per due trequartisti alle spalle della punta, inserendo anche Ceesay accanto a Saporiti e aprendo così a un ballottaggio a tre per il ruolo di riferimento offensivo, oppure se si andrà verso la soluzione con due punte. In questo secondo caso Shpendi sembra abbastanza sicuro del posto, mentre resta da sciogliere il dubbio tra Popov e Nasti, con l’ucraino che al momento pare leggermente avanti. A centrocampo, come già emerso nel corso della settimana, la sensazione è che la coppia possa essere formata da Degli Innocenti e Yepes. Per il resto non sono attesi grandi stravolgimenti negli altri reparti, anche se c’è curiosità nel capire se verrà rinnovata o meno la fiducia a Guarino dal primo minuto. Da valutare anche la gestione di Simone Romagnoli, che oggi verrà presentato in conferenza stampa: al momento non sono del tutto chiare le sue condizioni fisiche, considerando che rientra da un infortunio e non scende in campo da novembre 2024.
La squadra proseguirà il lavoro con l’allenamento di oggi e con la rifinitura di domani: entrambe le sedute si svolgeranno a porte chiuse, a conferma di una settimana che Dionisi vuole gestire con grande attenzione in vista di una partita da non sbagliare.
L’antifona che ancora mancano parecchie partite alla fine del campionato … finisce sabato quando andremo ad incontrare il Modena … Se la vinci puoi continuare a sperare di agganciarti a quell’ottavo posto che vuol dire Play off, se la pareggi … inutile continuare con illusioni e visioni paradisiache perchè pur non rischiando più di tanto … ti ritroverai più o meno nella stessa posizione di ora per tutto il restante campionato … Naturalmente non metto la terza opzione … perchè mi aspetto una reazione degna da parte di tutti i giocatori … fin dal primo minuto di gioco ……………
ma ti ricordi lo spareggio col Brescia a Cesena, il playout?
non scherziamo col fuoco. Bisogna restare ottavi per evitare scivoloni non adatti ad una squadra giovane. Il rischio ad oggi è alto, dobbiamo vincere x scongiurare situazioni spiacevoli.
Ogni giorno si legge qualcuno che rammenta episodi passati … Ok è bene tenerne anche conto, ma ogni campionato fa storia a se Andrea! Parti bene e puoi terminare male … parti male e puoi terminare bene, parti così così e puoi terminare così così … tutte le volte le cose posson variare, ma non ci si può fossilizzare ricordando sempre il passato … sennò vorrebbe dire che ad ogni campionato in cui giochi, tu debba aver la paura, che pur ritrovandoti in A con gli stessi punti che avevi l’anno scorso dopo il girone di andata, che quei punti non ti bastino più per salvarti … Cerchiamo di pensare a questo di campionato … Altre squadre, interpreti diversi, campionati diversi e anni diversi ………….
Io si: la partita è da tripla per me.
Non ti aspetterai mica che mi sieda in maratona pensando che ci possa essere l’eventualità di perdere la partita … Come sempre si deve giocare per vincere … e quando la cosa non è possibile ci si può accontentare anche di pareggiare (quante volte, sotto di 1-0, la pareggi all’ultimo minuto e la consideri quasi una vittoria….) … ma pensare che la potrei anche perdere …MAI!
ESATTO , MAI
Si gioca in casa, devi giocare per vincere la partita, e non come si è fatto col Sudtirol ! Se ti schieri con due trequartisti, è segno che speri solo di pareggiarla; il coraggio deve essere nel manico e non sperare che ce l’abbiano i giocatori in campo, come invece continua a dire e sbagliare Dionisi; la potrai anche perdere, e allora ne trarremo le ovvie conclusioni, ma sabato l’importante è scendere in campo per vincere: con due attaccanti, centrocampo o gioca Ghion o Degli Innocenti, meglio quest’ultimo; dare ancora fiducia a Ilie, e basta con Ceesay trequartista, è un esterno e deve fare l’esterno se gioca.
la risposta ai tuoi legittimi dubbi e’ una sola
Mancando le mezzale, il centrocampo del tuo 433 può essere costituito solo da due mediani e un trequartista, con il povero Shpendi a fare da ala (e non toccherebbe palla); la difesa passerebbe a 4, ma sostanzialmente cambierebbe ben poco da come si sta giocando ora, anzi si sarebbe ancora meno incisivi in avanti, pur affidando a Elia meno compiti difensivi.
Marin / Maleh
4/ 5 milioni li porti a casa
3 Marin 2 Maleh…
poi li spalmi
Marin piede destro
Maleh piede sinistro …
Fate voi non ne sbaglio una dal 1990…
4
3 Degl’innocenti-Yepes-Haas
3 Elia-Popov-Ceesay
E chi fa le transizioni in mezzo al campo ?Questa è una formazione che ha paura, che gioca per non perdere; ancora non è arrivato il momento per non retrocedere !
Dippe gennaio 2019 spese 3,2 per La Mantia e altri giocatori non ricordo quali …
non e vero che 4 milioni non li potrebbero spendere poi li puoi spalmare in più anni…
e per tornare a Marin , e Maleh…
questo e un segno di programmazione e entusiasmo per il tifoso , ti ritorna indietro già di biglietti un 20% di pubblico presente…
sopra i 27/ 28 anni il prezzo si abbassa se non hanno un contratto lungo …
Purtroppo il Mister non ha il “coraggio” di provare a cambiare qualcosa e si è appiattito sulle scelte di Pagliuca, cercando solo di lavorare sull’aspetto psicologico. Il campionato è anonimo e deludente, sperando che non volga verso il preoccupante e il drammatico (al momento sembrerebbe di no…. ma si fa presto). Tra l’altro non c’è il coraggio di fare le scelte…. viaggiando sempre nella terra di mezzo.
Serve CORAGGIO caro Dionisi…. tiriamo fuori le ⚽️⚽️
Che si stia a discutere se deve entrare Popov invece che Nasti o viceversa mi sembra cosa molto assurda e spiazzante, perché per me Popov è più bravo. L’importante è che gli arrivino palloni.
Se le sue assenza dal campo sono il frutto di scelte non obbligate da altro, allora francamente mi sembrano scelte sbagliate. Se poi sono frutto di altro… che lo si sappia. Così ci mettiamo l’animo in pace.
Su Popov hanno fatto cose incomprensibili, se la scelta di non farlo giocare era obbligata, ha avuto poco senso anche farlo entrare queste ultime partite a 10 minuti dalla fine e a risultato ormai irrevesibile. O per lo meno io non le ho capite queste mosse
Solo a Empoli non giocano se sono in ballo trattative di mercato.
Se provi a cambiare modulo … è chiaro che qualcuno che oggi fa sempre parte dei titolari … sarà costretto ad andare in panca … 4 3 3 … ci si potrebbe anche pensare, visto che a destra puoi sempre utilizzare Ebuhei … è quello il suo ruolo … centrali Lovato, Guarino, Curto Indragoli, Romagnoli, Tosto … al momento ce ne sarebbero a sufficienza … a sinistra o Moruzzi o Obaretin … Certo è però che a centrocampo, per giocare nel mezzo, debba arrivare un giocatore atto allo scopo. Le mezzali ce le hai perchè Degli Innocenti in altre squadre ci ha giocato in quella posizione e così Haas, ma credo che potrebbe essere un ruolo adatto anche a Saporiti … Davanti è chiaro, limpido e recoaro che o gioca Popov o Nasti o Fila … se arriva. Sugli esterni sia Ceesay che Elia sarebbero l’optimus anche perchè proprio loro non è che possano limitarsi alla fase d’attacco, anche nel 4 3 3 se occorre debbono anche esser bravi a ripiegare e loro due mi pare che abbiano le caratteristiche giuste per farlo… anche se son due destri e uno si deve adattare a sinistra … Rimarrebbe fuori Shpendi oppure lo adatti a fare l’esterno, anche se secondo me quando è stato adattato a fare l’attaccante centrale ha reso molto di più … Insomma, se si vuole … un modulo si può sempre variare (giocando a quattro dietro … non esiste certo il solo 4 3 3) magari portando qualcuno a giostrare in maniera differente, ma credo che per gli acquisti fatti in estate … continueremo sulla stessa fase già intrapresa (a meno di acquisti e cessioni dell’ultimo minuto)……………
Degli Innocenti e Haas non mi sembra che siano delle mezzali; Saporiti è un trequartista; quindi in un centrocampo a tre, come ho risposto a Dippe, puoi solo giocare con due mediani e un trequartista, e a questi punti non puoi mettere come esterni d’attacco Elia e Ceesay (tra l’altro due destri), avremo un attacco, che non si può chiamare attacco, specialmente in un 433.
Mork ormai Ebuhei è un ex calciatore…dopo il grave infortunio che ha avuto non mi sembra più che abbia una “condizione” per poter giocare…spero di sbagliarmi ma credo, purtroppo, che sia così (io mi ricordo bene l’Ebuhei di prima dell’infortunio…ora sarebbe un lusso averlo)…cmq a destra potrebbe arrivare Candela…prima dell’infortunio di Pellegri sarebbe stato ottimo un 4231 con Pellegri unica punta con i tre dietro Elia…Shpendi/Saporiti…Ceseey…(questo sarebbe il ruolo perfetto per Elia e Ceseey)…
Giocano Saporiti e Popov, sabato.