Va avanti il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato. Come noto, sabato pomeriggio al Castellani arriverà il Modena, avversario che all’andata riuscì a imporsi e che, al momento, precede l’Empoli in classifica. Una gara tutt’altro che semplice, ma che rappresenta anche l’occasione giusta per dimostrare che l’Empoli non è quello visto contro Südtirol e Carrarese, bensì la squadra apprezzata nelle tre partite precedenti.

Sul fronte delle possibili scelte di formazione, prende sempre più corpo l’ipotesi di vedere Edoardo Saporiti in campo dal primo minuto. L’ex Lucchese appare in netto miglioramento dal punto di vista fisico e le ultime prestazioni non convincenti di Ilie spingono verso una variazione sulla trequarti. Resta da capire se Dionisi vorrà optare per due trequartisti alle spalle della punta, inserendo anche Ceesay accanto a Saporiti e aprendo così a un ballottaggio a tre per il ruolo di riferimento offensivo, oppure se si andrà verso la soluzione con due punte. In questo secondo caso Shpendi sembra abbastanza sicuro del posto, mentre resta da sciogliere il dubbio tra Popov e Nasti, con l’ucraino che al momento pare leggermente avanti. A centrocampo, come già emerso nel corso della settimana, la sensazione è che la coppia possa essere formata da Degli Innocenti e Yepes. Per il resto non sono attesi grandi stravolgimenti negli altri reparti, anche se c’è curiosità nel capire se verrà rinnovata o meno la fiducia a Guarino dal primo minuto. Da valutare anche la gestione di Simone Romagnoli, che oggi verrà presentato in conferenza stampa: al momento non sono del tutto chiare le sue condizioni fisiche, considerando che rientra da un infortunio e non scende in campo da novembre 2024.

La squadra proseguirà il lavoro con l’allenamento di oggi e con la rifinitura di domani: entrambe le sedute si svolgeranno a porte chiuse, a conferma di una settimana che Dionisi vuole gestire con grande attenzione in vista di una partita da non sbagliare.