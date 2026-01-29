Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Gruppo principale : Vecchie Brigate Gialloblù 1975.

Altri Gruppi esistenti/compagnie di paese : Dag Dal Gas v.le Buon Pastore, Quei Bravi Ragazzi 1912, Noi di San Biagio-Giorgio vive, Bassa Modenese 1989, C.u.c.s., Gruppo Grappa, 0353, Totalmente Dipendenti, Sezione Dai Mo, Gruppo Squaglia, Gruppo Sfuso, Novi terra di nessuno, Canarin Zemian, Nel Nome di Modena, Pezzi Mancanti, Vignola, Blue Yellow 2018, Cervaren Ovunque, Distanti dai Giochi, Villanova, Sassuolo, Soliera, Nord Ovest, Ecstasiati, Working Class 1912, Marano, Ac fata Canlada, Stoned Modena, Barile aperto, Gruppo Autonomo Balaustra, Spingere Set. P stà drè al Modena, Campo 1991, Eolo, Nuova Generazione, Nonantola Gialloblù.

Storia del tifo modenese : I primi sodalizi a radunarsi sotto le insegne dei loro striscioni sugli spalti dello stadio “Alberto Braglia” furono il “Canarino Club di Castelfranco Emilia” e il “Club del Canarino”, nati alla fine degli anni ’60. Il primo vero gruppo organizzato è quello dei “Boys”, nato nell’estate 1972; sono giovanissimi (meno di 18 anni), di estrazione borghese. Il nome ricalca quello dei Boys SAN dell’Inter, nati pochi anni prima, per cui simpatizzano alcuni fondatori. Nell’estate 1973 i “Boys” si sciolgono ed entrano nel neonato “Club I Fedelissimi”, voluto dalla Società, in particolare dal direttore sportivo Borea, che prendono il posto dei “Boys” nel settore “Gradinata centrale” dello stadio. Tra le iniziative del Club la trasmissione delle partite il giovedì in sede. A Natale 1974 gli ex “Boys” fuoriescono dai “Fedelissimi” e fondano i “Commandos”, con ritrovo ai bar Senior e Chic. Intanto tra i “Commandos” inizia a diffondersi il coro “Brigate Gialloblù!”. Nell’estate del 1975 i “Commandos” rientrano nei “Fedelissimi”. In questo periodo avvengono numerosi incidenti, soprattutto nelle trasferte toscane. Nell’inverno 1975/76 si ha la rottura definitiva tra la presidenza dei “Fedelissimi” e l’ala dura, i “Commandos”, a seguito della prima vera e propria aggressione da parte di ultras modenesi a un gruppo ospite, i bresciani). Il gruppo ex Boys si trasferisce quasi tutto in Curva Sud. Verso fine stagione compare il primo striscione “Brigate”, col teschio che ne è il primo simbolo (Wikipedia però riporta come anno di scioglimento dei “Commandos” il 1975, come anno di scioglimento dei “Fedelissimi” e come anno di nascita delle “Brigate Gialloblù” il 1976). A partire dalla stagione 1976/77 il fulcro del tifo gialloblù è in Curva Sud, con le “Brigate”, mentre in Gradinata il seguito dei “Fedelissimi”, ligi a una linea non violenta e filo societaria vedono assottigliarsi le proprie fila. Memorabili gli incidenti in quegli anni con spallini, riminesi, bresciani, atalantini e vicentini. In occasione di una trasferta a Vicenza nasce una breve amicizia con i veronesi, che attendono le “B.G.” Modena a braccio teso sul binario di Verona. Compaiono i primi lanciarazzi. Nel 1979/80 i “Fedelissimi” cessano di esistere. Nel 1979 nelle “Brigate” si fa strada un nuovo nucleo, quello di “San Biagio”, che per l’appunto si ritrova sotto lo striscione “Brigate Gialloblù sezione San Biagio”, quartiere del centro di Modena. Di fatto la piazzetta adiacente alla Chiesa diventerà il fulcro del movimento ultras modenese. L’anno di C2 è costellato da piccoli incidenti con il pubblico di squadrette di provincia. Nel 1980/81 avvengono incidenti storici coi reggiani, sia a Reggio Emilia che a Modena. Compaiono nuovi striscioni “Brigate Gialloblù”, prima quello col Che Guevara in ovale bianco e poi quello in ovale rosso e i tre mitra. Nel 1980/81 emergono i “Rangers”, prima sigla differente ma riconducibile al nucleo portante. In poche occasioni compare anche lo striscione “Fedayn”. Nel 1983/84 compare per la prima volta lo striscione “Viking”, gruppo vicino alle “Brigate”. Sostanzialmente il tifo a Modena vuol dire Brigate. Compaiono anche striscioni effimeri come “Ultras”, originariamente “Ultras Mirandolese”, e “Vecchia Guardia”, pagato dal presidente Farina che voleva avere a che fare con nomi meno bellicosi per questioni d’immagine. Nell’85/86 da alcuni ragazzi di San Biagio nascono gli “Sconvolts”, che sono sostanzialmente una delle sezioni delle “Brigate di San Biagio”. Si affermano anche gruppetti facinorosi come “Sezione Palestre” e “Sezione d’Assalto”, composti da ragazzi di San Biagio frequentatori delle palestre cittadine; non creano uno striscione. Il principale di quei tempi è “Brigate Gialloblù sez.San Biagio”. Nasce anche la “Sezione Sassuolo” degli “Sconvolts”. Nel 1986/87 le “Brigate” vanno a Genova, dove sono inseguite da migliaia di genoani. L’episodio sarà molto importante. Nel frattempo sale alla ribalta in Sud il “C.U.C.S.” (Commando Ultras Curva Sud), che genererà una rivalità con le “Brigate”. Nel gennaio 1988, non volendo farsi cogliere impreparate a Genova per la seconda volta, i modenesi vanno bene armati. Vengono preparate molotov e portate molte armi da taglio, ma al casello i due pullman vengono fermati. Gli occupanti di uno dei due mezzi (quello pieno di armi) vengono tratti in arresto. Il fatto desta molto clamore: Pippo Baudo annuncia a “Domenica in” l’interruzione del programma per un’edizione speciale del Tg1 ed il processo sarà il primo della storia ultras italiana a essere trasmesso in tv a “Un giorno in pretura”; avrà l’onore delle prime pagine sui giornali nazionali. Fioccano le condanne. Al ritorno, Modena-Genoa è l’ultima di campionato e partita decisiva per non retrocedere in C1. I genoani invadono Modena e si verificano incidenti che durano quasi una giornata. Lo striscione “B.G. Sezione San Biagio” viene raccolto e messo nella sacca da un gruppo di ragazze mentre i modenesi si legnano coi genoani. Alcuni bolognesi, appartenenti al gruppo “Mods”, presenti alla partita, notano il fatto e furtivamente lo sottraggono. I due episodi segnano sostanzialmente la fine dell’era San Biagio delle “B.G.”, che non si riprenderanno granché bene da questi duri colpi. Dopo i due incontri col Genoa e la conseguente retrocessione, la tifoseria attraversa un periodo di sfaldamento: “San Biagio” e ridotta ai minimi termini e gli “Sconvolts” non esistono più, visto che lo striscione è preso dai cesenati in un Cesena-Fiorentina. Sorgono per merito di ragazzi giovanissimi che avranno vita, per la maggior parte, molto breve “Armata”, “Fedayn” su tutte, ma anche “Gruppo Alcolico”, “Bronx” e altri ancora. Rimane ovviamente “Brigate Gialloblù Curva Sud”, anche il “C.U.C.S.” fa sporadiche apparizioni, non esistendo più un vero direttivo. Nel 1989 al di fuori del nucleo storico delle “Brigate” nascono gli “Head Out”, di Formigine, e il “Centro Storico”. Mentre le “B.G.” provano a risorgere c’è dunque una vera e propria proliferazione di striscioni sempre più personali dietro a cui ci sono spesso un paio di persone o poco più, oltre ai già citati, gli “Skates” e i “Thashers”. A tutti questi gruppi e gruppuscoli si affiancano le sezioni delle “B.G.” di Vignola, Sassuolo, Soliera, Formigine, Ravarino, Bassa. Nel 1990 c’è il trasferimento delle “Brigate Gialloblù” dalla Curva Sud alla Nord del “Braglia”. Nel 1990/91, all’inizio del campionato i ragazzi di San Biagio, conosciuti come “Sezione d’Assalto” e “Sezione Palestra”, danno vita a “Sezione”, gruppo di destra riconosciuto ma non (ancora) in conflitto con le “Brigate”, primo in Italia a usare quel nome, seguaci dell’estradizione casual appena nata nel mondo anglosassone. In quel periodo sono presenti i gruppi “Brigate”, “Sezione”, “Head Out”, “Viking”, “Centro Storico”, “Flanagan” e “Gruppo Brasato”. Nel 1991 vi è la prima stagione di B in cui le “B.G.” affrontano tutte le trasferte. Nel 1992 inizia un nuovo periodo di egemonia nella Curva che durerà per molti anni. All’incirca nel 1994 dentro le “Brigate” assume sempre più importanza il gruppo che fa riferimento al “CS XXII Aprile. Le divisioni politiche iniziano a minare il senso di appartenenza della città. Il periodo dura qualche anno., Nel 1997/98 fuoriusciti delle “Brigate”, in disaccordo con la corrente gestione, creano gli “Ultras”, mentre inizia a riemergere la “Sezione”, anche grazie ad alcuni fuoriusciti dall’area di riferimento delle “Brigate”. Nel 1998/99 nascono gli “Hniti”, dal nome originale, che cominciano a esporre degli stendardi, per poi creare un gruppo vero. Nel 1999/2000 la leadership delle “Brigate” è messa in dubbio a San Donà di Piave dagli “Ultras”. Nel 2000/01 fa la ricomparsa, dopo qualche anno oscuro, lo striscione “Head Out”. Nel 2002/03 nascono le “Vecchie Brigate” sotto il cui striscione si riconoscono i “vecchi di San Biagio”. In curva mal convivono “Sezione”, “Head Out”, “Centro Storico”, “Brigate Gialloblù”, “Hniti”, “Vecchie Brigate”, “Viking” e “Flanagan”. Nell’estate 2004 dall’unione tra “Sezione”, “Ultras”, “Centro Storico” e Head Out” nascono i “Fedelissimi”, omonimi di quelli degli anni ’70. Nell’autunno 2005 le “Vecchie Brigate” e i “Fedelissimi” danno l’impulso per la creazione di un gruppo unico in curva. Sono invitati a partecipare anche “Hniti” e “Brigate Gialloblù”, ma aderiscono solo i primi. Nel gennaio 2006 nascono così i “Curva Sud”, eliminando così qualsiasi simbolo di appartenenza politica, motivo in passato di lotte intestine (la tifoseria era schierata a sinistra), mantenendo solo i simboli cittadini. L’11 febbraio 2006 in un Modena-Ternana, “Curva Sud” decide di contestare squadra e Società e fa sapere alle “Brigate” le proprie intenzioni, cioè che se non si adegueranno non ci sarà spazio per trattative. Nel pregara alcuni vecchi di San Biagio, saputo che le “B.G.” hanno intenzione di tifare intimano la riconsegna dello striscione “Brigate Gialloblù Curva Sud”. Le “Brigate” lo consegnano e di lì a giorni faranno seguire un comunicato con cui annunciano lo scioglimento. Da allora la curva ha nuovamente una fisionomia più variegata. Nel 2014 si sciolgono i “Curva Sud” e rinascono le “Vecchie Brigate 1975”. Resiste il “C.U.C.S. 1985”, mentre nel 2016 nascono gli “Avia Pervia” e “Quei Bravi Ragazzi 1912”. Nell’autunno 2024 si sciolgono gli “Avia Pervia”, gruppo di una certa importanza. Curiosità : -In occasione di Modena-Südtirol del 23 novembre 2025 coreografia preparata con cura, molto bella, dalla Curva Sud per festeggiare i 50 anni delle “Brigate” con al centro un telo circolare con su scritto “Modena 50 Ultras”, al lato sinistro guardando la curva i numeri “19”, al lato destro “75” (numeri gialli su sfondo blu) a formare l’anno di nascita “1975” delle “Brigate Gialloblù”. In basso lo striscione “Cinquant’anni vissuti alla nostra maniera”, poi bellissima fumogenata metà gialla, metà blu, con esposto anche il vecchio striscione del gruppo “Brigate Gialloblù”. -Per festeggiare il 50° anniversario anche l’uscita del libro “Nuèter a sàm da rispèter”, che si preannuncia molto interessante, con tutti i proventi che saranno devoluti in beneficienza. -Il 28 settembre 2025 ricordati due vecchi ultras, Giorgio e Nino, con una piccola coreografia, in particolare Giorgio, con lo striscione “1991-2025, La Sud non ti dimentica”. -Il 12 aprile ’25 in vendita le nuove maglie per contribuire all’iniziativa, assai lodevole, apolitica e non religiosa, pur sostenendo a volte missionari e suore, “Giorgio vive una coperta per Kils 2025”, a sostegno dei bambini siriani al confine turco-siriano di Kils. -E’ scomparso nel luglio 2024 uno dei massimi leader della curva “Montagnani”, protagonista di mille battaglie, a cui è stato dedicato in Sud il bellissimo striscione “Giancarlo grande ultrà, artefice della nostra storia, vivere nei nostri cuori non è morire”. Attivata una raccolta fondi in sua memoria. -Negli anni ’70 e ’80 le metropoli come Torino, Milano e Roma, insieme a città universitarie come Verona, Modena, Bologna e Bergamo, vengono invase dagli spacciatori di una nuova droga, l’eroina. Le curve vengono considerate floridi mercati, sulla pelle delle migliaia di giovani che le animano. I ragazzi più afflitti “dal buco” si allontanano gradualmente dai gradoni, abbandonando l bandiere, le urla, l’azione. Il più tragico emblema di quegli anni è rappresentato dai giovani distesi sulle fredde gradinate in preda all’astinenza e incapaci di sostenere i propri colori. Privi della forza di esultare per un gol, aspettano fine gara per posizionarsi ai cancelli d’uscita del settore, dove elemosinano quei pochi spicci che spenderanno poi in una nuova dose. In tali anni molti gruppi vengono letteralmente decimati da questa terribile sostanza chimica. Nel 1979, secondo alcune testimonianze, durante un Vicenza-Modena si verifica un fitto lancio di siringhe proveniente dal settore ospiti, diretto verso l’estremo difensore biancorosso, con conseguente sospensione della partita. -Nelle gare casalinghe con Venezia e Monza dello scorso dicembre ’25 son state fatte due collette: raccolta una somma di circa 5.000 €., comprati giochi per circa 500 €., mentre di recente una delegazione dei gruppi della “Montagnani” s’è recata di persona a consegnare i giochi per i bambini ricoverati nel reparto oncologico del Policlinico di Modena. Oltre ai giochi consegnato un simbolico Assegno coi restanti 4.500 €., con i quali verranno acquistate delle attrezzature o materiali di cui il reparto ha bisogno. -Sempre esposto lo stendardo “Non posso più venire ma tu mi capirai-Diffidati B.G.”

Gemellaggi : – Messina : gemellaggio che inizia nel 1986, ben saldo nonostante le poche occasioni in cui le due squadre si sono affrontate. L’8 dicembre 2025, per Modena-Catanzaro, presenza dei fratelli messinesi, coi quali passano una bella giornata insieme. I messinesi espongono lo striscione “50 anni di gloria…Vecchie Brigate vanto e storia! Nocs ‘83”. Nel febbraio 2025 i siciliani espongono la scritta “La fede non si diffida…vicini alla Modena Ultras!”. Tempo fa striscione a favore dei siciliani “Colpevoli di difendere un ideale, ultras Messina non mollate”. – Venezia : dura dal 1991. Coi lagunari vi era la tradizione di fare un giro di campo durante l’intervallo delle partite, dove si affrontavano le due squadre, sbandierando insieme ciascuno i propri vessilli. Gemellaggio ben saldo anche questo, molto forte, sentito, rinnovato lo scorso dicembre ’25 a Modena, coi veneziani che in buon numero organizzano una semplice coreografia con stendardi colorati, da un lato gialloblù, dall’altro aranciobiancoverdi. In basso lo striscione “I nostri colori la nostra Unione”, scritto metà in nero e metà in arancioverde. Mentre i modenesi espongono a metà curva la scritta “Modena 34 anni Unione”, con scritto “Unione” in bianco ma su sfondo arancioverde e sopra bandierine blu, nere, arancio e rosse. – Siviglia : unico gemellaggio in ambito internazionale, dalla metà degli anni 2000.

Ex-gemellaggi : – Fiorentina : risalente agli anni ’80-’90, era molto sentito. – Spezia , – Parma , – Prato , – Livorno , – Padova , – Verona , – Piacenza , – Real Sociedad .

Amicizie/buoni rapporti : – Pistoiese : amicizia sentita, – Sampdoria , per la comune rivalità coi genoani, Cosenza: rapporto piuttosto recente, in Latina-Cosenza del 15 novembre 2025 i calabresi espongono lo striscione “50 anni di gradinate, auguri ‘Vecchie Brigate’”.- Bari , – Cittadella , – Crotone , – Campobasso .

Rivalità : Tra le maggiori rivalità ci sono quelle con le varie realtà calcistiche corregionali: il “Derby della Secchia””, giocato contro il – Bologna , e così chiamato per il retaggio della storica “Battaglia di Zappolino”, è in assoluto la sfida più sentita dai modenesi, cui per importanza segue a ruota quella con la – Reggiana . Con quest’ultimi il 29 ottobre 2025 si scontrano in tangenziale. I supporters granata, armati di mazze e bastoni, hanno acceso i fumogeni provocando i rivali che son scesi dalle loro vetture dando vita a scontri in mezzo alla strada, non lontano dallo stadio. A scortare i modenesi c’era la polizia che ha poi richiesto rinforzi del reparto mobile. Mentre il 26 ottobre ’24 si è accesa una rissa tra una 50ina di ultras modenesi e una 30ina di giovani di varie etnie, scambiati per ultras rivali della Reggiana, con lancio reciproco di vari oggetti. Negli scontri feriti un carabiniere, un vice ispettore, intervenuti per sedare la rissa, e un modenese, colpito da una bottiglia di vetro lanciata da uno dei ragazzini. Altre rivalità regionali si hanno con: – Parma , nata nella stagione 1986/87, dopo un gemellaggio in atto negli anni ’70, – Spal , – Cesena , – Ravenna , – Rimini , – Mantova , con cui si disputa il “Derby della Bassa”, rivalità molto sentita. Rivalità regionali minori di confine: – Carpi , – Sassuolo . Rivalità extraregionali tutte nate negli anni ’80 in seguito a scontri tra tifoserie: – Atalanta , – Brescia , – Verona , – Vicenza . – Genoa : vedi “Storia del tifo modenese”. – Padova , – Varese : rivalità nate negli anni ’90. – Livorno : nata nel 1999 a causa dell’invasione di campo dei tifosi amaranto con conseguente aggressione ai giocatori canarini. – Como : nata nel 1999, inaspritasi nel 2000 in seguito all’aggressione di Ferrigno ai danni del gialloblù Bertolotti. – Arezzo , – Triestina : rivalità nate negli anni 2000. – Reggina : per via del gemellaggio dei gialloblù coi messinesi, acerrimi rivali dei calabresi. – Massese : primi incidenti, inizi anni ’70. – Spezia , – Torino .