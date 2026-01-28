Vi avevamo già detto che tra gli interessi del club di Monteboro, per questa sessione di mercato, c’era anche quello per l’attaccante del Venezia Daniel Fila. In queste ultime ore, stando a quanto raccolto, ci sarebbe stato uno scatto importante da parte dell’Empoli verso il ceco classe 2002. Su Fila ci sono le attenzioni di diversi club, anche fuori dai confini nazionali, ma l’Empoli parrebbe aver trovato gli argomenti giusti per arrivare al giocatore. Se le voci dovessero trovare riscontro, nelle prossime ore potrebbe diventare lui l’attaccante sui cui puntare per rimpiazzare Pellegri, annullando quindi le altre piste di mercato.

Da capire, al momento, sono le condizioni con le quali Fila possa arrivare in azzurro. Il giocatore è di proprietà degli stessi lagunari con un contratto in scadenza 2029 ed ha una valutazione che si aggira tra i due ed i tre milioni. L’ipotesi, ma va presa per questa, potrebbe essere per un prestito con diritto o obbligo. In questa stagione di B per Fila ci sono state quindici presenze in campo ma soltanto in tre occasioni l’ex Slavia Praga è partito dal primo minuto. Ha comunque segnato due gol (contro Pescara e Samp). Gli ultimi movimenti di mercato del Venezia rischiano di chiudere ulteriormente le porte di Fila che già da un pò, in laguna, era dato come partente. Le prossime ore dovrebbero raccontarci di più ma le conferme ci sono ed i dettagli potrebbero essere dietro l’angolo.

Di Fila ci raccontano che è un attaccante che si fa notare principalmente per la sua imponente stazza fisica (190 cm). Mancino naturale, abbina una buona presenza in area di rigore a un discreto controllo palla, caratteristica che lo rende capace di agire come punto di riferimento offensivo. Nonostante la mole, le sue qualità nel gioco aereo e in fase di finalizzazione sono considerate aree di miglioramento. Il suo stile di gioco è orientato a fungere da sponda per i compagni, evidenziando una propensione al gioco di squadra piuttosto che al solo ruolo di finalizzatore puro.