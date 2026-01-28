Vi avevamo già detto che tra gli interessi del club di Monteboro, per questa sessione di mercato, c’era anche quello per l’attaccante del Venezia Daniel Fila. In queste ultime ore, stando a quanto raccolto, ci sarebbe stato uno scatto importante da parte dell’Empoli verso il ceco classe 2002. Su Fila ci sono le attenzioni di diversi club, anche fuori dai confini nazionali, ma l’Empoli parrebbe aver trovato gli argomenti giusti per arrivare al giocatore. Se le voci dovessero trovare riscontro, nelle prossime ore potrebbe diventare lui l’attaccante sui cui puntare per rimpiazzare Pellegri, annullando quindi le altre piste di mercato.
Da capire, al momento, sono le condizioni con le quali Fila possa arrivare in azzurro. Il giocatore è di proprietà degli stessi lagunari con un contratto in scadenza 2029 ed ha una valutazione che si aggira tra i due ed i tre milioni. L’ipotesi, ma va presa per questa, potrebbe essere per un prestito con diritto o obbligo. In questa stagione di B per Fila ci sono state quindici presenze in campo ma soltanto in tre occasioni l’ex Slavia Praga è partito dal primo minuto. Ha comunque segnato due gol (contro Pescara e Samp). Gli ultimi movimenti di mercato del Venezia rischiano di chiudere ulteriormente le porte di Fila che già da un pò, in laguna, era dato come partente. Le prossime ore dovrebbero raccontarci di più ma le conferme ci sono ed i dettagli potrebbero essere dietro l’angolo.
Di Fila ci raccontano che è un attaccante che si fa notare principalmente per la sua imponente stazza fisica (190 cm). Mancino naturale, abbina una buona presenza in area di rigore a un discreto controllo palla, caratteristica che lo rende capace di agire come punto di riferimento offensivo. Nonostante la mole, le sue qualità nel gioco aereo e in fase di finalizzazione sono considerate aree di miglioramento. Il suo stile di gioco è orientato a fungere da sponda per i compagni, evidenziando una propensione al gioco di squadra piuttosto che al solo ruolo di finalizzatore puro.
io credo che alla fine arrivi sia lui che Pandolfi e che parta Bianchi. all’ultimo tuffo arriveranno un terzino ed un centrocampista e con questi arriveremo in fondo, magari con un cambio modulo. anno di anonimato assoluto, arriviamo prima possibile alla salvezza e speriamo che arrivi quacuno che porti i soldi, nubi all’orizzonte e non sono quelle cariche di pioggia di questi giorni
E comunque è un metro e novanta…
Sí sta sottostimando il coefficiente di difficoltà di questa stagione. Soprattutto con Bari, Spezia e Sampdoria che faranno di tutto per non retrocedere. Con questi arrivi rischiamo seriamente la C.
Almeno questo è giovane , con 1,5 milione più bonus lo prendi…
Lo dicevo o no che siete degli agonistici?
Entro venerdì si fa tutto col ceko.
Sì, ma perdonami Fabio…Fila é un senz’altro un buon giocatore, ma quando tu ti riferivi ad un elemento “importante” io onestamente ho pensato ad altro
Io pensavo che stesse sparando una cazz. zata (nel sono buono del termine) e in effetti è quello che penso ancora.
*(nel senso buono del termine)
Finalmente una boa! Son contento.
Ma lo fa gol questo? Mi pare che anche questo sia un giocatore da 3 gol a stagione…. serve uno che la butta dentro…. altro che….
Riccardo … siamo d’accordo che vorremmo una squadra super potenziata … ma nemmeno ti puoi aspettare che arrivi un attaccante che in mezzo campionato te ne segna minimo 10 … Quelli buoni, chi ce li ha se li tiene … soprattutto in questo periodo … Non mi pare che gli attaccanti ad oggi ci abbiano deluso in fatto di goal e se ne arriva uno (3 presenze da titolare su 15 presenze non è che ti puoi aspettare che abbia segnato un goal a partita no?) che magari sappia anche far salire la squadra, tenere palla se occorre e magari segnare qualche goal (magari anche di testa) quando verrà preso in considerazione … forse potrebbe essere quello giusto ………………
I nostri attaccanti per ora hanno fatto più che bene
Shpendi 6
Popov 5
Nasti 3
Pellegri 3
Ceesay 3
Elia 1
Ilie 1
Saporiti 1
È il centrocampo che va sistemato
Fila è il centravanti fisico e massiccio che ci mancava
quelli costano…
Non lo conosco … ma vedo che ha una bella struttura fisica (Il Cerri che avrebbe voluto ENRICO?) … L’anno scorso 10 presenze ANCHE IN A CON 2 RETI SEGNATE. Potrebbe essere un ragazzo utile per l’attacco azzurro … che non dimentichiamo che ad oggi può comunque contare anche su Popov e Nasti per andare a ricoprire il ruolo … sempre che Popov sia destinato a rimanere … Alla fine è giovane e davanti ha un giocatore come Adorante che non è proprio l’ultimo arrivato in serie B (17 GOAL LO SCORSO CAMPIONATO … E 11 QUEST’ANNO! …PER ORA) … Vediamo con che formula arriverà in azzurro ……………..
Esatto, la scorsa stagione 2 reti contro Monza e Juventus
mi garberebbe sapere quanti di voi lo conoscono?
Ma te non le vedi le partite? Ha giocato l’anno scorso in Serie A. Anche a Empoli nel 2-2 coi lagunari.
Spero sia una formula o con prestito biennio con riscatto in caso di serie A …
o prestito con riscatto a un buon prezzo…
e poi farei una spesa …
in 1 centrocampista che ti permette il prossimo anno di costruire la squadra
e uno in prestito con la solita formula …
Non mi dispiace, ma anche la formula con cui eventualmente verrebbe e’ importante.
Certo Andrea devi costruire le fondamenta … per reggere il futuro sei partito da zero , ma con un centrocampo troppo debole e davanti hanno fatto il massimo ma per me manca sempre il Killer …
nel mezzo ci vuole gente che vinca qualche contrasto che recuperi palloni , e sia fisicamente duttile non gente che si faccia portare via di peso , i vari Yepes e Ghion non ti fanno vincere le partite …
ci vuole gente che sposti il mediocre livello attuale della rosa sennò si può restare gli stessi
Senza Pellegri che era l unico che alzava il livello si rimane una squadretta che rischia grosso
Ma un Marin ? quello del Pisa
va per i 28 … questo e un mediano tosto …
Marin e Maleh con 4/5 milioni li prendi entrambi e ti fai il centrocampo per il prossimo anno…