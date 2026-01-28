Simone Romagnoli è nuovamente un calciatore azzurro! Come anticipato qualche giorno fa su queste pagine, il difensore classe 1990 torna per la terza volta a vestirsi dei nostri colori ed arriva con la formula del titolo definitivo dalla Samp.

Romagnoli era approdato per la prima volta ad Empoli nell’estate del 2017 dopo la retrocessione in B degli azzurri. In quel campionato per lui un percorso da titolarissimo ma a gennaio arrivò la cessione al Bologna in uno scambio che portò Maietta ad Empoli. Due anni dopo, dopo una stagione vissuta a Brescia, Romagnoli torna ad Empoli e lo fa per tre stagioni, diventando capitano e leader con la promozione in serie A del 2021 ottenuta proprio con Alessio Dionisi in panchina. Nel giugno del 2022 l’addio per passare a Parma con la convinzione che le strade non si sarebbero più incrociate. Ed invece Romagnoli torna e lo fa proprio con quell’Alessio Dionisi sulla panchina. Per lui, fino ad oggi, 107 presenze con l’Empoli, tre gol e tre assist.

A Simone va il nostro bentornato ad Empoli, felici di riabbracciare una grande persona oltre che un elemento di grande esperienza.

Articolo precedenteIl responsabile Area Tecnica del settore giovanile azzurro Matteo Silvestri fa il punto a metà stagione
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

3 Commenti

  3. No dai a solo 35 anni 36 anni li fa solo il 9 febbraio …
    comunque se c’è l’ha fatta Veseli 2 anni di differenza che vuoi che sia !

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here