Simone Romagnoli è nuovamente un calciatore azzurro! Come anticipato qualche giorno fa su queste pagine, il difensore classe 1990 torna per la terza volta a vestirsi dei nostri colori ed arriva con la formula del titolo definitivo dalla Samp.

Romagnoli era approdato per la prima volta ad Empoli nell’estate del 2017 dopo la retrocessione in B degli azzurri. In quel campionato per lui un percorso da titolarissimo ma a gennaio arrivò la cessione al Bologna in uno scambio che portò Maietta ad Empoli. Due anni dopo, dopo una stagione vissuta a Brescia, Romagnoli torna ad Empoli e lo fa per tre stagioni, diventando capitano e leader con la promozione in serie A del 2021 ottenuta proprio con Alessio Dionisi in panchina. Nel giugno del 2022 l’addio per passare a Parma con la convinzione che le strade non si sarebbero più incrociate. Ed invece Romagnoli torna e lo fa proprio con quell’Alessio Dionisi sulla panchina. Per lui, fino ad oggi, 107 presenze con l’Empoli, tre gol e tre assist.

A Simone va il nostro bentornato ad Empoli, felici di riabbracciare una grande persona oltre che un elemento di grande esperienza.