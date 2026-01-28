Proseguire e consolidare il percorso di crescita anche nella seconda parte di campionato. Formare e valorizzare i ragazzi dando continuità al lavoro di questi mesi. Il responsabile dell’Area Tecnica del settore giovanile azzurro Matteo Silvestri fa il punto di metà stagione. “Siamo molto soddisfatti – afferma – per la crescita di Under 17, Under 16 e Under 15. Sono gruppi che hanno tanto margine di miglioramento e sono convinto che grazie ad allenatori, staff ed alle persone che ogni giorno lavorano nel nostro settore giovanile potremo fare una seconda parte di stagione importante per centrare gli obiettivi che ci siamo dati. Ogni anno puntiamo alla crescita, alla valorizzazione, al miglioramento dei ragazzi sotto tutti i punti di vista, sempre con grande attenzione anche agli aspetti fuori dal campo come quello scolastico e comportamentale. Ci sono dei valori e dei principi che ogni giorno vogliamo di trasmettere”.

Percorso

“L’Under 17 di mister Tonelli è un gruppo che sta facendo molto bene sia come risultati che come crescita dei calciatori. Sappiamo che è un campionato difficile perché poi a fine stagione dovrà portare i ragazzi verso la Primavera dell’anno prossimo. Per cui dobbiamo essere bravi, oltre al risultato sportivo che è sempre gratificante, a preparare i ragazzi a questo salto sia sotto l’aspetto calcistico che caratteriale.

L’Under 16 di mister Polverini sta facendo una prima parte di stagione importante. Un gruppo che già dalla parte finale della scorsa annata ci aveva fatto vedere grandi margini di crescita e che abbiamo deciso di confermare quasi totalmente rispetto al passato campionato. Siamo sicuri che la squadra possa crescere ancora e dare altre soddisfazioni nella seconda parte di stagione ed anche nei prossimi anni.

L’Under 15 di mister Gambirasio è un’altra categoria della quale siamo contenti. Per loro è la stagione di ingresso nell’attività agonistica del settore giovanile. Come sempre, la prima parte dell’anno è dedicata a mettere insieme il gruppo, a integrare i ragazzi e fargli capire che è il primo campionato a carattere nazionale che affrontano, perché cambiano delle dinamiche rispetto all’Attività di Base. Siamo sicuri che faranno bene”.

Con la Nazionale

“Per noi è motivo di grande orgoglio l’attenzione che ogni anno ci viene data da mister Viscidi e dalle selezioni giovanili italiane. Ci sono tanti ragazzi convocati nelle Under del Club Italia. A quest’età non significa niente se un calciatore viene convocato oppure no perché i percorsi hanno tempi e modi differenti per ognuno, ma per i ragazzi la nazionale è certamente motivo di soddisfazione ed è giusto che sia un obiettivo. Come società fa piacere l’attenzione che ci viene rivolta”.

Conferme e continuità

“Questo è un percorso che traina tutti dall’Attività di Base a quella agonistica fino alla prima squadra, la direzione sportiva e la famiglia Corsi. Chi lavora nel nostro settore giovanile sente quotidianamente la vicinanza di tutte le componenti a partire dalla proprietà. I ragazzi vedono come obiettivo finale quello di passare dai campi di Monteboro a giocare con la nostra prima squadra.

Per la seconda parte di stagione vogliamo confermarci, dare continuità alle basi gettate in questi mesi. Dovremo abbinare il risultato sportivo al percorso di crescita e valorizzazione. Cerchiamo sempre di far capire ai ragazzi che i sacrifici che fanno quotidianamente alla lunga pagano. Continuiamo a lavorare, abbiamo tre allenatori e rispettivi staff che sono molto preparati e sapranno dare ai ragazzi i giusti strumenti per farli crescere”.

Empoli Fc