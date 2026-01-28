Sarà il Sig. Mucera di Palermo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Modena.

Il fischietto palermitano ha diretto in questa stagione sportiva una gara di serie A e nove di serie B: l’ultima è stata Juve Stabia-Entella 1-0. In questa stagione l’Empoli ha già trovato Mucera che ci ha diretti nel match interno con il Monza terminato 1-1. Quello è anche l’unico precedente tra le parti. Un unico precedente anche con il Modena; parliamo sempre della stagione in essere e la gara è stata la sconfitta interna per 2-1 con il Venezia. La squadra più diretta dall’arbitro siculo è la Virtus Entella con sei designazioni. Al VAR ci sarà Cosso di Reggio Calabria.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

BARI – PALERMO Venerdì 30/01 h. 20:30

RAPUANO

CIPRESSA – REGATTIERI

IV: MANZO

VAR: GIUA

AVAR: PAGANESSI

AVELLINO – CESENA h. 15:00

DI MARCO

CORTESE – RINALDI

IV: CERBASI

VAR: BARONI

AVAR: CREZZINI

EMPOLI – MODENA h. 15:00

MUCERA

PRETI – GALIMBERTI

IV: PERRI

VAR: COSSO

AVAR: FABBRI

SUDTIROL – CATANZARO h. 15:00

TURRINI

DI GIACINTO – PISTARELLI

IV: ZAGO

VAR: SANTORO

AVAR: DEL GIOVANE

VENEZIA – CARRARESE h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

PALERMO – NIEDDA

IV: CALZAVARA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PERENZONI

VIRTUS ENTELLA – FROSINONE h. 15:00

GALIPO’

CEOLIN – LAGHEZZA

IV: MAZZONI

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

PESCARA – MANTOVA h. 17:15

ABISSO

SCARPA – ZANELLATI

IV: ZANOTTI

VAR: GUALTIERI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: PICCININI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCATA)

SAMPDORIA – SPEZIA h 19:30

DI BELLO

SCATRAGLI – FONTANI

IV: AYROLDI

VAR: SERRA

AVAR: MARINI

REGGIANA – JUVE STABIA Domenica 01/02 h. 15:00

FELICIANI

BARONE – LUCIANI

IV: ALLEGRETTA

VAR: MONALDI

AVAR: DI PAOLO

PADOVA – MONZA Domenica 01/02 h. 17:15

MASSIMI

GIUGGIOLI – SANTAROSSA

IV: CASTELLANO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: RUTELLA