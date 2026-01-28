Sarà il Sig. Mucera di Palermo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Modena.
Il fischietto palermitano ha diretto in questa stagione sportiva una gara di serie A e nove di serie B: l’ultima è stata Juve Stabia-Entella 1-0. In questa stagione l’Empoli ha già trovato Mucera che ci ha diretti nel match interno con il Monza terminato 1-1. Quello è anche l’unico precedente tra le parti. Un unico precedente anche con il Modena; parliamo sempre della stagione in essere e la gara è stata la sconfitta interna per 2-1 con il Venezia. La squadra più diretta dall’arbitro siculo è la Virtus Entella con sei designazioni. Al VAR ci sarà Cosso di Reggio Calabria.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
BARI – PALERMO Venerdì 30/01 h. 20:30
RAPUANO
CIPRESSA – REGATTIERI
IV: MANZO
VAR: GIUA
AVAR: PAGANESSI
AVELLINO – CESENA h. 15:00
DI MARCO
CORTESE – RINALDI
IV: CERBASI
VAR: BARONI
AVAR: CREZZINI
EMPOLI – MODENA h. 15:00
MUCERA
PRETI – GALIMBERTI
IV: PERRI
VAR: COSSO
AVAR: FABBRI
SUDTIROL – CATANZARO h. 15:00
TURRINI
DI GIACINTO – PISTARELLI
IV: ZAGO
VAR: SANTORO
AVAR: DEL GIOVANE
VENEZIA – CARRARESE h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
PALERMO – NIEDDA
IV: CALZAVARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PERENZONI
VIRTUS ENTELLA – FROSINONE h. 15:00
GALIPO’
CEOLIN – LAGHEZZA
IV: MAZZONI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
PESCARA – MANTOVA h. 17:15
ABISSO
SCARPA – ZANELLATI
IV: ZANOTTI
VAR: GUALTIERI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: PICCININI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCATA)
SAMPDORIA – SPEZIA h 19:30
DI BELLO
SCATRAGLI – FONTANI
IV: AYROLDI
VAR: SERRA
AVAR: MARINI
REGGIANA – JUVE STABIA Domenica 01/02 h. 15:00
FELICIANI
BARONE – LUCIANI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MONALDI
AVAR: DI PAOLO
PADOVA – MONZA Domenica 01/02 h. 17:15
MASSIMI
GIUGGIOLI – SANTAROSSA
IV: CASTELLANO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: RUTELLA
almeno c’è ne butta fuori qualcuno e poi la settimana dopo siamo a Palermo
Sicuramente arriva con la lista dei nostri diffidati nel taschino.
Non creiamoci alibi con gli arbitri…sia nel bene che nel male tutto dipende solo da noi!
L’arbitro non lo conosco, Fabbri e Cosso si, purtroppo: anche troppo!!!😔