Franco Carboni non è più un calciatore dell’Empoli. Come scritto ieri sera, nella nostra anticipazione, il giocatore è destinato al Parma. L’operazione è di fatto già chiusa e da ieri sera Carboni si trova già nella città ducale. Questa mattina si terranno le visite mediche di rito e dopo arriverà l’ufficialità. L’Empoli chiude quindi in anticipo il rapporto di prestito che era stato stipulato con l’Inter nella scorsa estate, un prestito con obbligo al verificarsi di determinate condizioni; cosa che ancora non era avvenuta.

Carboni era arrivato in azzurro lo scorso 7 Luglio e lascia la maglia azzurra dopo diciannove presenze. Per lui un assist vincente nella gara di Modena ma, nel complesso, giocatore che non ha mai convinto a pieno come dimostrato poi da un sempre minor utilizzo.

L’Empoli si limiterà in questa situazione a risolvere il prestito con l’Inter e poi sarà affare degli altri due club. Attendiamo soltanto il comunicato ufficiale che andremo a riportare in questo stesso articolo.