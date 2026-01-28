Franco Carboni non è più un calciatore dell’Empoli. Come scritto ieri sera, nella nostra anticipazione, il giocatore è destinato al Parma. L’operazione è di fatto già chiusa e da ieri sera Carboni si trova già nella città ducale. Questa mattina si terranno le visite mediche di rito e dopo arriverà l’ufficialità. L’Empoli chiude quindi in anticipo il rapporto di prestito che era stato stipulato con l’Inter nella scorsa estate, un prestito con obbligo al verificarsi di determinate condizioni; cosa che ancora non era avvenuta.
Carboni era arrivato in azzurro lo scorso 7 Luglio e lascia la maglia azzurra dopo diciannove presenze. Per lui un assist vincente nella gara di Modena ma, nel complesso, giocatore che non ha mai convinto a pieno come dimostrato poi da un sempre minor utilizzo.
L’Empoli si limiterà in questa situazione a risolvere il prestito con l’Inter e poi sarà affare degli altri due club. Attendiamo soltanto il comunicato ufficiale che andremo a riportare in questo stesso articolo.
sì va al parma.. ma intendono la “U.S. Parma Soccer Club, New Jersey”. lì forse può fare il titolare..
Dicevamo le stesse cose di Angori….
A parte Carboni, secondo me se ne sono accorti un po’ tutti in serie A (e anche all’estero) che la covata dei 2008 dell’Empoli è veramente molto forte. E cercano di anticipare i tempi.
Dovrebbero cominciare a blindare , se possono i contratti, sennò qua ce li portano tutti via con due palle ed una lira..Anche se poi nn si sa a quanto hanno venduto ad es lauricella.
Il giocatore non era tuo ed ormai i procuratori se li spostano come le pedine della dama.Fare movimento, ovviamente , porta a loro commissioni…,
Gandalf l aveva detto……inizia titolare e poi non gioca piu’….
Siamo al 28/01 dopo quasi un mese di mercato e noi fermi…. il nuovo DS mi sembra uno stoccafisso…. anche questo comunicazione 0 e produttività -10….. il 2 finisce e risiamo a giocare con Nasti in attacco e i nani al centro, con Guarino che nonostante i 192 cm non riesce a prenderne una di testa…..
Guarino deve rimanere in panchina x un po’
sono cose che sappiamo da ANNI …ANNI
che tutte fanno tutto negli ultimi 5gg…..quanto fiato buttato al vento
tutti no, noi si…. ed infatti raccatti quel che trovi…. cioè gli scarti
Infatti…ancora non hanno capito che l’Empoli il mercato lo fa sempre gli ultimi 2/3 giorni (più 2 che 3)…chi non ha capito questo molto probabilmente conosce poco le dinamiche della nostra società…
sempre più allo sbando SVEGLIAMOCI si vende i giovani e si compra gli scarti qui qualcuno sta facendo un bel gruzzolo e poi vedi come scappa
Quando te lo dissi io dicesti che erano stronzate. Allora?
Mi dispiace tanto come vi comportate: di quello che vi ho riferito lunedì non ve ne fre.ga nulla…..
Altri lo hanno rimarcato che all’Oasi Dolce si ottengono le dritte giuste, ma voi nisba. È tutto un lamentarsi. Siete tutti comari!!!
sei ancora sotto l’effetto delle erbe rare
domani passa, abbi fede
Non è che non ce ne frega nulla, è che non sono altro che chiacchiere da bar (o da pasticceria). Anche io domani posso scrivere di aver incontrato uno che mi ha assicurato (“assicurato” in che senso poi? Chi sarebbe questo soggetto per avere tutta questa sicurezza?) che il DS da qui a sabato porterà Cristiano Ronaldo…di fatto Fabio non hai detto niente, nè chi ti ha rifilato la dritta nè chi dovrebbe arrivare