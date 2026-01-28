I PIU I MENO – La spinta del Castellani – L’involuzione vista nelle ultime due partite giocate – La rivalsa dopo le due sconfitte – Modena una delle migliori fuoricasa

Nuovo incrocio difficile per l’Empoli, che in casa affronterà il Modena. Giocare tra le mura amiche farà tornare allo stadio i nostri ultras, che mancavano a Carrara, e certamente questa può essere una spinta importante. La voglia di tornare a fare risultato può dare una scintilla in più per tornare a giocare come qualche settimana fa.

Il dato di fatto delle ultime due gare è l’involuzione di gioco e realizzativa. Zero gol e pochi pericoli occorsi dai nostri avversari hanno fatto suonare un campanello d’allarme. Inoltre il Modena è una squadra da prendere sul serio, quando gioca lontano dal Braglia: è la squadra che ha subito meno gol di tutte (8) e ha un ruolino invidiabile di 4 vittorie e 3 pareggi sui 10 match disputati.