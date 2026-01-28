|I PIU
|I MENO
|– La spinta del Castellani
|– L’involuzione vista nelle ultime due partite giocate
|– La rivalsa dopo le due sconfitte
|– Modena una delle migliori fuoricasa
Nuovo incrocio difficile per l’Empoli, che in casa affronterà il Modena. Giocare tra le mura amiche farà tornare allo stadio i nostri ultras, che mancavano a Carrara, e certamente questa può essere una spinta importante. La voglia di tornare a fare risultato può dare una scintilla in più per tornare a giocare come qualche settimana fa.
Il dato di fatto delle ultime due gare è l’involuzione di gioco e realizzativa. Zero gol e pochi pericoli occorsi dai nostri avversari hanno fatto suonare un campanello d’allarme. Inoltre il Modena è una squadra da prendere sul serio, quando gioca lontano dal Braglia: è la squadra che ha subito meno gol di tutte (8) e ha un ruolino invidiabile di 4 vittorie e 3 pareggi sui 10 match disputati.
Dipende da come mentalmente scendiamo in campo. il Modena e battibilisskmo ma ci vuole voglia e grinta cosa che col sudtirol e con la carrarese non si è vista
L’importante sarà partire da 0-0 e non dal rigore per il Modena…..
fra mezz’ora esce comunque l’arbitro
c’è da recuperare sulle due ultime sconfitte, quindi fuori la grinta e speriamo siano tre punti !!!
Resta alla simpatia dai retta .. Perché amare l’Empoli sta diventando come tifare x la Viola.. ovvero una prigione infinita….
Nicola ne con il tuo mister Pagliuca, ne con uno stadio da 20 mila posti scoperti e lontani dai campo tu pigli ciò che vuoi. Devi ragionà. Ora coi Modena si fa 3 punti e non ti si sente più. Poi si riperde e torni a di bischerate. Ma stiamo boni…
Davvero. Si sembra dei bambini viziati. L’Empoli si ama a prescindere!