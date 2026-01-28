Emerge un nuovo interesse di mercato per gli azzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Monteboro avrebbe infatti chiesto informazioni per Antonio Candela, esterno destro classe 2000. Il giocatore è di proprietà del Venezia, ma attualmente si trova allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto. Stando a quanto riportato da alcuni colleghi liguri, il calciatore – nato proprio a La Spezia nel 2000 – potrebbe lasciare il club bianconero nel corso di questa sessione di mercato. L’Empoli, insieme ad altre società, starebbe seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.
Candela è un profilo che conosce bene la Serie B: sono infatti 90 le presenze complessive in cadetteria. A Spezia, almeno fino a fine 2025ha trovato una discreta continuità d’impiego, ma nelle ultime quattro gare il suo minutaggio si è drasticamente ridotto: appena sei minuti giocati contro il Palermo, seguiti da tre panchine consecutive. Un segnale che potrebbe confermare una frattura tra il giocatore e l’attuale contesto tecnico. Si tratta del classico esterno destro di fascia: può agire da terzino in una difesa a quattro, da braccetto, oppure da quinto in un sistema a tre. Un suo eventuale innesto, oltre a garantire qualità ed esperienza al reparto difensivo, potrebbe aprire anche interessanti scenari tattici. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un accentramento di Lovato, oppure – ipotesi al momento più complessa – a una variazione verso la difesa a quattro. In alternativa, Candela potrebbe permettere lo spostamento di Elia nel ruolo di mezzala, sfruttando proprio il classe 2000 come quinto a destra. Parliamo di un giocatore utile, che nel corso della carriera ha vissuto alti e bassi, ma che ha sempre lasciato intravedere spunti interessanti. Al momento, va sottolineato, si tratta soltanto di un interesse: non risulta ancora una trattativa avviata, anche perché le parti in causa sono diverse. C’è da capire quanto lo Spezia sia disposto ad anticipare la chiusura del rapporto e quanto il Venezia possa essere aperto a una destinazione come Empoli.
Servirà quindi un po’ di tempo per districare una situazione che appare tutt’altro che semplice, anche considerando che su Candela ci sarebbero almeno altre tre squadre di Serie B pronte a inserirsi. I prossimi giorni, quelli che accompagneranno alla chiusura del mercato fissata per lunedì sera, saranno decisivi per capire se questa pista potrà davvero scaldarsi. Di Candela si era già parlato all’inizio della scorsa sessione di mercato, poi la situazione non si è mai evoluta.
Lo scorso anno tra paracadute e cessioni sono entrati diversi mln come ogni anno vendiamo pezzi pregiati come mai siamo ridotti sempre con le pezze al c.lx anche quando come quest’estate abbiamo incassato tanto .
Ci vogliono trattative facili da concludere, se si percepisce il bisogno di un profilo pronto per implementare La Rosa… Mettere un nome come quello, soprattutto se la trattativa è difficile a tre giorni dalla fine del mercato, considerato il fine settimana, non è proprio un bell’agire..Inoltre credo che la nostra appetibilità nei confronti di giocatori di un minimo di spessore sia calata, io cercherei , ripeto, su campionati dell’est od africani.Ma possibile che nn abbiamo uno sguardo su quegli scenari?Michelidze che ci consigliò Goglichidze, che fine ha fatto?
devi tirare fuori i soldi per comprare anche in Georgia o Kazakistan ,
non prestiti con diritto a costo zero …noi cerchiamo questi
E un doppio scarto da 2 squadre di B …
ci sarà un motivo ?…
che neache più gli scarti si cercano ma gli scarti degli scarti….
Secondo me sarebbe grasso che cola, il problema è che noi i giocatori si vogliono gratis e se c’è un minimo di concorrenza, ciao. Guarda caso si cerca gente nn voluta da nessuno..Si cercano con il lanternino, come ormai da un bel po’ di anni…
Grasso che cola?…lo Spezia l’aveva presentato come il “salvatore della patria” preso per sostituire Elia e, cosa non secondaria, nativo di La Spezia…dopo qualche mese è stato relegato in panchina ed ora messo sul mercato…non mi sembra che abbia confermato le grandi attese che lo Spezia aveva su di lui…ha quasi 90 partite in B?…anche Bianchi ha più di 100 partite in B…e allora?…magari per noi potrebbe essere anche utile ma non presentiamolo come un “eventuale” grosso acquisto come lo ha descritto il giornalista!
E’ un bell’esterno destro: cambio di modulo? Finalmente il 433?
Che pena.
Come caratteristiche è un giocatore che ci serve, poi chi di dovere deve capire più che altro la fattibilità a questo punto, perchè senza uno scoouting vero su mercati esteri alla fine bene o male ci tocca uno scarto di altre squadre, anche perchè sarebbe difficile a questo punto prendere anche un titolare di una squadra di serie C.
Ho capito perché manca liquidità per prenedere i giocatori…a forza di comprare taccuini…
“” I prossimi giorni saranno decisivi per….. “. I prossimi giorni? Ma la società ha capito che tra pochissimo si gioca e chi viene viene (se viene.. perchè inizio ad avere seri dubbi) non lo puoi utilizzare subito per ovvi motivi. E figuriamoci dovessero arrivare i due ex azzurri quando poi li potrai avere a disposizione. A questo punto mettiamoci l’anima in pace e continuiamo con quelli che abbiamo.. che secondo me non sono inferiori ai nomi letti fino ad oggi. Almeno c’è sempre la possibilità che i meno esperti e più giovani, riescano a fare evidenti progressi! Una rosa attuale che comunque si trova esattamente a metà classifica e che non mi sembra poi inferiore alle squadre che gravitano dalla parte destra della classifica.
speravo fosse Vincent Candela…….
” Rimetta a posto la candela..” (cit.)
A noi non occorre un esterno offensivo,ma un esterno DIFENSIVO AMBIDESTRO da utilizzare in difesa dove non abbiamo soluzioni salvo la difesa a tre che fa acqua da tutte le parti.Carlo B.
Io ho dei forti dubbi su questo ma forti…
meglio uno scarto non utilizzato di serie A …
Ma i nostri amici Sarri e Spalletti non hanno qualche giovane forte da mandarci subito ??Carlo B
sèèè!!! Sarri non di sicuro , Lotirchio gli ha smantellato la squadra
Ce ne sono sicuramente di migliori in serie C. Questo, come è già stato detto, è lo scarto dello scarto.
Per me mantenere la categoria con gioco e pensare al prossimo anno tanto le cinque squadre che lottano per un posto sono già prime, Come uomini siamo lontani dalla promozione del 20/21 c’è bisogno di un DS che indovini 3 prestiti e due giovani alla Parisi.
Chi vi capisce è bravo: tutti a dire che questa squadra è troppo giovane, poi quando arrivano stulac e romagnoli che hanno già vinto il campionato col mister…..non vanno bene. Sapete icche’? Da ora in poi leggerò solo le notizie. Basta commenti. Siete quasi comici.
Per me un giocatore a 25 e già vecchio nel calcio di oggi ma 36 anni e Stra vecchio…
dai 28 ai 31 ok si intende come vecchi
Ma il nostro ds esiste oppure è già scappato?
Secondo te? Chi le sta facendo le operazioni coi giovani della primavera? Il Mago Zurli’?
Cuccureddu
altro che candela,qui ci vorrebbe un mega cero e che dio ce la mandi buona!calcisticamente parlando,ovvio!