Emerge un nuovo interesse di mercato per gli azzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Monteboro avrebbe infatti chiesto informazioni per Antonio Candela, esterno destro classe 2000. Il giocatore è di proprietà del Venezia, ma attualmente si trova allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto. Stando a quanto riportato da alcuni colleghi liguri, il calciatore – nato proprio a La Spezia nel 2000 – potrebbe lasciare il club bianconero nel corso di questa sessione di mercato. L’Empoli, insieme ad altre società, starebbe seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.

Candela è un profilo che conosce bene la Serie B: sono infatti 90 le presenze complessive in cadetteria. A Spezia, almeno fino a fine 2025ha trovato una discreta continuità d’impiego, ma nelle ultime quattro gare il suo minutaggio si è drasticamente ridotto: appena sei minuti giocati contro il Palermo, seguiti da tre panchine consecutive. Un segnale che potrebbe confermare una frattura tra il giocatore e l’attuale contesto tecnico. Si tratta del classico esterno destro di fascia: può agire da terzino in una difesa a quattro, da braccetto, oppure da quinto in un sistema a tre. Un suo eventuale innesto, oltre a garantire qualità ed esperienza al reparto difensivo, potrebbe aprire anche interessanti scenari tattici. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un accentramento di Lovato, oppure – ipotesi al momento più complessa – a una variazione verso la difesa a quattro. In alternativa, Candela potrebbe permettere lo spostamento di Elia nel ruolo di mezzala, sfruttando proprio il classe 2000 come quinto a destra. Parliamo di un giocatore utile, che nel corso della carriera ha vissuto alti e bassi, ma che ha sempre lasciato intravedere spunti interessanti. Al momento, va sottolineato, si tratta soltanto di un interesse: non risulta ancora una trattativa avviata, anche perché le parti in causa sono diverse. C’è da capire quanto lo Spezia sia disposto ad anticipare la chiusura del rapporto e quanto il Venezia possa essere aperto a una destinazione come Empoli.

Servirà quindi un po’ di tempo per districare una situazione che appare tutt’altro che semplice, anche considerando che su Candela ci sarebbero almeno altre tre squadre di Serie B pronte a inserirsi. I prossimi giorni, quelli che accompagneranno alla chiusura del mercato fissata per lunedì sera, saranno decisivi per capire se questa pista potrà davvero scaldarsi. Di Candela si era già parlato all’inizio della scorsa sessione di mercato, poi la situazione non si è mai evoluta.