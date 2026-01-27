La cessione di Franco Carboni, nel corso di questa sessione di mercato, era tutto sommato prevedibile. Un po’ meno, invece, la destinazione finale del laterale argentino: per lui, infatti, non ci sarà una permanenza in Serie B, bensì l’approdo al Parma in Serie A. L’operazione, stando anche a quanto filtra da ambienti vicini al club ducale, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, tanto che già nella giornata di domani Carboni potrebbe sostenere le visite mediche per la sua nuova squadra. Una trattativa sviluppatasi sotto traccia negli ultimi giorni e che, passo dopo passo, avrebbe portato al via libera di tutte le parti coinvolte.

Ricordiamo che Carboni è attualmente in prestito all’Empoli dall’Inter, con una formula che prevede un obbligo di riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni. Il club azzurro aveva già fatto intendere di non voler opporre resistenze a un’eventuale uscita del giocatore verso un’altra destinazione: si andrà quindi alla chiusura anticipata del prestito, consentendo poi a Carboni di trasferirsi al Parma con una formula che dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. In stagione l’esterno argentino ha totalizzato 849 minuti complessivi, iniziando il campionato praticamente da titolare fisso per poi vedere il proprio minutaggio ridursi progressivamente. Sotto la gestione di Alessio Dionisi, Carboni è partito dall’inizio soltanto in tre occasioni.

La sensazione, a questo punto, è che il passaggio in gialloblù sia davvero dietro l’angolo. Non resta che attendere le prossime ore per ulteriori conferme e, chissà, magari già l’ufficialità.